«Россия держит Су-57 подальше от поле боя»: во французской прессе считают «рискованным» применение истребителя

Су-57 еще не полностью созрел. Проявляя осторожность, русские на данный момент держат его подальше от поля боя

Тем не менее, его заявленная скрытность, многоцелевые возможности, маневренность, продемонстрированные на авиашоу, делают его грозным самолетом.

Истребитель Су-57 поступил в серийное производство, однако не видно его активного участия в украинском конфликте.Как отмечается в издании Air & Cosmos, Су-57 в 2018-2019 годах отправлялись в Сирию, где наносили удары по наземным целям, однако в зоне СВО они замечены не были.Может быть, потому что они изначально малозаметные?..- указывается во французской прессе, объясняя это присутствием у ВСУ «мощной и многочисленной системы ПВО».Со слов автора, Россия на этом фоне предпочла не рисковать своей новейшей машиной:Как поясняет автор, Су-57 не летает в украинском небе, однако применяется из воздушного пространства России, используя ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности без опасности быть сбитым, что позволило бы враждебным странам изучить секреты новейшей машины.С его слов, Су-57, контролирующие украинское небо издалека, дислоцируются на авиабазе в Астраханской области. Так, на спутниковых снимках, сделанных в декабре 2022 года, были показаны 5 самолетов этого типа. Однако потом они несколько раз меняли аэродромы базирования.