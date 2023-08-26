Премьер Канады: Лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Мы всегда знали, что это будет долгий процесс и готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется

Западные лидеры, толкающие Украину на противостояние России, уже отправили Киеву многомиллиардную помощь и готовы это делать довольно долго.Как пишет агентство Bloomberg, глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.- сказал Трюдо.Bloomberg отмечает, что комментарии канадского премьера следуют за серией сообщений в этом месяце о том, что союзники Киева обеспокоены тем, что конфликт, который идет уже 19-й месяц, затягивается, а надежды на то, что контрнаступление ВСУ приведет к окончательному прорыву, тают.Стоит отметить, что на Западе не впервые звучат заявление о готовности продолжать воевать против России фактически до последнего украинца.За время вооружённого конфликта Канада осуществила немало военных поставок на Украину, хотя они не так существенны в сравнении с некоторыми другими странами НАТО. Только в этом году Киеву были направлены в том числе 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 8 танков Leopard 2A4. А в июне 2023 года Трюдо побывал на Украине, где пообещал еще военную помощь на сумму 375 миллионов долларов.