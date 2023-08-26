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Американские медиа: США становятся всё более привязанными к развитию собственной производственной базы микроэлектроники

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Американские медиа: США становятся всё более привязанными к развитию собственной производственной базы микроэлектроники

Выделение американским компаниям огромных средств на развитие микроэлектроники и разработку новых технологий в данной области указывает на устойчивый и растущий спрос данной продукции, выступающей в качестве ключевого фактора в продвижении различных технологических разработок. Об этом сообщает ресурс Defense News со ссылкой на старшего советника президента Байдена по научным и технологическим вопросам.


По данным ресурса, Белый дом уже определил приоритеты научно-технологического развития на 2024-25-й финансовые годы, направив соответствующий план федеральным учреждениям, который те, в свою очередь, должны будут представить Административно-бюджетному управлению – государственному учреждению в составе администрации президента США к началу сентября.

Так, среди основных отраслей – укрепление критической инфраструктуры страны на фоне изменения климата, внедрение передовых технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), реализация соответствующих мер и инноваций с целью улучшения здравоохранения.

Как отметил заместитель руководителя по нацбезопасности Управления научно-технической политики, входящего в состав Исполнительного офиса президента США Стив Уэлби, большая часть этих приоритетов так или иначе связаны с национальными целями развития производственной базы микроэлектроники. Об этом он заявил в ходе конференции, организованной Управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Проходило данное мероприятие в городе Сиэтл, штате Вашингтон.

Ни для кого не секрет, что микроэлектроника имеет широкий спектр применения: начиная от мобильных телефонов и телевидения и заканчивая спутниками и ИИ. Более того, американское оборонное ведомство всерьёз рассчитывает получить передовые полупроводники для производства различных систем вооружения, включая внедрение новых технических решений, таких как вычисления с помощью квантовых компьютеров и мобильная сеть 5G.

На сегодняшний день подавляющее большинство микропроцессоров выпускается в Азии, в частности, в Тайване, на который приходится 92% всех мировых поставок этой продукции. Для сравнения, Штаты производят лишь 12% от общего числа этих программно-управляемых устройств, боясь, что называется, не отстать от своих конкурентов в этом плане.

Однако и здесь потребовалось активное вмешательство государства, в связи с чем в Соединённых Штатах летом прошлого года был принят закон о чипах и науке с целью снижения зависимости от импорта данной высокотехнологичной продукции. Вашингтон выделил внушительную сумму в размере 52 млрд долларов в качестве субсидий и налоговых стимулирований, стремясь, таким образом, поощрить местных производителей развивать данную деятельность внутри страны.

Тем временем у DARPA также весьма амбициозные планы в сфере микроэлектроники: так, данный орган намерен вложить 3 млрд долларов в ближайшие 5 лет на исследования ряда различных отраслей, включая новые производственные технологии и изготовление высокотемпературных материалов.
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:17
    +3
    Какие суммы выделило правительство РФ Зеленограду?
  2. ettore
    ettore Сегодня, 14:19
    +3
    Глупые американцы, пытаются развивать свою электронику, разве они не знают, что по утверждению наших "ведущих экспертов и экономистов" производить современную электронику в одной стране не возможно и экономически не выгодно, а надо всё закупать за рубежом. Так что это очередной распил. ))
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:22
    0
    В статье водички много, а фактуры мало. Штаты в прошлом году выделили 52 млрд баксов на микроэлектронику с криками: мы сейчас тут всё застроим заводами и всех чипами завалим.

    Что имеем спустя год: о новых заводах не слышно, о результатах как-то все помалкивают, видимо, супер успех любит тишину... Ну или деньги тупо распилили, но этого же не могло быть в цитадели демократии! Не могло ведь, правда?!

    Единственный завод, который собиралась перенести в США TSMС тут засветился в новостях. Сдвигают сроки вправо на год, хотя там-то, казалось бы, проектные менеджеры не то, что у нас в Роскосмосе...

    Ну и давай друг друга поливать всем знакомой субстанцией: тайваньцы кричат: "Американские строители - поголовно идиоты и не могут залить фундамент", американские строители в ответ: "Ускоглазые не могут чертежи нормальные чертить, присылают обрывки рукописей на туалетной бумаге!"

    В итоге результат будет, что надо - бабок точно не останется, все 52 млрд достанутся кому надо