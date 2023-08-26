Врио главы Запорожской области рассказал об отражении ночной атаки штурмовых групп ВСУ

Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошел на ранее занимаемые позиции

В ночь на 26 августа украинские формирования опять предприняли попытки атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области России Евгений Балицкий.Как отметил Балицкий, российские военные обнаружили перемещение техники ВСУ и двух штурмовых групп численностью до двадцати человек. Боевики ВСУ вышли к позициям российских подразделений. Наши бойцы дали украинским формированиям достойный отпор.- написал Балицкий.Руководитель Запорожской области отметил, что на данном направлении только за минувшую ночь потери украинских формирований составили 86 человек. Кроме того, ВСУ потеряли здесь 6 артиллерийских орудий, 1 БМП Bradley американского производства и четыре беспилотных летательных аппарата.Но, невзирая на потери, украинское командование продолжает бросать свои формирования буквально «на убой», пытаясь добиться хоть какого-то результата на Запорожском направлении. Ведь отсутствие видимого продвижения на Запорожском направлении все сильнее начинает раздражать американских и европейских покровителей украинского режима. Уже сейчас очевидно, что украинское контрнаступление провалилось и даже самые малые результаты Киев будет пытаться выдать за «победу» на отдельно взятом направлении.