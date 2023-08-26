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Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Уразово в Белгородской области

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Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Уразово в Белгородской области

В Валуйскую центральную районную больницу на Белгородчине доставили четырех пострадавших. Это произошло после того, как украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Валуйском районе Белгородской области.

Такое сообщение поступило от губернатора Белгородчины Вячеслава Гладкова, который опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что кассетные снаряды, выпущенные из РСЗО «Град» попали по частным домам и магазину сельхозтоваров. Повреждения получили несколько домов и автомашин.


В результате обстрела пострадали трое мужчин и женщина. У них зафиксированы осколочные ранения. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении, куда их доставили бригады скорой помощи.

Также губернатор сообщил о сбитом в Шебекинском районе украинском ударном беспилотнике самолетного типа. В этом случае жертв, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее Гладков сообщал о подрыве на мине уборочного комбайна, который участвовал в сельскохозяйственных работах в поле. В результате были ранены два человека.

А вчера, согласно сообщению службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Волновахского района ДНР, в ходе полевых работ пострадал житель села Кропивницкое в Донецкой Республике. Мужчина 1968 года рождения получил ранение, случайно наступив на неизвестный взрывоопасный предмет. Его своевременно доставили в районную больницу в Волновахе.
Использованы фотографии:
https://t.me/vvgladkov
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    0
    Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Уразово в Белгородской области
    . А война, конфликты такой интенсивности, всегда доходит до такой ситуации, когда многие "правила ведения войны" перестают действовать частично или совсем.
    Ничего нового, ничего неожиданного, все как всегда!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:56
      0
      Непонятны стенанья нашей прессы, если начали СВО,то будьте готовы к ответке . Или наши руководители думали что никаких ответных мер не будет?
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:24
    -1
    Кто то их благословляет. На обстрел мирных сел.
    А матери что пишут "захистникам" ? 30 млн враждебных. Опыт ленина-троцкого-сталина будут использовать? Привести к единому знаменателю и присяге
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:57
      -1
      Вы считаете что ни один мирный житель краины не погиб.
      1. СтарыйДон
        СтарыйДон Сегодня, 14:15
        0
        Нет там мирных жителей. Все в крови заказаны. Я считаю, что после этого весь хохлостан нужно засыпать кассетами!