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Поставленная Западом Киеву военная техника не приспособлена к зимним условиям

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Поставленная Западом Киеву военная техника не приспособлена к зимним условиям

Военная техника, поставленная Западом киевскому режиму, не приспособлена к использованию в зимних условиях. Наименее приспособленными к зиме являются БТР и БМП западного производства.


По мнению военных экспертов, возникшие серьезные проблемы с матчастью и ремонтом западной военной техники гарантированно отразятся на ходе боевых действий. Украинскому командованию придется обеспечить надлежащую поддержку западной военной техники пехотными соединениями, огнем артиллерии, инженерной поддержкой, логистикой и техническим обслуживанием.

Прошлой зимой в ВСУ уже столкнулись с тем, что в условиях неблагоприятных погодных условий люки и траки техники западного производства примерзали, а узлы и агрегаты приходили в негодность в результате обледенения.

Ситуация усугубляется тем, что украинские военнослужащие не проходили соответствующего обучения и не обладают навыками, позволяющими им ремонтировать военную технику западного производства. Несмотря на то, что некоторое количество украинских специалистов обучались за границей эксплуатации определенных типов боевых машин, спектр поставляемой Западом Киеву техники и вооружений оказался намного шире.

Ранее сообщалось, что западные кураторы заявили, что предоставленных украинской армии вооружений вполне достаточно для успешного наступления и в следующем году на подобные объемы поставок Киев может не рассчитывать.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Spec. 4 Lavirboth
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15 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:11
    +8
    На Украине зимы? Ну по крайней мере не сильно отличаются от зимы в Польше или Венгрии.
    Из статьи можно сделать вывод, что мы можем в северных районах и за Уралом войска вообще не держать раз никто не доедет.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:26
      0
      Так оно правильно, на наших северных просторах просто выжить, далеко не все сумеют, а уж воевать там... не, не, таких дурных нема вообще!
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:26
        +1
        Цитата: rocket757
        Так оно правильно, на наших северных просторах просто выжить, далеко не все сумеют, а уж воевать там... не, не, таких дурных нема вообще!

        А в Канаде, Швеции, Финляндии...? Ну,что за глупые "патриотические" лозунги. Умеют они воевать в тяжелых зимних условиях и оружие у них для этого имеется.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 16:40
          0
          У США, Канады и Норвегии вообще есть свои арктические зоны. И учения там проводятся.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:51
      -1
      Цитата: Аркадич
      На Украине зимы?

      Да, зимы... А в северных областях, так самые настоящие с минусовыми температурами под -30...20, с достаточно глубоким слоем снега.
      Наименее приспособленными к зиме являются БТР и БМП западного производства.
      Какая глупость. А в Канаде и в Швеции эта техника только летом эксплуатируется?
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:21
    +1
    Украинскому командованию придется обеспечить надлежащую поддержку западной военной техники пехотными соединениями, огнем артиллерии, инженерной поддержкой, логистикой

    Вот какое отношение все вышеперечисленное имеет к непригодности западной техники воевать в зимних условиях? В ВОВ у немецких Тигров и Пантер их шахматное расположение катков действительно плохо подходило для зимней распутицы - грязь забивала ограниченное межкатковое пространство и за ночь промерзала так, что просто блокировала ходовую. Вот это называется непригодность. В то же время Pz.IV имели обычную ходовую и проблем с зимой не испытывали. Нет у сегодняшней западной техники никакой проблемы с зимой.
  3. Червоный Байкер
    Червоный Байкер Сегодня, 15:21
    +3
    очередная агитка...
    Т.е такие страны как Канада,Финляндия и Норвегия обходятся оказывается без техники lol
    Своя глупость - хуже вражеской пропаганды
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:43
      0
      Поэтому и нечего вести никакую пропаганду. А то у нас если начинают пропагандисты работать, то такую чушь мелят, что некоторые перестают верить власти, даже когда та говорит, что в России, к примеру, законы гравитации действуют так же, как и во всём остальном мире.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    0
    Вопрос в том, а будет ли зима такой суровой, как тогда в 41 г. под Москвой???
    Зимы, последние годы, ну не очень то на наши суровые зимы, похожи. Что то среднегейропейское, с тпмпиратурами тудо сюда, но в общем то не очень то и морозно.
    Так что, не факт, что оно там что то совсем замёрзнет и перестанет работать окончательно, хотя, туда - сюда, тоже не айс, по другим причинам.
    В общем, подождём и посмотрим, загадывать заранее не стоит.
  5. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 15:26
    +1
    Военная техника, поставленная Западом киевскому режиму, не приспособлена к использованию в зимних условиях.

    В свете этой новости известный рефрен Рябова будет теперь звучать так: "Мало, поздно, бесполезно, к зиме непригодно".
  6. -sa-
    -sa- Сегодня, 15:33
    +2
    Американцы свою технику испытывают зимой на аляске.Видео испытания бтр ,,страйкер,, там точно видел.у канадцев тоже думаю,что приспособлена.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:48
      +1
      Специально подготовить и проверить в конкретных погодных условиях, это одно, а вот как оснащена конкретная партия вооружений, стоит в БТР кондиционер или дополнительная печка, какие конкретные ГСМ ПРИМЕНЯЮТСЯ, это надо знать точно, прежде чем рассуждать о том, может она или не может??? Мы и сами знаем, особенно автовладельцы, что применять что то универсальное, подходящее для любых условий, сильно дороже, чем пользоваться чем то, соответствующее конкретной климатической зоне.
      Всё умеют считать и экономика войны, она такая же сложная, как и любая другая.
  7. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 16:01
    +1
    Автор не правильно сделал акцент, не холода страшны западной технике, а грязь и бездорожье Украины.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:11
    0
    там у них в тыловых рем базах сплошь западные спецы
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:41
    0
    Военная техника, поставленная Западом киевскому режиму, не приспособлена к использованию в зимних условиях.
    Ещё с прошлого тысячелетия удивлялся парадоксальному факту, почему ,то, что может нормально функционировать в зимних условиях Норвегии и Канады, напрочь замерзает в районах приравнённых к средней полосе России? И если к гражданской техники нареканий нет, то вот военная... Причём когда её эксплуатируют, сами норвеги или канадцы без проблем, как только учения НАТО на территории Норвегии, то америкосы свои Хамви разморозят, при наличии всяких антифизов, то у англичан памперсы к задницам примёрзнут, то вообще у самих норвегов мозги промерзают, так что корабль топят... А сейчас вообще в Норвегии шиза косит чиновников, и это ещё морозы не пришли.
    В Норвегии убили 40 оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе,... «Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию»,... Накануне норвежское правительство заявило, что в этом году 42 оленя перешли границу с Россией в поисках лучших пастбищ и угодий. В свою очередь, руководство природного заповедника «Пасвик» в Мурманской области направило письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас животных, которые заходят на российскую особо охраняемую территорию и съедают ценный лишайник, на сумму 47 миллионов крон (почти 420 миллионов рублей).
    Может я что-то не догоняю, но где Грета, со всем этим фондом дикой природы? Хотя если посмотреть...