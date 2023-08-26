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В аэропорту столицы Ливана задержали подозреваемого в работе на израильскую разведку гражданина России

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В аэропорту столицы Ливана задержали подозреваемого в работе на израильскую разведку гражданина России

Спецслужбы Ливана задержали в аэропорту столицы страны Бейрута гражданина Российской Федерации и его супругу. Они подозреваются в шпионаже в пользу Израиля, сообщает ливанское издание Al-Akhbar.


Ранее исполняющий обязанности начальника Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари сообщил о раскрытии работающей на Израиль шпионской сети из двух человек. Российский гражданин и его супруга пытались покинуть Ливан, но их оперативно задержали в аэропорту. Ранее мужчина побывал на юге страны.

Россиянин уже дал признательные показания – он заявил, что недавно его завербовали израильские спецслужбы. Перед ним поставили задачу собрать информацию об одном из объектов радикального движения «Хезболла». При возможности объект требовалось сфотографировать, а кадры передать израильскому куратору.

Супруга россиянина, информация о гражданстве которой не разглашается, призналась, что была осведомлена о деятельности своего мужа и оказывала ему содействие. В посольстве Российской Федерации в Ливане уже знают о данной ситуации. Сейчас сотрудники дипломатического ведомства пытаются получить более подробную информацию о произошедшем, а также получить консульский доступ к задержанному гражданину Российской Федерации.

Отметим, что на территории Ливана находятся базы проиранской организации «Хезболла», периодически проводящей атаки против Израиля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что израильские спецслужбы осуществляют разведывательную деятельность на территории Ливана, а россиянин, по мнению израильских разведчиков, вероятно, должен был привлекать к себе меньше внимания со стороны ливанской контрразведки.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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2 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:41
      0
      Так вот чем всё это время занимался Чубайс.
  2. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 14:38
    0
    Это не Россияне. Это евреи. Если в доме нет воды. Значит выпили...