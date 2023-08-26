ВС РФ успешно провели полигонные испытания новой лазерной пушки, способной уничтожать БПЛА

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На одном из военных полигонов Вооруженных сил Российской Федерации прошли успешные испытания новейшей лазерной пушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
По утверждению источника информационного агентства, лазерная пушка предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. В процессе испытаний на военном полигоне пушка показала высокую эффективность. Она уничтожила несколько беспилотных аппаратов различного типа в ближней зоне.
Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа
- цитирует РИА Новости источник информации.
С помощью боевого лазера инфракрасного спектра прожигались аэродинамические поверхности аппаратов или сжигался корпус аппаратов вместе со всем находившимся на борту беспилотников оборудованием.
Известно, что многие страны мира стараются сейчас разработать тактические лазерные системы подавления и поражения. Одна из главных задач этих лазеров – уничтожение дронов и барражирующих боеприпасов в воздухе в ближней зоне. В США, к примеру, уже разработан прототип боевого лазерного комплекса ADAM, предназначенный для поражения воздушных целей на дальности в 2 километра.
Еще один подобный комплекс - HEL MD на шасси грузовика. Его дальность действия тоже составляет 1,5-2 километра.
Теперь созданием и развитием подобных лазерных комплексов озаботились и в России, и немаловажную роль при дальнейших разработках будет играть опыт проведения специальной военной операции, в том числе и советы и рекомендации самих военнослужащих.