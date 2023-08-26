«Закрыть глаза на военные поставки»: в прессе США против давления на Турцию из-за российских перевозок через Босфор

После атак украинских морских беспилотников на российские гражданские суда в Черном море официальные лица киевского режима и США, пытаясь замять свои преступления, заявили о том, что на них перевозились военные грузы.
Как указывается в издании Defense News, полное рассекречивание данных, касающихся «сирийского маршрута», чревато осложениями в отношениях Вашингтона и Анкары, так как турецкие власти с февраля 2022 года, следуя конвенции Монтре, запретили проход боевых кораблей ВМФ РФ через Босфор и Дарданеллы.
С тех пор Россия использует гражданские суда для перемещения военной техники между своей территорией и ее военно-морской базой в сирийском Тартусе
- говорится в прессе.
Как отмечается, предоставление доказательств того, что Россия нарушает дух договора, поставили бы Турцию в трудное положение, как ухудшив отношения между Анкарой и Вашингтоном, так и потенциально задержав вступление Швеции в НАТО.
Можно минимизировать негативную реакцию [Анкары], позволив Турции закрыть глаза на российские поставки через проливы, так как нет острой военной необходимости полностью их прекращать
- полагает автор.
С его слов, вместо дипломатического давления на турецкие власти необходимо сосредоточиться на нанесении урона российскому судоходству в Черном море, используя для этого атаки украинских БПА.