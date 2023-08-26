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В кадр попал момент сбития украинского самолета Су-25 у Работино на Запорожском направлении

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В кадр попал момент сбития украинского самолета Су-25 у Работино на Запорожском направлении

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25. Как утверждается, кадры сняты в районе села Работино на запорожском направлении фронта. На кадрах видно, как украинский самолет, летевший на малой высоте, дымясь, начал падать на землю.



Также поступают сообщения, что в небе над Житомирской областью столкнулись в воздухе сразу два украинских истребителя МиГ-29. По информации из украинских источников, в результате столкновения машины упали на жилые дома. Любая информация, касающаяся жертв и разрушений в результате падения самолетов, замалчивается киевским режимом. Даже появившаяся публикация о самом факте столкновения была оперативно удалена из украинских СМИ.

Однако, судя по публикациям в соцсетях, как минимум один из двух украинских военных летчиков погиб. Согласно опубликованному некрологу, погибший был одним из украинских летчиков, готовившихся для пилотирования американских самолетов F-16.


Кроме того, в сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых можно увидеть, как российские FPV-дроны успешно поражают военную технику и укрепления боевиков киевского режима.

В первом случае камера квадрокоптера запечатлила безуспешную попытку боевиков сбить ударный беспилотник. Однако в итоге дрон долетел и успешно поразил опорный пункт украинских нацистов.




Во втором зафиксированном моменте атаки при помощи FPV-дрона российский БПЛА догнал и поразил БТР М113 американского производства, после чего уцелевшие члены экипажа спешно ретировались.




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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +7
    запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25.
    По сообщению МО РФ за вчерашний день сбито два Су-25. А на последнем видео механика-водителя ранило или "заклинило" коль экипаж на ходу покидает машину?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:36
      0
      запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25.


      Может всё таки момент уничтожения украинского самолета Су-25.Что за слово такое сбитие?В первый раз слышу.Сбивают желток когда готовят.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:42
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25.


        Может всё таки момент уничтожения украинского самолета Су-25.Что за слово такое сбитие?В первый раз слышу.Сбивают желток когда готовят.



        Вообще то желток ВЗБИВАЮТ, а вот самолеты как раз сбивают ))
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:28
    +2
    Российские FPV-дроны головная боль для пехоты и техники врага...дешевые и мерзопакостные...сбить трудно... а получить в ответ очень просто...стая таких упырей превратит жизнь врага в ад.
    1. vindigo
      vindigo Сегодня, 13:39
      0
      К сожалению, враг тоже их широко применяет.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:39
    +1
    Те немногие самолеты, которые им отдали подержанными, уже падают как воробьи
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:45
    +2
    И тут снова, хуторянская хитропопость! Удирать от дрона,на БМП.. Остановились и в рассыпную. Но нет- нэ зьйм,то понадкусюю"))