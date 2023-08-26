Командование ВСУ озвучило собственную версию «частых взлетов» российских самолетов МиГ-31К, из-за которых на Украине объявляют воздушную тревогу

Довольно частые взлеты самолетов МиГ-31К на военных аэродромах Российской Федерации якобы осуществляются Воздушно-космическими силами России с целью проверки украинских систем противовоздушной обороны, психологического давления на украинское население и тренировки личного состава. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.
Каждый раз, когда самолеты взлетают с российских авиабаз, в украинских регионах звучат предупреждения об угрозе с воздуха. Поэтому командованию ВСУ пришлось представить собственную версию причин постоянных взлетов самолетов на российских военных аэродромах.
У Игната хватило здравого смысла подчеркнуть, что летный состав ВКС России постоянно проводит тренировки, для этого требуется поднимать самолеты в воздух. В условиях боевых действий процесс обучения является непрерывным, отметил полковник.
Однако далее представитель ВСУ заявил о том, что взлеты могут специально так часто производиться и с целью воздействия на состояние украинского общества. Во-первых, постоянные воздушные тревоги пугают украинцев, плохо сказываются на их психологическом состоянии. Во-вторых, воздушные тревоги, сопровождающиеся приостановкой производственного процесса, негативно отражаются и на состоянии украинской экономики.
Наконец, считает Игнат, самолеты могут поднимать в воздух для проверки украинских систем противовоздушной обороны. Самолеты взлетают с далеких аэродромов ВКС РФ. Но отслеживание работы ПВО ВСУ осуществляется с разведывательных самолетов, которые постоянно находятся над Азовским и Черным морями и с северной границы Украины, считает представитель украинского командования.