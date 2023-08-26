Пилотируемый корабль Илона Маска отправился к МКС с российским космонавтом на борту

Сегодня, 26 августа, в 10.27 МСК со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде (США) стартовал космический корабль Crew Dragon, который доставит международную миссию Crew-7 на МКС. Напомним, что данный полет был запланирован на 17 августа, однако как заявили в НАСА, миссию пришлось отложить из-за необходимости дополнительной проверки готовности оборудования на стартовой площадке.Согласно сообщению, опубликованному американским агентством, ракета Falcon 9 с корабле Crew Dragon, принадлежащими компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовали с площадки на мысе Канаверал.Стоит отметить, что в состав вышеупомянутой миссии входит российский космонавт Константин Борисов. Вместе с ним на орбитальную станцию отправились астронавт ЕКА Андреас Могенсен и представитель японского JAXA Сатоси Фурукава.Теперь, согласно планам НАСА, Crew Dragon с экипажем МКС 69/70 состыкуется со станцией завтра в 15.50 МСК. В дальнейшем корабль будет находиться в составе международного орбитального объекта до февраля следующего года.Напомним, что Crew Dragon был разработан компанией SpaceX и совершил свой первый пилотируемый полет 30 мая 2020 года. Корабль является многоразовым и может доставлять на орбиту до 7 человек. Правда, правилами NASA максимальный состав экипажа ограничен до четырех человек.