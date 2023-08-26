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Пленный офицер ВСУ рассказа о высоком качестве подготовки иностранных наемников по сравнению с украинскими солдатами

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Пленный офицер ВСУ рассказа о высоком качестве подготовки иностранных наемников по сравнению с украинскими солдатами

Воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники обладают явно более качественным уровнем подготовки, чем мобилизованные украинские военнослужащие. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости попавший в российский плен капитан ВСУ Евгений Низовцев.


В 2014-2017 гг. Низовцев участвовал в боевых действиях в Донбассе, затем его комиссовали, но в 2022 году вновь мобилизовали. Сначала он служил в Житомирской области, а затем был переброшен на полигон Старичи в Львовской области.

На этом полигоне готовили личный состав украинских формирований по так называемым стандартам НАТО. Неподалеку от подразделения, в котором служил Низовцев, находились и тренировались наемники из «Иностранного легиона».

Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям

- рассказал РИА Новости украинский пленный офицер.

Он отметил, что иностранные наемники в основном были мужчинами в возрасте 35-45 лет. Все они отличались хорошей физической формой. Если говорить о национальном составе, то англоговорящие наемники – американцы, канадцы, англичане, были представлены в равных пропорциях с белорусами и грузинами. Иногда встречались норвежские наемники.

По словам военнопленного, наемников учили стрелять из АК-47 и М4 под руководством иностранных инструкторов. Но, в отличие от мобилизованных украинцев, наемники подходили к учебному процессу более внимательно, с большей отдачей, подчеркнул офицер ВСУ.
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    +2
    Пленный офицер ВСУ рассказа о высоком качестве подготовки иностранных наемников по сравнению с украинскими солдатами
    . "псы войны/перелетные гуси", должны иметь серьёзную подготовку, иначе они б не выживали в конфликтах, в которых им приходилось участвовать. При том, они понимают, что их индивидуальная подготовка не спасёт, если они не будут действовать сообща, по чётко у плану, которым руководствуются их командиры...
    Ничего нового, все по правилам, по законам войны, т. с.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:20
      +1
      полностью согласен, крайне странно было бы, что профессиональные наемники- подготовлены на уровне мобилизованных..
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:20
      +3
      Цитата: rocket757
      должны иметь серьёзную подготовку, иначе они б не выживали в конфликтах, в которых им приходилось участвовать

      От артудара и налета ракет физическая подготовка слабо поможет...так что против них разведка еще раз разведка и быстрое нанесение огневого поражения артиллерией по месту их дислокации.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:30
        +1
        Не так много было конфликтов такой интенсивности с использованием всего арсенала вооружений, которые имеют серьёзные армии больших стран...
        Потери среди наемников велики и им не помогает вся их подготовка... до некоторых это дошло и они предпочитают держатся подальше, не лезут сюда ни за какие деньги.
        Впрочем, находятся и другие, лезут и заканчивают свое существование на нашей земле... многих история не учит, никак и никогда.
  2. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:18
    +1
    наемников учили стрелять из АК-47 и М4
    sad request recourse what
    Нет, я ничего не говорю, поработать с тренером - полезно всегда и всем, но...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: acetophenon
      наемников учили стрелять из АК-47 и М4
      Нет, я ничего не говорю, поработать с тренером - полезно всегда и всем, но...

      Тоже показалось странноватым. АК-47 еще туда-суда, но М4- это же посконно-буржуйская винтовка.
  3. czes
    czes Сегодня, 13:20
    +1
    Это для кого статья про крутых наемников?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:25
      0
      Скоро на ВО часть статей вообще будет под "жово-блакитными" заставками.
  4. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 13:26
    +2
    Пленный офицер ВСУ рассказа о высоком качестве подготовки иностранных наемников

    Наши парни и наемников бьют не хуже
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    +1
    Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям
    Настоящие наемники, как правило имеют боевой опыт и естественно хорошую подготовку.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: rotmistr60
    Настоящие наемники, как правило имеют боевой опыт и естественно хорошую подготовку.

    Тем не менее регулярно появляются некрологи смертей в внезапных якобы авиакатастрофах с участием этих наемников.
    В Польше так счет убитых польских наемников идет уже на тысячи.