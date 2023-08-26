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Пилотируемый корабль Илона Маска отправился к МКС с российским космонавтом на борту

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Пилотируемый корабль Илона Маска отправился к МКС с российским космонавтом на борту

Сегодня, 26 августа, в 10.27 МСК со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде (США) стартовал космический корабль Crew Dragon, который доставит международную миссию Crew-7 на МКС. Напомним, что данный полет был запланирован на 17 августа, однако как заявили в НАСА, миссию пришлось отложить из-за необходимости дополнительной проверки готовности оборудования на стартовой площадке.


Согласно сообщению, опубликованному американским агентством, ракета Falcon 9 с корабле Crew Dragon, принадлежащими компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовали с площадки на мысе Канаверал.

Стоит отметить, что в состав вышеупомянутой миссии входит российский космонавт Константин Борисов. Вместе с ним на орбитальную станцию отправились астронавт ЕКА Андреас Могенсен и представитель японского JAXA Сатоси Фурукава.

Теперь, согласно планам НАСА, Crew Dragon с экипажем МКС 69/70 состыкуется со станцией завтра в 15.50 МСК. В дальнейшем корабль будет находиться в составе международного орбитального объекта до февраля следующего года.

Напомним, что Crew Dragon был разработан компанией SpaceX и совершил свой первый пилотируемый полет 30 мая 2020 года. Корабль является многоразовым и может доставлять на орбиту до 7 человек. Правда, правилами NASA максимальный состав экипажа ограничен до четырех человек.

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7 комментариев
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 13:37
    +6
    Ой а где наш друг рогозя? Он же хотел отправлять американских космонавтов на батуте?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:53
      0
      Ктото не плохую рекламму себе устроил. А нам после последнего прилунения.... ну даже незнаю...
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Умник
      Ой а где наш друг рогозя? Он же хотел отправлять американских космонавтов на батуте?

      Да не.. Они просто "деградировали" до уровня "космических таксистов" laughing
  2. spirit
    spirit Сегодня, 13:44
    +4
    Только не показывайте довольное лицо нашего космонавта Рогозину)а то у него в одном месте "батут" порветься.
    Космонавтика дело общее.Удачи нашему парню drinks
  3. Умник
    Умник Сегодня, 14:04
    0
    В 2014 году, на фоне введения США санкций против российской космической промышленности, Рогозин в своём Твиттере предложил США доставлять своих астронавтов к МКС с помощью батута. Шесть лет спустя, после успешного запуска Crew Dragon, Илон Маск ответил ему: «Батут работает»[145]. Википедия)
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 14:06
    0
    Только хотел вспомнить батут Рогозина,но прочел первые комментарии и раздумал.О Рогозине помнят многие.
    А мы до сих пор летаем на королевской ракете и доставляем цветмет на Луну. smile hi
    1. Умник
      Умник Сегодня, 14:32
      0
      На фоне того что индийский аппарат прилунился а наш нет! Господин рогозя развалит что угодно