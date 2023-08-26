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Врио главы Запорожской области рассказал об отражении ночной атаки штурмовых групп ВСУ

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Врио главы Запорожской области рассказал об отражении ночной атаки штурмовых групп ВСУ

В ночь на 26 августа украинские формирования опять предприняли попытки атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области России Евгений Балицкий.


Как отметил Балицкий, российские военные обнаружили перемещение техники ВСУ и двух штурмовых групп численностью до двадцати человек. Боевики ВСУ вышли к позициям российских подразделений. Наши бойцы дали украинским формированиям достойный отпор.

Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошел на ранее занимаемые позиции

- написал Балицкий.

Руководитель Запорожской области отметил, что на данном направлении только за минувшую ночь потери украинских формирований составили 86 человек. Кроме того, ВСУ потеряли здесь 6 артиллерийских орудий, 1 БМП Bradley американского производства и четыре беспилотных летательных аппарата.

Но, невзирая на потери, украинское командование продолжает бросать свои формирования буквально «на убой», пытаясь добиться хоть какого-то результата на Запорожском направлении. Ведь отсутствие видимого продвижения на Запорожском направлении все сильнее начинает раздражать американских и европейских покровителей украинского режима. Уже сейчас очевидно, что украинское контрнаступление провалилось и даже самые малые результаты Киев будет пытаться выдать за «победу» на отдельно взятом направлении.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Евгения Балицкого
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:08
    +3
    российские военные обнаружили перемещение техники ВСУ и двух штурмовых групп численностью до двадцати человек.

    Товарищ Левитан в таких случаях просто сообщал, что идут "бои местного значения".
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 13:20
      0
      Противник понёс незначительные потери в живой силе и технике.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:12
    -1
    У нас есть кто-то способен возглавить комитет спасения правобережной киевский области? А, отдельно, чернобыльской области? А букринской области?