Белорусские пограничники заявили о новых провокациях украинской стороны на границе

На границе Украины и Белоруссии совершена очередная провокация. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.По утверждению белорусского пограничного ведомства, неизвестный человек проник на белорусскую территорию, где повесил части военной формы на пограничный столб. Эти элементы формы были обнаружены пограничниками из Мозырского пограничного отряда.Как отметили пограничники, скорее всего неизвестный пересек границу с Белоруссией со стороны Украины. По данному факту начато административное производство.Однако более интересует другое – зачем украинской стороне подобные «детские» провокации? Понятно, что они ставят своей целью вызвать ответную реакцию белорусских пограничников. Но надо понимать, что повестись на такую провокацию белорусские силовики вряд ли могут.С другой стороны, интеллектуальный и моральный уровень украинских пограничников становится все ниже, поскольку и Государственная пограничная служба Украины также начинает пополняться случайными людьми.Ранее пограничный комитет Белоруссии не раз сообщал о провокациях с украинской стороны, которые включают в себя залеты беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство республики, повреждение пограничных столбов и даже вывешивание на украинской стороне флагов, используемых белорусскими оппозиционными группировками.