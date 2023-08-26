Военное обозрение
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Белорусские пограничники заявили о новых провокациях украинской стороны на границе

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Белорусские пограничники заявили о новых провокациях украинской стороны на границе

На границе Украины и Белоруссии совершена очередная провокация. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.


По утверждению белорусского пограничного ведомства, неизвестный человек проник на белорусскую территорию, где повесил части военной формы на пограничный столб. Эти элементы формы были обнаружены пограничниками из Мозырского пограничного отряда.

Как отметили пограничники, скорее всего неизвестный пересек границу с Белоруссией со стороны Украины. По данному факту начато административное производство.

Однако более интересует другое – зачем украинской стороне подобные «детские» провокации? Понятно, что они ставят своей целью вызвать ответную реакцию белорусских пограничников. Но надо понимать, что повестись на такую провокацию белорусские силовики вряд ли могут.

С другой стороны, интеллектуальный и моральный уровень украинских пограничников становится все ниже, поскольку и Государственная пограничная служба Украины также начинает пополняться случайными людьми.

Ранее пограничный комитет Белоруссии не раз сообщал о провокациях с украинской стороны, которые включают в себя залеты беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство республики, повреждение пограничных столбов и даже вывешивание на украинской стороне флагов, используемых белорусскими оппозиционными группировками.
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6 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:46
    +2
    При разделении ухрии белорусы получат север от днепра до бреста. По 100 км от действующей границы. Или больше? Вся лесная зона
    1. В. Салама
      В. Салама Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: антивирус
      ...100 км от действующей границы. Или больше? Вся лесная зона

      Вполне логично. Поддерживаю.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:53
    +2
    Цитата: антивирус
    При разделении ухрии белорусы получат север от днепра до бреста. По 100 км от действующей границы. Или больше? Вся лесная зона

    Что то сомневаюсь...Лука чуть ли не взасос цалуется с Киевом...типа братья они вовек...когда эти братья ему в спину нож воткнут он наверно уже не успеет понять.
    1. В. Салама
      В. Салама Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Что то сомневаюсь...Лука чуть ли не взасос цалуется с Киевом....

      Сильно сомневаюсь, что Лукашенко не понимает, что за народ в этом Киеве. А то, что пока целуется, так и Эрдоган пока ратует что Крым Киеву, а про себя думает, что потом Крым себе прихапает. Это политика такая.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:54
    +1
    Любые события, факты, будут иметь последствия... некоторые сразу, другие по мере накопления негатива.
    Так и будет, потому как так было всегда.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +2
    неизвестный человек проник на белорусскую территорию, где повесил части военной формы на пограничный столб
    Это просто такая категория людей, которым в радость нагадить под дверь соседа, а потом предвкушать удовольствие от его реакции. Утырки, что с них взять, анализы и те плохие.