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Зарубежная пресса: Американская молодежь разочаровалась в военной службе и не желает вступать в ряды вооруженных сил США

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Зарубежная пресса: Американская молодежь разочаровалась в военной службе и не желает вступать в ряды вооруженных сил США

Армия Соединенных Штатов столкнулась с серьезным кризисом в части укомплектования своих рядов новобранцами, особенно для выполнения миссий за пределами страны. В статье, опубликованной в онлайн-издании Eurasian Times, автор отмечает, что американская молодежь в последние годы сильно разочаровалась в военной службе и не желает вступать в ряды Вооруженных сил США.


Причиной этому стали как раз зачастую провальные военные конфликты, в которых США участвовали в последние десятилетия. Особенно недоверие и авторитет армейской службы подорвало участие американских военных в течение двадцати лет в войне в Афганистане и по сути позорное бегство из страны. По данным опросов, только 60 процентов респондентов заявили, что они доверяют американским военным, что стало самым низким показателем за два десятилетия.

Я думаю, что, вероятно, самый большой на данный момент спад — это окончание войны в Афганистане, вывод американцев из нее и то, как быстро талибы (запрещенная в РФ организация) смогли вернуть ее

— комментирует ситуацию с падением авторитета армии США обозреватель The Vice по вопросам обороны Мэтью Голт.

Только что вышедший в отставку начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл признал в январе 2023 года, что американским вооруженным силам по-прежнему не хватает 12 000 человек для достижения цели укомплектования в 465 000 солдат. Заместитель начальника штаба армии США генерал Джозеф Мартин сообщил Подкомитету Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса на специальных слушаниях, что недобор в армию в 2023 году может составить 18 000 человек.

Автор статьи отмечает, что проблемы с набором новобранцев так называемого поколения Z заключаются в том, что молодые американцы не готовы отказываться от спокойной гражданской жизни и стандартного набора благ ради «романтики» армейской службы, связанной с определенными тяготами и лишениями.

С учетом обострения противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты могут оказаться не способными противостоять многократно превосходящим силам потенциального противника. К тому же, у США самое большое количество из всех стран мира зарубежных военных баз, по официальным данным Пентагона их насчитывается около 750 по меньшей мере в 80 странах. Автор отмечает, что фактическое число может быть еще выше, поскольку Пентагон публикует не все данные.

Пытаясь решить проблему с недобором новобранцев, Пентагон снизил ограничения по медицинским показателям для кандидатов. В Минобороны США заявили, что в современных военных конфликтах не каждый солдат обязательно становится пехотинцем, большинство сражений будет вестись удаленно с использованием беспилотников и в киберпространстве. Для такой службы крепкое здоровье не является обязательным. Более того, сняты некоторые ограничения даже по психическим заболеваниям.

Кроме того, Конгресс США в 2023 году одобрил пятипроцентное увеличение денежного довольствия военнослужащих и установил надбавки за призыв до 50 00 долларов. Для новобранцев, которые отправляются на ускоренные 30-дневные курсы обучения, единовременно будет выплачиваться 35 000 долларов. Военные ослабляют ограничения на татуировки на шее и другие стандарты, а в 2022 году армия ненадолго снизила требования к диплому средней школы, прежде чем вернуться к прежним стандартам.

Однако все эти меры не оказали существенного влияния на главный фактор — нежелание молодых американцев в принципе менять гражданский костюм какого-нибудь клерка на форму военнослужащего, тем более отправляться в длительные зарубежные боевые командировки, отмечают эксперты.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:19
    -2
    Возмодно.Только всякие мексиканцы ибн гаитянцы с радостью пойдут за дядю Сэма,в виде гражданства ..
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:27
      0
      Попадаются на Ютьюбе выпуски , и россиян и белорусов и с средней Азии вообще полно новобранцев в армию США. И к стати, неплохо бы наших среднеазиатских ,, друзей,, проходить обязательную службу в РА.
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 17:16
        0
        Тезка," Избави бог от этаких друзей — держаться всё же лучше друг за друга".
        А вот их спонсоров/ходатаев на нулевую линию.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Возмодно.Только всякие мексиканцы ибн гаитянцы с радостью пойдут за дядю Сэма,в виде гражданства ..

      Не в них дело. Обычных солдат или тыловиков набрать можно. Не хватает молдат для элитарных подразделений, где крайне жесткий физический и интеллектуальный отбор. Люди обладающие необходимым потенциалом сегодня , получив нормальное образование, легко устраиваются на гражданке. Где и спокойнее и доходы выше.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:28
    0
    Зарубежная пресса: Американская молодежь разочаровалась в военной службе и не желает вступать в ряды вооруженных сил США
    Таки да, ситуация повторяется во многих странах... это не новость.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:36
      +1
      Так и у нас в первых рядах не москвичи и питерцы!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:41
    0
    Основным стимулом к подписанию контракта с Пентагоном для небогатых молодых американцев была оплата высшего образования.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:45
      0
      Её отменили? Служить в армии в любой стране дело не богатых.
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 16:42
    0
    Выросли угрозы погибнуть, вот и все. В армию идут что бы на халяву получить высшее образование, льготы, но вот умереть никто не хочет.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:04
      0
      В США получить гражданство. .........
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:44
    +2
    Поколение Z во всём, мире устраивает проблемы- не хотят размножаться,не хотят защищать жизнь при которой они не хотят размножаться.В Норвегии при бесплатных детсадах рост рождаемости обеспечивается мигрантами.Сами выращивали такое поколение и Россия не исключение..
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:06
      0
      Андрей! Самое главное что не исключение! Сын при наличии трёх квартир не хочет детей. Как их называют забыл.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:44
    0
    Цитата: ASAD
    Так и у нас в первых рядах не москвичи и питерцы!

    Судя по озвучиваемым в СМИ фамилиям героев СВО, в армии очень много русских нерусской национальности. Слава многонациональной непобедимой Российской Империи!
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:50
    0
    A vacation in a foreign land
    Uncle Sam does the best he can
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now( Роб и Ферди Болланд. «You're In the Army Now»)
  8. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 16:58
    0
    Хорошая причина для Пентагона усиленно внедрять роботизацию и ИИ
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:09
      -1
      Самое печаль,объявят амеры гражданство США нашей молодежи за службу в армии. Побегут больше чем в Ларс.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:29
    0
    Делов то взять в армию этнические меньшинства,и в первую очередь китайцев wassat Всех мигрантов из поднебесной взять в армию,и через год обязательным к изучению станет китайский язык wassat