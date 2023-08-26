Зарубежная пресса: Американская молодежь разочаровалась в военной службе и не желает вступать в ряды вооруженных сил США

Я думаю, что, вероятно, самый большой на данный момент спад — это окончание войны в Афганистане, вывод американцев из нее и то, как быстро талибы (запрещенная в РФ организация) смогли вернуть ее

Армия Соединенных Штатов столкнулась с серьезным кризисом в части укомплектования своих рядов новобранцами, особенно для выполнения миссий за пределами страны. В статье, опубликованной в онлайн-издании Eurasian Times, автор отмечает, что американская молодежь в последние годы сильно разочаровалась в военной службе и не желает вступать в ряды Вооруженных сил США.Причиной этому стали как раз зачастую провальные военные конфликты, в которых США участвовали в последние десятилетия. Особенно недоверие и авторитет армейской службы подорвало участие американских военных в течение двадцати лет в войне в Афганистане и по сути позорное бегство из страны. По данным опросов, только 60 процентов респондентов заявили, что они доверяют американским военным, что стало самым низким показателем за два десятилетия.— комментирует ситуацию с падением авторитета армии США обозреватель The Vice по вопросам обороны Мэтью Голт.Только что вышедший в отставку начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл признал в январе 2023 года, что американским вооруженным силам по-прежнему не хватает 12 000 человек для достижения цели укомплектования в 465 000 солдат. Заместитель начальника штаба армии США генерал Джозеф Мартин сообщил Подкомитету Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса на специальных слушаниях, что недобор в армию в 2023 году может составить 18 000 человек.Автор статьи отмечает, что проблемы с набором новобранцев так называемого поколения Z заключаются в том, что молодые американцы не готовы отказываться от спокойной гражданской жизни и стандартного набора благ ради «романтики» армейской службы, связанной с определенными тяготами и лишениями.С учетом обострения противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты могут оказаться не способными противостоять многократно превосходящим силам потенциального противника. К тому же, у США самое большое количество из всех стран мира зарубежных военных баз, по официальным данным Пентагона их насчитывается около 750 по меньшей мере в 80 странах. Автор отмечает, что фактическое число может быть еще выше, поскольку Пентагон публикует не все данные.Пытаясь решить проблему с недобором новобранцев, Пентагон снизил ограничения по медицинским показателям для кандидатов. В Минобороны США заявили, что в современных военных конфликтах не каждый солдат обязательно становится пехотинцем, большинство сражений будет вестись удаленно с использованием беспилотников и в киберпространстве. Для такой службы крепкое здоровье не является обязательным. Более того, сняты некоторые ограничения даже по психическим заболеваниям.Кроме того, Конгресс США в 2023 году одобрил пятипроцентное увеличение денежного довольствия военнослужащих и установил надбавки за призыв до 50 00 долларов. Для новобранцев, которые отправляются на ускоренные 30-дневные курсы обучения, единовременно будет выплачиваться 35 000 долларов. Военные ослабляют ограничения на татуировки на шее и другие стандарты, а в 2022 году армия ненадолго снизила требования к диплому средней школы, прежде чем вернуться к прежним стандартам.Однако все эти меры не оказали существенного влияния на главный фактор — нежелание молодых американцев в принципе менять гражданский костюм какого-нибудь клерка на форму военнослужащего, тем более отправляться в длительные зарубежные боевые командировки, отмечают эксперты.