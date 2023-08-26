В сети появились кадры, на которых запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25. Как утверждается, кадры сняты в районе села Работино на запорожском направлении фронта. На кадрах видно, как украинский самолет, летевший на малой высоте, дымясь, начал падать на землю.
Также поступают сообщения, что в небе над Житомирской областью столкнулись в воздухе сразу два украинских истребителя МиГ-29. По информации из украинских источников, в результате столкновения машины упали на жилые дома. Любая информация, касающаяся жертв и разрушений в результате падения самолетов, замалчивается киевским режимом. Даже появившаяся публикация о самом факте столкновения была оперативно удалена из украинских СМИ.
Однако, судя по публикациям в соцсетях, как минимум один из двух украинских военных летчиков погиб. Согласно опубликованному некрологу, погибший был одним из украинских летчиков, готовившихся для пилотирования американских самолетов F-16.
Кроме того, в сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых можно увидеть, как российские FPV-дроны успешно поражают военную технику и укрепления боевиков киевского режима.
В первом случае камера квадрокоптера запечатлила безуспешную попытку боевиков сбить ударный беспилотник. Однако в итоге дрон долетел и успешно поразил опорный пункт украинских нацистов.
Во втором зафиксированном моменте атаки при помощи FPV-дрона российский БПЛА догнал и поразил БТР М113 американского производства, после чего уцелевшие члены экипажа спешно ретировались.