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«Закрыть глаза на военные поставки»: в прессе США против давления на Турцию из-за российских перевозок через Босфор

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«Закрыть глаза на военные поставки»: в прессе США против давления на Турцию из-за российских перевозок через Босфор

После атак украинских морских беспилотников на российские гражданские суда в Черном море официальные лица киевского режима и США, пытаясь замять свои преступления, заявили о том, что на них перевозились военные грузы.


Как указывается в издании Defense News, полное рассекречивание данных, касающихся «сирийского маршрута», чревато осложениями в отношениях Вашингтона и Анкары, так как турецкие власти с февраля 2022 года, следуя конвенции Монтре, запретили проход боевых кораблей ВМФ РФ через Босфор и Дарданеллы.

С тех пор Россия использует гражданские суда для перемещения военной техники между своей территорией и ее военно-морской базой в сирийском Тартусе

- говорится в прессе.

Как отмечается, предоставление доказательств того, что Россия нарушает дух договора, поставили бы Турцию в трудное положение, как ухудшив отношения между Анкарой и Вашингтоном, так и потенциально задержав вступление Швеции в НАТО.

Можно минимизировать негативную реакцию [Анкары], позволив Турции закрыть глаза на российские поставки через проливы, так как нет острой военной необходимости полностью их прекращать

- полагает автор.

С его слов, вместо дипломатического давления на турецкие власти необходимо сосредоточиться на нанесении урона российскому судоходству в Черном море, используя для этого атаки украинских БПА.

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2 комментария
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:55
    +2
    Ну да все разрешено только правильной демократии. Ни чего нового.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:23
      +1
      Ну так мы то же закрываем глаза на то, что Турция поставляет оружие Украине, включая кассетные снаряды для артиллерии 155мм. Про американские кассетники была куча статей. А про такие же турецкие ни одной - ибо накалять ситуацию не в нашем положении.