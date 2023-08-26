«Самолет превратился в истребитель-бомбардировщик»: в испанской прессе оценили новую версию Су-30СМ2

Боевой потенциал Су-30СМ2 соответствует возможностям истребителей-бомбардировщиков 4-го поколения

Прежний самолет превратился в истребитель-бомбардировщик, который включает в себя такие элементы как мощный радар «Ирбис-Э»; средства РЭБ, взятые у более совершенного Су-35С; двигатель АЛ-41ФС, который позволяет летать на крейсерской скорости без использования форсажной камеры

На форуме «Армия-2023» был впервые показан публике модернизированный истребитель Су-30СМ2. При этом их поставки в войска уже идут.- говорится в издании Defensa.Как указывается, усовершенствования были направлены на то, чтобы сделать Су-30СМ2 более эффективными в воздушных боях, а также при нанесении ударов по наземным и морским целям. Интеграция новых типов вооружений сделала их наступательные возможности намного выше, чем у первоначальных версий этой модели.- оценили в испанской прессе новую версию.Самолет оснащен 30-мм автоматической пушкой ГШ-301 со 150 фугасными боеприпасами и имеет две подвески под фюзеляжем и шесть на крыле, на которых можно разместить бомбы или ракеты общим весом до 4 тонн.Со слов автора, всего было произведено около 600 экземпляров, экспортированных в такие страны, как Индия или Алжир. На вооружении ВКС РФ находится около 150 единиц.