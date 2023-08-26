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ВС РФ успешно провели полигонные испытания новой лазерной пушки, способной уничтожать БПЛА

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ВС РФ успешно провели полигонные испытания новой лазерной пушки, способной уничтожать БПЛА

Фото носит иллюстративный характер



На одном из военных полигонов Вооруженных сил Российской Федерации прошли успешные испытания новейшей лазерной пушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По утверждению источника информационного агентства, лазерная пушка предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. В процессе испытаний на военном полигоне пушка показала высокую эффективность. Она уничтожила несколько беспилотных аппаратов различного типа в ближней зоне.

Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа

- цитирует РИА Новости источник информации.

С помощью боевого лазера инфракрасного спектра прожигались аэродинамические поверхности аппаратов или сжигался корпус аппаратов вместе со всем находившимся на борту беспилотников оборудованием.

Известно, что многие страны мира стараются сейчас разработать тактические лазерные системы подавления и поражения. Одна из главных задач этих лазеров – уничтожение дронов и барражирующих боеприпасов в воздухе в ближней зоне. В США, к примеру, уже разработан прототип боевого лазерного комплекса ADAM, предназначенный для поражения воздушных целей на дальности в 2 километра.

Еще один подобный комплекс - HEL MD на шасси грузовика. Его дальность действия тоже составляет 1,5-2 километра.

Теперь созданием и развитием подобных лазерных комплексов озаботились и в России, и немаловажную роль при дальнейших разработках будет играть опыт проведения специальной военной операции, в том числе и советы и рекомендации самих военнослужащих.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:14
    -4
    Критично: Время облучения, необходимое для уничтожения БПЛА. Специально обученные люди пишут, что БПЛА может защититься с помощью зеркал.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:14
    -6
    Не прошло и двух лет как до кого-то дошло что от дронов и мы теряем и технику и людей...Остался только один вопрос-лазер то в войска пойдёт,или ещё испытания лет эдак на 5 его ждут?Не попадёт ли он в список к Т14,Курганцу,Бумерангу,Коалиции СВ,м прочим штучным поделкам которые в армии появятся массово никогда???
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 14:30
      +2
      Коалиции СВ вроде пошла на конвейер, сказали что дорабатывать будут в процессе, по опыту использования в СВО.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:46
      0
      Какие войска, какую технику? Это очень габаритный аппарат с очень маленькой дальностью поражения, чтобы его на передовую сунуть. Зато он нужен для тыловых военных и гражданских объектов. Там где его не достанут минометы и артиллерия.
  3. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 14:28
    +1
    Шасси размером более квадрика сейчас критично. Слишком заметно и быстро уничтожается. Так что все это пока лабораторные игрушки. Ну и конечно название "лазерная пушка" улыбнуло. Журналисты одно слово. Тогда уж бластером бы назвали. Но не читали они классику....
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:38
      0
      Дв пофиг как назвали. Вы же поняли о чем речь.

      Пока изделию не присвоили официальное название, журналисты и все кто производит контент, будут называть агрегат по всякому.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:33
    0
    Нормально.В США лазерная установка поражает бпла и включена в комплекс SORAD , как для "Страйкеров"так и для "Бредли и легких бронеавтобомилей".Вопрос в другом чем и как обнаруживать эти мини бпла?
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 14:36
      0
      И чем генерировать энергию для этого всего)
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:35
    0
    Ух ты!! Революционно- новое, это всегда пять!
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 14:39
    +1
    А что с Пересветом? Это новая разработка или реикорнация Пересвета?