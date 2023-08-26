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Медведев: есть страны, которые смогут признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии

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Медведев: есть страны, которые смогут признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии

Есть страны, которые смогут признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Но, в целом, это очень тонкий вопрос.

Такое мнение высказал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью для российских информагентств ТАСС и RT в честь 15-й годовщины признания РФ этих двух стран.

По мнению политика, признание Абхазии и Южной Осетии другими государствами в большой степени зависит от общей геополитической ситуацией в мире. Медведев уверен, что наступит момент, когда страны, не испытывающие страха перед Западом, возьмут пример с России и признают абхазский и югоосетинский суверенитет.

Он напомнил, что в свое время решение о признании Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии вовсе не было простым.

Понятно, что наше решение о признании не вызвало энтузиазма на Западе, они говорили, что не признают это

- отметил Медведев.

Он не берется прогнозировать дальнейшее развитие событий, но выразил уверенность в том, что Сухум и Цхинвал в итоге будут признаны многими странами мира, ведь история со временем все расставляет на свои места. И политик не сомневается, что количество таких государств будет расти. Он также напомнил, что случаи Абхазии и Южной Осетии вовсе не уникальны. В качестве примера замглавы Совбеза РФ привел Турецкую Республику Северного Кипра, которую в мире признает только Анкара.

Медведев сказал, что факт признания другими странами делает государство субъектом международного права, но не оговорено, сколько стран должны его для этого признать.
Использованы фотографии:
https://vk.com/dm
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:58
    +1
    Он это сказал прямо своими словами,или прочёл текст без запинки,и дальше стал на айпаде покимонов гонять?
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:02
      +4
      А чего, эти страны, типа "готовые признать", не назвал? request И чего " эти страны" раньше не признали? winked
    2. beybender
      beybender Сегодня, 15:05
      +6
      Пусть этот господин Норвегии войну объявит и заберёт то что подарил , а то Норги вон как распоясались , уже и самолёты каклам поставлять будут !!! Разбазарил в 2010г. земли казённые , а теперь героя из себя корячит !!!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:08
    -1
    Мишка Айфончик пытается из себя покойного Жирика изобразить? Ему до великого Владимира Вольфовича как до неба.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:23
    +1
    И много стран признали суверенитет Крыма и его последующее вхождение в РФ?