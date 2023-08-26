Появились кадры сильного пожара на складе пиротехники в Кемерово

На Сотке воспламенился склад пиротехники

В Кемерово происходит сильный пожар на складе с пиротехнической продукцией. Об этом сообщает целый ряд местных и федеральных средств массовой информации.По предварительным сообщениям, пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Естественно, возгорание привело к детонации пиротехнической продукции. На кадрах с места происшествия мы видим огромные столбы дыма, поднимающиеся над территорией, занятой складскими помещениями.Telegram-канал Shot сообщает, что горит склад с пиротехнической продукцией на улице Терешковой. Местные паблики сообщают, что жители слышат звуки разрывов. В столбах дыма разрываются пиротехнические изделия. В результате возгорания, по сообщению источника, здание склада обрушилось.- пишут жители Кемерово в социальных сетях, делясь впечатлениями от происходящего.На месте происшествия в настоящее время работают бригады экстренных служб. О наличии или отсутствии пострадавших пока не сообщается. Преждевременно строить и версии о причинах произошедшего – это может быть все, что угодно – от проблем с электропроводкой или неосторожного курения до намеренного поджога или диверсии.Не так давно мощный взрыв и пожар на складе пиротехнических изделий произошли в г. Сергиев Посад Московской области. Здесь ЧП произошло на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.