В аэропорту столицы Ливана задержали подозреваемого в работе на израильскую разведку гражданина России

Спецслужбы Ливана задержали в аэропорту столицы страны Бейрута гражданина Российской Федерации и его супругу. Они подозреваются в шпионаже в пользу Израиля, сообщает ливанское издание Al-Akhbar.Ранее исполняющий обязанности начальника Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари сообщил о раскрытии работающей на Израиль шпионской сети из двух человек. Российский гражданин и его супруга пытались покинуть Ливан, но их оперативно задержали в аэропорту. Ранее мужчина побывал на юге страны.Россиянин уже дал признательные показания – он заявил, что недавно его завербовали израильские спецслужбы. Перед ним поставили задачу собрать информацию об одном из объектов радикального движения «Хезболла». При возможности объект требовалось сфотографировать, а кадры передать израильскому куратору.Супруга россиянина, информация о гражданстве которой не разглашается, призналась, что была осведомлена о деятельности своего мужа и оказывала ему содействие. В посольстве Российской Федерации в Ливане уже знают о данной ситуации. Сейчас сотрудники дипломатического ведомства пытаются получить более подробную информацию о произошедшем, а также получить консульский доступ к задержанному гражданину Российской Федерации.Отметим, что на территории Ливана находятся базы проиранской организации «Хезболла», периодически проводящей атаки против Израиля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что израильские спецслужбы осуществляют разведывательную деятельность на территории Ливана, а россиянин, по мнению израильских разведчиков, вероятно, должен был привлекать к себе меньше внимания со стороны ливанской контрразведки.