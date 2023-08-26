Зампред Совбеза РФ: Война до последнего украинца нисколько не пугает США, американские компании зарабатывают на ней

Их солдаты не умирают, значит умирают в совсем в другом месте. Им их совершенно не жалко. И война до последнего украинца их нисколько не пугает

Соединенным Штатам Америки выгоден украинский конфликт, поскольку позволяет зарабатывать военно-промышленным компаниям на многочисленных заказах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в объемном интервью ТАСС и RT.Как считает Медведев, американские власти заинтересованы в поддержании боевых действий. Ведь американские солдаты не погибают на украинских фронтах, а украинцев американским властям ничуть не жалко.- цитирует ТАСС слова Медведева.По утверждению зампреда Совбеза РФ, американские компании хорошо зарабатывают на этом конфликте. Сейчас американский военно-промышленный комплекс успешно развивается, он получил большое количество заказов.Медведев считает, что США попробуют разжечь конфликты и в других частях планеты. Вся современная история США состоит из разжигания конфликтов в собственных интересах, поскольку Америка зарабатывает на гибели людей.Благодаря украинскому конфликту США удалось изменить вектор экономического развития в Европе, и теперь американские компании могут зарабатывать деньги и на поставках оружия , и на поставках многих товаров. Поэтому никаких проблем с выделением сотен миллиардов долларов из американского бюджета на поддержание «пламени войны» в США не видят, в том числе и оппоненты действующей администрации.