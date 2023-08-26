Пленный офицер ВСУ рассказа о высоком качестве подготовки иностранных наемников по сравнению с украинскими солдатами

Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям

Воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники обладают явно более качественным уровнем подготовки, чем мобилизованные украинские военнослужащие. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости попавший в российский плен капитан ВСУ Евгений Низовцев.В 2014-2017 гг. Низовцев участвовал в боевых действиях в Донбассе, затем его комиссовали, но в 2022 году вновь мобилизовали. Сначала он служил в Житомирской области, а затем был переброшен на полигон Старичи в Львовской области.На этом полигоне готовили личный состав украинских формирований по так называемым стандартам НАТО. Неподалеку от подразделения, в котором служил Низовцев, находились и тренировались наемники из «Иностранного легиона».- рассказал РИА Новости украинский пленный офицер.Он отметил, что иностранные наемники в основном были мужчинами в возрасте 35-45 лет. Все они отличались хорошей физической формой. Если говорить о национальном составе, то англоговорящие наемники – американцы, канадцы, англичане, были представлены в равных пропорциях с белорусами и грузинами. Иногда встречались норвежские наемники.По словам военнопленного, наемников учили стрелять из АК-47 и М4 под руководством иностранных инструкторов. Но, в отличие от мобилизованных украинцев, наемники подходили к учебному процессу более внимательно, с большей отдачей, подчеркнул офицер ВСУ.