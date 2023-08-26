Медведев: есть страны, которые смогут признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии

Понятно, что наше решение о признании не вызвало энтузиазма на Западе, они говорили, что не признают это

Есть страны, которые смогут признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Но, в целом, это очень тонкий вопрос.Такое мнение высказал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью для российских информагентств ТАСС RT в честь 15-й годовщины признания РФ этих двух стран.По мнению политика, признание Абхазии и Южной Осетии другими государствами в большой степени зависит от общей геополитической ситуацией в мире. Медведев уверен, что наступит момент, когда страны, не испытывающие страха перед Западом, возьмут пример с России и признают абхазский и югоосетинский суверенитет.Он напомнил, что в свое время решение о признании Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии вовсе не было простым.- отметил Медведев.Он не берется прогнозировать дальнейшее развитие событий, но выразил уверенность в том, что Сухум и Цхинвал в итоге будут признаны многими странами мира, ведь история со временем все расставляет на свои места. И политик не сомневается, что количество таких государств будет расти. Он также напомнил, что случаи Абхазии и Южной Осетии вовсе не уникальны. В качестве примера замглавы Совбеза РФ привел Турецкую Республику Северного Кипра, которую в мире признает только Анкара.Медведев сказал, что факт признания другими странами делает государство субъектом международного права, но не оговорено, сколько стран должны его для этого признать.