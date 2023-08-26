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Появились кадры сильного пожара на складе пиротехники в Кемерово

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Появились кадры сильного пожара на складе пиротехники в Кемерово

В Кемерово происходит сильный пожар на складе с пиротехнической продукцией. Об этом сообщает целый ряд местных и федеральных средств массовой информации.


По предварительным сообщениям, пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Естественно, возгорание привело к детонации пиротехнической продукции. На кадрах с места происшествия мы видим огромные столбы дыма, поднимающиеся над территорией, занятой складскими помещениями.

Telegram-канал Shot сообщает, что горит склад с пиротехнической продукцией на улице Терешковой. Местные паблики сообщают, что жители слышат звуки разрывов. В столбах дыма разрываются пиротехнические изделия. В результате возгорания, по сообщению источника, здание склада обрушилось.




На Сотке воспламенился склад пиротехники

- пишут жители Кемерово в социальных сетях, делясь впечатлениями от происходящего.




На месте происшествия в настоящее время работают бригады экстренных служб. О наличии или отсутствии пострадавших пока не сообщается. Преждевременно строить и версии о причинах произошедшего – это может быть все, что угодно – от проблем с электропроводкой или неосторожного курения до намеренного поджога или диверсии.

Не так давно мощный взрыв и пожар на складе пиротехнических изделий произошли в г. Сергиев Посад Московской области. Здесь ЧП произошло на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
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8 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:03
    +3
    Удивительно какое огромное количество,,пиротехники, у нас взрывается!
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:14
      0
      О! уже второй пожар на "складе пиротехники". Конечно это случайность- явно кто-то курил в неположенном месте. yes
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 14:44
        0
        Нет.
        Сигарета - японская.
        Агент япов по заданию япов и сша курил сознательно.
        Тонкий расчет на случайность. Амцы ведут войну на уничтожение. Любые пороха, селитры и тп уничтожить.
        И калибрам не хватит.
        В может и ярсам? Тополям
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:06
    +2
    В столбах дыма разрываются пиротехнические изделия.
    Пожар на фабрике фейерверков бушевал восемь часов. Ни один пожарный не посмел поднять руку на такую красоту...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:10
    +2
    Первые отделы не могут придумать ничего лучше, чем секретить заводы боеприпасов, как склады пиротехники?
  4. Комментарий был удален.
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 14:32
    0
    Если враги с удовольствием поджигают даже такие в принципе негорючие предметы как военкоматы и шкафы управления на ЖД, то поджечь пиротехнику или ГСМ для них вообще не проблема. Может пора наконец заняться наведением порядка в стране? Или ждем, пока окончательно не полыхнет?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:42
      -1
      Может пора наконец заняться наведением порядка в стране?


      Это вы на что намекаете? Экстремизмом попахивает!
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 14:43
    0
    Никогда такого не было, и вот опять!
    В. Черномырдин