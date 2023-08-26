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Экс-генпрокурор Украины заявил, что семья Байденов получала взятки от руководства украинской компании

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Экс-генпрокурор Украины заявил, что семья Байденов получала взятки от руководства украинской компании

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что семья действующего президента США Джо Байдена получала взятки от украинской компании Burisma.


Шокин также напомнил, что Байден оказал давление на президента Украины Петра Порошенко и таким образом добился его увольнения с должности главы Генпрокуратуры. Несмотря на то, что в Белом доме эти утверждения назвали ложными и "неоднократно опровергнутыми", однако о факте давления Байдена на Порошенко свидетельствуют обнародованные аудиозаписи их разговоров, в ходе которых Байден буквально приказал Порошенко сменить генпрокурора Украины.

При этом впоследствии Байден вспоминал, что пригрозил Порошенко задержать выделение очередного миллиардного транша кредита в случае, если Шокин останется на своей должности.

По словам Шокина, непосредственно перед своим увольнением он инициировал проверку газодобывающей компании Burisma, в наблюдательный совет которой номинально входил Хантер Байден.

Бывший деловой партнер Хантера Девон Арчер, который также номинально числился членом совета директоров Burisma, в ходе закрытого слушания в американском конгрессе показал, что на фоне давления со стороны украинской генпрокуратуры, расследующей коррупционные схемы с участием Burisma, руководство компании обратилось за помощью к Байдену-младшему, который попросил своего отца помочь уволить Шокина.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:14
    0
    Экс-генпрокурор Украины заявил, что семья Байденов получала взятки от руководства украинской компании
    . И что??? Его вызовут в полосатии для дачи показаний, у него запрос т каких то доказательств его заявлений???
    Смешно....
  2. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 16:16
    0
    Ну всё, сейчас Байдену импичмент объявят, имущество его семьи национализируют, а Шокина восстановят в должности генпрокурора :)
  3. guest
    guest Сегодня, 16:32
    -1
    При этом впоследствии Байден вспоминал, что пригрозил Порошенко задержать выделение очередного миллиардного транша кредита в случае, если Шокин останется на своей должности.

    А вот когда Трамп, якобы что то подобное сделал, то ему пытались сделать импичмент, а Байден открыто признаёт и ничего.