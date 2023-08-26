Из порта Одессы вышло второе после прекращения «зерновой сделки» грузовое судно

Сегодня из морского порта г. Одессы вышел балкер PRIMUS, который прибыл на Украину еще 20 февраля 2022 года из Греции. С тех пор он находился в Одесском порту и не мог его покинуть.Балкер – второе судно, которое вышло из Одессы после прекращения действия «зерновой сделки» между Россией, Украиной и Турцией. После того, как Россия вышла из соглашения, появились дополнительные риски для судов, следующих на Украину или из украинских портов, но они связаны с невыполнением ими требований российской стороны по досмотру.Тем временем, украинские власти анонсировали создание некоего «временного коридора». Его планируется использовать для эвакуации из украинских портов иностранных судов, которые ранее прибыли в них с грузом или за грузом. Речь идет о таких портах как Одесса, Южный и Черноморск.Первое такое судно вышло из порта Одессы 16 августа. Это был гонконгский контейнеровоз Joseph Schulte, который тоже находился в порту Одессы с 23 февраля 2023 года.Напомним, что Россия прекратила участие в «зерновой сделке» из-за несоблюдения обязательств перед ней. В частности, не были решены вопросы с деятельностью финансовых учреждений, через которые бы осуществлялась оплата российских поставок сельхозпродукции, а также собственно с обеспечением свободного вывоза сельскохозяйственной продукции и удобрений российского производства.Власти Турции пытаются убедить Россию возобновить участие в сделке, но пока договоренностей, судя по всему, достичь не удается.