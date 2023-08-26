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Зампред Совбеза РФ: Война до последнего украинца нисколько не пугает США, американские компании зарабатывают на ней

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Зампред Совбеза РФ: Война до последнего украинца нисколько не пугает США, американские компании зарабатывают на ней

Соединенным Штатам Америки выгоден украинский конфликт, поскольку позволяет зарабатывать военно-промышленным компаниям на многочисленных заказах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в объемном интервью ТАСС и RT.


Как считает Медведев, американские власти заинтересованы в поддержании боевых действий. Ведь американские солдаты не погибают на украинских фронтах, а украинцев американским властям ничуть не жалко.

Их солдаты не умирают, значит умирают в совсем в другом месте. Им их совершенно не жалко. И война до последнего украинца их нисколько не пугает

- цитирует ТАСС слова Медведева.

По утверждению зампреда Совбеза РФ, американские компании хорошо зарабатывают на этом конфликте. Сейчас американский военно-промышленный комплекс успешно развивается, он получил большое количество заказов.

Медведев считает, что США попробуют разжечь конфликты и в других частях планеты. Вся современная история США состоит из разжигания конфликтов в собственных интересах, поскольку Америка зарабатывает на гибели людей.

Благодаря украинскому конфликту США удалось изменить вектор экономического развития в Европе, и теперь американские компании могут зарабатывать деньги и на поставках оружия, и на поставках многих товаров. Поэтому никаких проблем с выделением сотен миллиардов долларов из американского бюджета на поддержание «пламени войны» в США не видят, в том числе и оппоненты действующей администрации.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:26
    -2
    Война до последнего украинца нисколько не пугает........

    ......поскольку сильно облегчит задачу послевоенной денацификации бывшей Украины.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:16
      0
      Благодаря украинскому конфликту США удалось изменить вектор экономического развития в Европе, и теперь американские компании могут зарабатывать деньги и на поставках оружия, и на поставках многих товаров.

      Причём Олаф Шольц прекрасно знал об этом - т.е. о том, что США подорвут "СП-1" и "СП-2" и подыграл им в этом. А именно.

      Когда "СП-2" был не только уже построен, а уже был и заполнен наготове российским газом - оставалось Германии только открыть для него свои заглушки - Шольц вдруг поставил вопрос о перерегистрации "СП-2", затянув его запуск на долгие месяцы, в течении которых США и взорвали "СП-1" и "СП-2"!

      Шольц - ВРАГ Германии и НЕМЕЦКОГО НАРОДА! У него нет детей, Он состоит в бездетном браке.
      Шольц - удобная креатура США для Вашингтона и глобалистов против Германии и против стран и народов всего ЕС! В том числе и по сокращению народонаселения на планете по планам глобалистов Великой Глобальной ПЕРЕЗАГРУЗКИ глобалиста Клауса Шваба за их мировое господство.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:27
    -1
    Но не сказал "незабудемнепростим".
    К миру с врагами всегда готов? - будь готрв! Изменение мировых финансов-единственный шанс отомстить амцам.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:28
    0
    А чего пинам бояться? Им это в радость. Украинскую тупость, жадность и украинскую кровь они превращают в звонкую монету с помощью своего любимого аппарата- войны.
  4. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 13:32
    0
    Это и без Димки понятно! Что американцы зарабатывают на войнеlaughing laughing laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:38
    -1
    Благодаря украинскому конфликту США удалось изменить вектор экономического развития в Европе
    Что удалось, то удалось. Вектор пошел на спад, что заметно по Германии и др. европейским странам.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:56
    0
    Зампред Совбеза РФ: Война до последнего украинца нисколько не пугает США, американские компании зарабатывают на ней

    Уважаемый в узких кругах, г-н Зампред! Вам бы заняться вариантами ведения б/д «неустановленными» силами в отношении американских военнослужащих, находящихся «где им соваться не следует», с внесением неприемлемых потерь...Может быть, в Вашингтоне станут более скрупулёзно заботиться о последнем американце, находящимся за пределами своей страны? belay