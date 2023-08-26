Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Уразово в Белгородской области

В Валуйскую центральную районную больницу на Белгородчине доставили четырех пострадавших. Это произошло после того, как украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Валуйском районе Белгородской области.
Такое сообщение поступило от губернатора Белгородчины Вячеслава Гладкова, который опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Чиновник сообщил, что кассетные снаряды, выпущенные из РСЗО «Град» попали по частным домам и магазину сельхозтоваров. Повреждения получили несколько домов и автомашин.
В результате обстрела пострадали трое мужчин и женщина. У них зафиксированы осколочные ранения. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении, куда их доставили бригады скорой помощи.
Также губернатор сообщил о сбитом в Шебекинском районе украинском ударном беспилотнике самолетного типа. В этом случае жертв, пострадавших и разрушений удалось избежать.
Ранее Гладков сообщал о подрыве на мине уборочного комбайна, который участвовал в сельскохозяйственных работах в поле. В результате были ранены два человека.
А вчера, согласно сообщению службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Волновахского района ДНР, в ходе полевых работ пострадал житель села Кропивницкое в Донецкой Республике. Мужчина 1968 года рождения получил ранение, случайно наступив на неизвестный взрывоопасный предмет. Его своевременно доставили в районную больницу в Волновахе.