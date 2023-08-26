Военное обозрение
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Премьер Канады: Лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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Премьер Канады: Лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Западные лидеры, толкающие Украину на противостояние России, уже отправили Киеву многомиллиардную помощь и готовы это делать довольно долго.


Как пишет агентство Bloomberg, глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Мы всегда знали, что это будет долгий процесс и готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется

- сказал Трюдо.

Bloomberg отмечает, что комментарии канадского премьера следуют за серией сообщений в этом месяце о том, что союзники Киева обеспокоены тем, что конфликт, который идет уже 19-й месяц, затягивается, а надежды на то, что контрнаступление ВСУ приведет к окончательному прорыву, тают.

Стоит отметить, что на Западе не впервые звучат заявление о готовности продолжать воевать против России фактически до последнего украинца.

За время вооружённого конфликта Канада осуществила немало военных поставок на Украину, хотя они не так существенны в сравнении с некоторыми другими странами НАТО. Только в этом году Киеву были направлены в том числе 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 8 танков Leopard 2A4. А в июне 2023 года Трюдо побывал на Украине, где пообещал еще военную помощь на сумму 375 миллионов долларов.
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17 комментариев
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:14
    +1
    нужны диверсии в странах нато......и не нато тоже
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:20
      +1
      Цитата: yuri bakster
      нужны диверсии в странах нато......и не нато тоже

      Очевидно, на это способны люди другого склада характера и менталитета.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:26
        +3
        Цитата: Ясная
        Цитата: yuri bakster
        нужны диверсии в странах нато......и не нато тоже

        Очевидно, на это способны люди другого склада характера и менталитета.

        Да, трудно представить диверсанта в образе... Нарышкина bully
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:32
          +1
          Привет soldier
          Разные мнения у разных людей.
          Рассуждения о том, что надо наносить вред и спонсорам/организаторам теперешней замуты, вроде ка логично, но... а вот сколько там этих НО, поди разберись.
          Пока так, что дальше будет, фиг её знает???
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: Ясная
        на это способны люди другого склада характера и менталитета.

        Люди есть, приказа нет.
    2. Denissdaf
      Denissdaf Сегодня, 15:23
      0
      Нужно называть вещи своими именами. Войну войной, а не сво. И сносить с лица земли то что называют украиной.
    3. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 15:33
      0
      Ну да, отличная идея. После 11 сентября жирный западный обыватель рассвирепел настолько, что с аплодисментами одобрил вторжение нато в страны связанные с терактом только цветом кожи коренного населения. Хочешь полномасштабную войну со всем западным миром не на узенькой полоске обоной глины под названием руина? Для этого рано, мы не готовы ответить на все их игрушки. Пока.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 15:44
        +2
        в четырнадцатом году тоже были не готовы
        сейчас опять не готовы
        когда вова будет в гааге тоже будет рано am
        1. tralmaster
          tralmaster Сегодня, 15:53
          0
          Когда такае как ты перейдут на Русский афавит в своих (погонялах).
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:23
    +1
    Та да! Поддерживать за тухис , когда анус будут рвать!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:28
    +1
    Премьер Канады: Лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется
    . Сколько потребуется, это не одно и тоже с тем, как и сколько им потребуется.
    Всё в мире относительно... крошки, обьедки с барского стола, тоже еда, как некоторым кажется.
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:31
    +2
    А их страны готовы содержать колонию столько сколько ей потребуется? Почему то они не готовы были вкладывать в развитие Украины, а вот в ее уничтожение, всегда готовы. На сколько населения хватит?
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:47
    +2
    Поддержка этой шестерки будет ровно до команды единицы-"стоп". После этой команды, деньги сразу понадобятся в другом месте.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 15:53
    0
    глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
    Вот зря он это так заявляет, зря...
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:56
    0
    Премьер Канады: Лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется

    А жители стран «Большой семёрки» готовы поддерживать лидеров или будут «любить», как Макрона?
    Что касается Канады - сборища бандеровцев, - кто бы сомневался...
  8. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 16:29
    0
    "Мы всегда знали, что это будет долгий процесс и готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется" - читая между строк, ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАПАДУ, но не проекту под названием "Украина". Как только минусы Запада превысят плюсы -проект закончит свое существование как и "страна" под названием Украина (Окраина), а сколько славян погибнет при этом - никому не интересно.
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:50
    0
    Мы всегда знали, что это будет долгий процесс и готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется
    Только Трюдо, этому клоуну не уточнил -кому потребуется? Война на Украине продлится столько, сколько западу потребуется.