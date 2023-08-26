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«Россия держит Су-57 подальше от поле боя»: во французской прессе считают «рискованным» применение истребителя

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«Россия держит Су-57 подальше от поле боя»: во французской прессе считают «рискованным» применение истребителя

Истребитель Су-57 поступил в серийное производство, однако не видно его активного участия в украинском конфликте.


Как отмечается в издании Air & Cosmos, Су-57 в 2018-2019 годах отправлялись в Сирию, где наносили удары по наземным целям, однако в зоне СВО они замечены не были.

Может быть, потому что они изначально малозаметные?..


Су-57 еще не полностью созрел. Проявляя осторожность, русские на данный момент держат его подальше от поля боя

- указывается во французской прессе, объясняя это присутствием у ВСУ «мощной и многочисленной системы ПВО».

Со слов автора, Россия на этом фоне предпочла не рисковать своей новейшей машиной:

Тем не менее, его заявленная скрытность, многоцелевые возможности, маневренность, продемонстрированные на авиашоу, делают его грозным самолетом.

Как поясняет автор, Су-57 не летает в украинском небе, однако применяется из воздушного пространства России, используя ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности без опасности быть сбитым, что позволило бы враждебным странам изучить секреты новейшей машины.

С его слов, Су-57, контролирующие украинское небо издалека, дислоцируются на авиабазе в Астраханской области. Так, на спутниковых снимках, сделанных в декабре 2022 года, были показаны 5 самолетов этого типа. Однако потом они несколько раз меняли аэродромы базирования.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:10
    +1
    Французы просто не заметили Су-57.Новость от октября 2022 года.
    МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 особо выделяется по качеству боевого применения в рамках спецоперации, во время каждого вылета поражая воздушные и наземные цели. Об этом журналистам сообщил во вторник командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин.

    https://tass.ru/armiya-i-opk/16090893

    Британские источники сообщают, что российские истребители Су-57 сбивают украинские самолеты ракетами повышенной дальности Р-37М.
    Об участии истребителя пятого поколения Су-57 в российско-украинском конфликте впервые стало известно еще в марте 2022 года, но подробности его миссии выяснились лишь позднее. Первоначально сообщалось, что самолет выполнял ударные, а затем и противовоздушные задачи — вероятно, с применением крылатых ракет Х-59МК2 и Х-31, — а также занимался радиоэлектронной борьбой. Впоследствии с октября 2022 года стали появляться сообщения о том, что эти истребители участвуют и в воздушных боях — в частности, упоминались сбитые на предельной дальности 217 километров Су-27 ВВС Украины (а, возможно, и ударный истребитель Су-24) после нанесения удара по российской Белгородской области.


    Первые сообщения об участии Су-57 в воздушных боях впоследствии были подкреплены докладом Министерства обороны Великобритании за январь 2023 года. В документе говорилось, что истребители "запускают по Украине ракеты большой дальности „воздух-поверхность” или „воздух-воздух”". Этот доклад стал первым западным подтверждением того, что истребители действительно участвуют в боевых действиях — причем "как минимум с июня 2022 года". Дальность действия Су-57, о которой сообщалось в октябре, убедительно говорит о том, что истребители использовали Р-37М — самую дальнобойную из российских ракет класса "воздух-воздух" с предельным радиусом в 400 километров. ... Впоследствии, в середине февраля, консервативное британское издание The Conversation сообщило, что "российские МиГ-31 и Су-57 атаковали украинские самолеты гиперзвуковыми ракетами большой дальности Р-37М на расстоянии свыше 200 километров из безопасного воздушного пространства России". Это был, пожалуй, самый четкий репортаж об участии новых российских истребителей в противовоздушных операциях.

    https://inosmi.ru/20230301/su-57-261021554.html
  2. Eroma
    Eroma Сегодня, 16:18
    +3
    "однако не видно его активного участия в украинском конфликте."
    Он же СТЕЛС!!! fool laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:24
    0
    Вообще-то для реального, эффективного ПВО невидимых целей не существует.
    Мало заметные, сложные, это понятно.
    Есть цели, которые существующие, используемые комплексы ПВО сбивать не могут, так что б признать это эффективным противодействие, по тому как случайно, на удачу, может быть сбито, что угодно.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:45
      +1
      Цитата: rocket757
      Вообще-то для реального, эффективного ПВО невидимых целей не существует.
      Мало заметные, сложные, это понятно.
      Есть цели, которые существующие, используемые комплексы ПВО сбивать не могут, так что б признать это эффективным противодействие, по тому как случайно, на удачу, может быть сбито, что угодно.

      Тем не менее Су-57 на сегодня крайне сложная цель доя очагового ПВО Украины.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: Арон Заави
        Тем не менее Су-57 на сегодня крайне сложная цель доя очагового ПВО Украины.

        И это верное замечание...
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:41
    0
    Французы, пытаются уменьшить эффективность вооружений РФ, перед вооружениями НАТО. Хотя, СВО показывает, что большая часть вооружений лучше у РФ. Главный козырь: дешевле, проще в эксплуатации и ремонте и более эффективней. Не только Су-57, но и Су-35, сбивают воздушные цели не заходя в воздушное пространство «территории украина»- это и есть эффективность вооружений.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 17:01
    0
    А почему нет? Ведь современный воздушный бой - это бой на расстоянии, поэтому обкатка связки носитель-оружие наиболее важна. Вот наши вполне правильно и делают, что тестируют самолет и его вооружение в условиях предполагаемого боя с Фе35. Решение вполне логичное.