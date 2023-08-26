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Командование ВСУ озвучило собственную версию «частых взлетов» российских самолетов МиГ-31К, из-за которых на Украине объявляют воздушную тревогу

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Командование ВСУ озвучило собственную версию «частых взлетов» российских самолетов МиГ-31К, из-за которых на Украине объявляют воздушную тревогу

Довольно частые взлеты самолетов МиГ-31К на военных аэродромах Российской Федерации якобы осуществляются Воздушно-космическими силами России с целью проверки украинских систем противовоздушной обороны, психологического давления на украинское население и тренировки личного состава. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.


Каждый раз, когда самолеты взлетают с российских авиабаз, в украинских регионах звучат предупреждения об угрозе с воздуха. Поэтому командованию ВСУ пришлось представить собственную версию причин постоянных взлетов самолетов на российских военных аэродромах.

У Игната хватило здравого смысла подчеркнуть, что летный состав ВКС России постоянно проводит тренировки, для этого требуется поднимать самолеты в воздух. В условиях боевых действий процесс обучения является непрерывным, отметил полковник.

Однако далее представитель ВСУ заявил о том, что взлеты могут специально так часто производиться и с целью воздействия на состояние украинского общества. Во-первых, постоянные воздушные тревоги пугают украинцев, плохо сказываются на их психологическом состоянии. Во-вторых, воздушные тревоги, сопровождающиеся приостановкой производственного процесса, негативно отражаются и на состоянии украинской экономики.

Наконец, считает Игнат, самолеты могут поднимать в воздух для проверки украинских систем противовоздушной обороны. Самолеты взлетают с далеких аэродромов ВКС РФ. Но отслеживание работы ПВО ВСУ осуществляется с разведывательных самолетов, которые постоянно находятся над Азовским и Черным морями и с северной границы Украины, считает представитель украинского командования.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    +3
    с целью проверки украинских систем противовоздушной обороны, психологического давления на украинское население и тренировки личного состава.
    А почему бы и нет. Наши летчики тренируются, а на Украине в это время дергаются от напряжения и гадают - куда прилетит на этот раз? К тому же, как хвастались сами представители ВВС ВСУ, при предупреждении "союзников" о возможном ударе украинские самолеты опасаясь уничтожения на земле взлетают и находятся в воздухе пережидая. При этом расходуется ресурс, что для нас тоже хорошо. А американцы зорко бдят и успевают вовремя сообщить о взлете наших самолетов и пусках ракет.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 14:21
      0
      А у нас ресурс не вырабатывается? Или у нас море самолетов МиГ-31? Или мы новые строим на замену? request
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:49
    +1
    Совершенно случайно, нет ли добровольных помощников, сигнализирующих войскам ПВО о взлётах российских самолётов? Может быть, есть необходимость «свести их с ума», вычислить местонахождения и зачищать по мере возможностей?
    Наши натовские «партнёры» не вносят в этот процесс свою лепту в силу безнаказанности? Вероятно прилёт какого-нибудь «Кинжала» в гнездо осведомителей может заблокировать их потребность в альтруизме в отношении укронацистов?
  3. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 14:10
    0
    МиГ-31К это сверхзвуки с "Кинжалами" и т.д. .. летают они не просто так для пугания украины .
    Они взлетают на перехват натовских воздушных целей ,по всем границам России .Кто не знает ,посмотрите их ТТХ ..Перехватчики не имеющие аналогов в мире .
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 14:29
    0
    Цитата: chemberlen
    .Кто не знает ,посмотрите их ТТХ ..Перехватчики не имеющие аналогов в мире .

    Да,для 80 годов прошлого века -достойный.Но теперь о его взлете современные средства обнаружения его "видят".
    Да и МиГ-31 К уже не ПЕРЕХВАТЧИК-ЭТО СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ.Только для Кинжала/Искандера. hi