Американские медиа: США становятся всё более привязанными к развитию собственной производственной базы микроэлектроники

Выделение американским компаниям огромных средств на развитие микроэлектроники и разработку новых технологий в данной области указывает на устойчивый и растущий спрос данной продукции, выступающей в качестве ключевого фактора в продвижении различных технологических разработок. Об этом сообщает ресурс Defense News со ссылкой на старшего советника президента Байдена по научным и технологическим вопросам.По данным ресурса, Белый дом уже определил приоритеты научно-технологического развития на 2024-25-й финансовые годы, направив соответствующий план федеральным учреждениям, который те, в свою очередь, должны будут представить Административно-бюджетному управлению – государственному учреждению в составе администрации президента США к началу сентября.Так, среди основных отраслей – укрепление критической инфраструктуры страны на фоне изменения климата, внедрение передовых технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), реализация соответствующих мер и инноваций с целью улучшения здравоохранения.Как отметил заместитель руководителя по нацбезопасности Управления научно-технической политики, входящего в состав Исполнительного офиса президента США Стив Уэлби, большая часть этих приоритетов так или иначе связаны с национальными целями развития производственной базы микроэлектроники. Об этом он заявил в ходе конференции, организованной Управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Проходило данное мероприятие в городе Сиэтл, штате Вашингтон.Ни для кого не секрет, что микроэлектроника имеет широкий спектр применения: начиная от мобильных телефонов и телевидения и заканчивая спутниками и ИИ. Более того, американское оборонное ведомство всерьёз рассчитывает получить передовые полупроводники для производства различных систем вооружения, включая внедрение новых технических решений, таких как вычисления с помощью квантовых компьютеров и мобильная сеть 5G.На сегодняшний день подавляющее большинство микропроцессоров выпускается в Азии, в частности, в Тайване, на который приходится 92% всех мировых поставок этой продукции. Для сравнения, Штаты производят лишь 12% от общего числа этих программно-управляемых устройств, боясь, что называется, не отстать от своих конкурентов в этом плане.Однако и здесь потребовалось активное вмешательство государства, в связи с чем в Соединённых Штатах летом прошлого года был принят закон о чипах и науке с целью снижения зависимости от импорта данной высокотехнологичной продукции. Вашингтон выделил внушительную сумму в размере 52 млрд долларов в качестве субсидий и налоговых стимулирований, стремясь, таким образом, поощрить местных производителей развивать данную деятельность внутри страны.Тем временем у DARPA также весьма амбициозные планы в сфере микроэлектроники: так, данный орган намерен вложить 3 млрд долларов в ближайшие 5 лет на исследования ряда различных отраслей, включая новые производственные технологии и изготовление высокотемпературных материалов.