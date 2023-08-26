Командование ВСУ озвучило собственную версию «частых взлетов» российских самолетов МиГ-31К, из-за которых на Украине объявляют воздушную тревогу

Довольно частые взлеты самолетов МиГ-31К на военных аэродромах Российской Федерации якобы осуществляются Воздушно-космическими силами России с целью проверки украинских систем противовоздушной обороны, психологического давления на украинское население и тренировки личного состава. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.Каждый раз, когда самолеты взлетают с российских авиабаз, в украинских регионах звучат предупреждения об угрозе с воздуха. Поэтому командованию ВСУ пришлось представить собственную версию причин постоянных взлетов самолетов на российских военных аэродромах.У Игната хватило здравого смысла подчеркнуть, что летный состав ВКС России постоянно проводит тренировки, для этого требуется поднимать самолеты в воздух. В условиях боевых действий процесс обучения является непрерывным, отметил полковник.Однако далее представитель ВСУ заявил о том, что взлеты могут специально так часто производиться и с целью воздействия на состояние украинского общества. Во-первых, постоянные воздушные тревоги пугают украинцев, плохо сказываются на их психологическом состоянии. Во-вторых, воздушные тревоги, сопровождающиеся приостановкой производственного процесса, негативно отражаются и на состоянии украинской экономики.Наконец, считает Игнат, самолеты могут поднимать в воздух для проверки украинских систем противовоздушной обороны. Самолеты взлетают с далеких аэродромов ВКС РФ. Но отслеживание работы ПВО ВСУ осуществляется с разведывательных самолетов, которые постоянно находятся над Азовским и Черным морями и с северной границы Украины, считает представитель украинского командования.