«Закрыть глаза на военные поставки»: в прессе США против давления на Турцию из-за российских перевозок через Босфор

С тех пор Россия использует гражданские суда для перемещения военной техники между своей территорией и ее военно-морской базой в сирийском Тартусе

Можно минимизировать негативную реакцию [Анкары], позволив Турции закрыть глаза на российские поставки через проливы, так как нет острой военной необходимости полностью их прекращать