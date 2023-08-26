Премьер Канады: Лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Западные лидеры, толкающие Украину на противостояние России, уже отправили Киеву многомиллиардную помощь и готовы это делать довольно долго.
Как пишет агентство Bloomberg, глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что лидеры «Большой семерки» готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Мы всегда знали, что это будет долгий процесс и готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется
- сказал Трюдо.
Bloomberg отмечает, что комментарии канадского премьера следуют за серией сообщений в этом месяце о том, что союзники Киева обеспокоены тем, что конфликт, который идет уже 19-й месяц, затягивается, а надежды на то, что контрнаступление ВСУ приведет к окончательному прорыву, тают.
Стоит отметить, что на Западе не впервые звучат заявление о готовности продолжать воевать против России фактически до последнего украинца.
За время вооружённого конфликта Канада осуществила немало военных поставок на Украину, хотя они не так существенны в сравнении с некоторыми другими странами НАТО. Только в этом году Киеву были направлены в том числе 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 8 танков Leopard 2A4. А в июне 2023 года Трюдо побывал на Украине, где пообещал еще военную помощь на сумму 375 миллионов долларов.