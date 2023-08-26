Военное обозрение
Войти Регистрация

«Самолет превратился в истребитель-бомбардировщик»: в испанской прессе оценили новую версию Су-30СМ2

6
«Самолет превратился в истребитель-бомбардировщик»: в испанской прессе оценили новую версию Су-30СМ2

На форуме «Армия-2023» был впервые показан публике модернизированный истребитель Су-30СМ2. При этом их поставки в войска уже идут.


Боевой потенциал Су-30СМ2 соответствует возможностям истребителей-бомбардировщиков 4-го поколения

- говорится в издании Defensa.

Как указывается, усовершенствования были направлены на то, чтобы сделать Су-30СМ2 более эффективными в воздушных боях, а также при нанесении ударов по наземным и морским целям. Интеграция новых типов вооружений сделала их наступательные возможности намного выше, чем у первоначальных версий этой модели.

Прежний самолет превратился в истребитель-бомбардировщик, который включает в себя такие элементы как мощный радар «Ирбис-Э»; средства РЭБ, взятые у более совершенного Су-35С; двигатель АЛ-41ФС, который позволяет летать на крейсерской скорости без использования форсажной камеры

- оценили в испанской прессе новую версию.

Самолет оснащен 30-мм автоматической пушкой ГШ-301 со 150 фугасными боеприпасами и имеет две подвески под фюзеляжем и шесть на крыле, на которых можно разместить бомбы или ракеты общим весом до 4 тонн.

Со слов автора, всего было произведено около 600 экземпляров, экспортированных в такие страны, как Индия или Алжир. На вооружении ВКС РФ находится около 150 единиц.
Использованы фотографии:
Defensa
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:20
    0
    Все начинается на земле. Туда же и возвращается.
    Морской вариант будет?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    +1
    Интеграция новых типов вооружений сделала их наступательные возможности намного выше, чем у первоначальных версий этой модели.
    . Да ладно, они ж не думали, не надеялись, что у нас все будет оставаться как тогда, в период... в общем, понятно.
    Модернизируется техника выпущенная ранее, выпускается техника соответствующая современным реалиям, задачам.
    Не так быстро, как надо, но процесс идёт, это факт.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:21
    +3
    В стать масло масляное. Во первых пишут, что изначальный чистый перехватчик довели по своим возможностям до истребителя-бомбардировщика 4 поколения (просто 4, без всяких +). Иными словами сделали многоцелевым. Это безусловно хорошо, но самолет как был, так и остался бюджетной версией Су-35, о чем открыто говорило командование ВКС.

    Двигатель АЛ-41ФС, который позволяет летать на крейсерской скорости без использования форсажной камеры - это вообще что за способность??? Любой самолет летает на крейсерской скорости без форсажа. Крейсерского сверхзвуков у Су-30см2 нет.
    1. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 13:31
      +1
      Показывает уровень испанской прессы. Дилетанты, пишущие либо не пойми что, либо заказуху…
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:31
    0
    Цитата: blackGRAIL
    масло масляное.

    А спросить автора,сейчас Ф-15 не несет ударное оружие? А Ф-16 давно используется Израилем как любимый ударный самолет.В чем тогда наше достижение? hi request
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:52
      0
      Достижение (именно для нас) есть. Оно в том, что наша фронтовая истребительная авиация многоцелевой никогда не была. Ее максимум по земле заканчивался на НАР и ФАБ. А носителями ВТО В-З были фронтовые бомбардировщики и ИБ (МиГ-27, Су-24,..). На момент продажи Индии Су-30 многоцелевого истребителя у нас просто не было физически и мы, продав кота в мешке, за индийские деньги были вынуждены его создать (Су-30МКИ), а Су-30СМ2 - это прямая адаптация Индийского самолеты под российские комплектующие.