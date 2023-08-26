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КНДР превращает истребители МиГ-17 в беспилотники-«камикадзе»

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КНДР превращает истребители МиГ-17 в беспилотники-«камикадзе»

На фоне серьезных изменений, которые внесли БПЛА на поле боя, КНДР решила обзавестись флотом крупных ударных дронов.


Север пытается превратить советские истребители в беспилотники-камикадзе, оснащенные взрывчаткой

- заявил Чхве Су Рен, бывший агент южнокорейской разведки NIS, со ссылкой на свои источники в КНДР.

Как указывается в издании The Korean Times, Северная Корея владеет парком из более чем 400 советских машин, начиная с МиГ-17, выпущенных в 1950-х годах, и заканчивая МиГ-29, введенными в строй в 1980-е годы. Со слов экс-разведчика, модернизацию в БПЛА-камикадзе прошли уже сотни самолетов.

Отмечается, что Пхеньян уже давно использует дистанционно управляемые авиационные системы, имея соответствующие технологии. Поэтому КНДР обладает компетенциями, необходимыми для трансформации самолетов МиГ-17 в полноценные ударные БПЛА.

Данные реактивные истребители способны нести груз массой свыше тонны. К примеру, вес боевой части ОТРК «Искандер-М» составляет около 500 кг. То есть теоретически начиненный боевой частью МиГ-17 может оказаться в два раза более разрушительным, чем российский ракетный комплекс.

На фоне прогресса КНДР в сфере беспилотников в Южной Корее в июне было создано специальное командование, отвечающее за борьбу с БПЛА.
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10 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:48
    0
    У них нет ничего на продажу? А электроника китайская или своя?
    1. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 14:06
      +1
      У них много чего на продажу,, или обмен.
      Те же снаряды у них СССР калибра
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 14:07
      0
      А электроника китайская или своя?

      Могли купить оборудование по устаревшим технологиям в Китае. Оно устаревает быстрее чем физически изнашивается. На мировой рынок с этими чипами не выйдешь, но для ракет и БПЛА они вполне подходят. Скорее всего так и есть т.к. КНДР 3 года держала границы с Китаем и Россией закрытыми, но продемонстрировала большой прогресс в развитии военной техники.
      У них нет ничего на продажу?

      Ким Чен Ын проинспектировал заводы по производству двигателей для крылатых ракет, пусковых установок (у них они бронированные), ракет крупного калибра и стрелкового оружия и призвал их увеличить кратно производство. Для этой цели на ряде заводов установлены новые высокопроизводительные станки с ЧПУ и контрольно-измерительная аппаратура. Кроме того, строится новый НАЗЕМНЫЙ КРУПНЫЙ завод по производству боеприпасов и строить его начали, видимо, после приезда Шойгу и уже заложили фундамент. Дело в том, что в КНДР все военные заводы под землей в силу известных причин (господство авиации противника в воздухе), и рост производства ограничен размерами заводов, которые представляют собой туннели в горах или под землей.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:52
    +3
    Китайцы массово модернизирут как БПЛА списанные Ан-2.
    Русские всё ещё продожают запрягать. А ведь могли получить ср-во для уничтожения всяких мостов и туннелей. Любой списанный Боинг, 50 тонн тортилы на борту с прикрытием ложными целями, тепловыми ловушками, ср-вами РЭБ просто сдует любой ж/д мост.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:03
      0
      Любой Боинг никакие средства РЭБ, ЛЦ и ТЛ не спасут и именно его сдует при заходе в зону поражения ЗРК. История американских ганшипов это прекрасно продемонстрировала. А вот Ан-2 всегда был трудной целью для ИА и ЗРК.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 14:16
        0
        А вот Ан-2 всегда был трудной целью для ИА и ЗРК.
        Только для армянских ИА и ЗРК. У них даже турецкие "Байрактары" несбиваемые.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:57
    0
    Не наши продали? У нас была ракета "Комета" сделана как раз на базе МиГ-17! Только видно ее наверно за сотни километров,да и ГСН должна быть современная.Не ужели КНДР уже в лидерах электроники? what hi
  4. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 14:14
    +1
    КНДР меня все больше удивляет ..! Молодцы ..Видать Шойгу не просто так съездил к ним .
  5. Rus2012
    Rus2012 Сегодня, 14:26
    0
    реактивные истребители способны нести груз массой свыше тонны. К примеру, вес боевой части ОТРК «Искандер-М» составляет около 500 кг. То есть теоретически начиненный боевой частью МиГ-17 может оказаться в два раза более разрушительным, чем российский ракетный комплекс.


    Автр, "осетра-то уреж"!
    Аэробалический Искандер летит с около гиперзвуковой скоростью. Энергия его удара даже без ВВ в квадратичной зависимости от скорости.

    А у МиГ-17- менее 1000км/час.
    Делайте уж выводы!
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:44
    0
    То есть теоретически начиненный боевой частью МиГ-17 может оказаться в два раза более разрушительным, чем российский ракетный комплекс.
    Ну да...осталось только практически долететь и попасть. МиГ-17, по своим габаритам, это значительно большая цель по габаритам, чем ракеты ОТРК Искандер