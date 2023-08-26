Экс-генпрокурор Украины заявил, что семья Байденов получала взятки от руководства украинской компании

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что семья действующего президента США Джо Байдена получала взятки от украинской компании Burisma.Шокин также напомнил, что Байден оказал давление на президента Украины Петра Порошенко и таким образом добился его увольнения с должности главы Генпрокуратуры. Несмотря на то, что в Белом доме эти утверждения назвали ложными и "неоднократно опровергнутыми", однако о факте давления Байдена на Порошенко свидетельствуют обнародованные аудиозаписи их разговоров, в ходе которых Байден буквально приказал Порошенко сменить генпрокурора Украины.При этом впоследствии Байден вспоминал, что пригрозил Порошенко задержать выделение очередного миллиардного транша кредита в случае, если Шокин останется на своей должности.По словам Шокина, непосредственно перед своим увольнением он инициировал проверку газодобывающей компании Burisma, в наблюдательный совет которой номинально входил Хантер Байден.Бывший деловой партнер Хантера Девон Арчер, который также номинально числился членом совета директоров Burisma, в ходе закрытого слушания в американском конгрессе показал, что на фоне давления со стороны украинской генпрокуратуры, расследующей коррупционные схемы с участием Burisma, руководство компании обратилось за помощью к Байдену-младшему, который попросил своего отца помочь уволить Шокина.