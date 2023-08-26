Российские войска в течение суток отразили пять атак противника на Купянском направлении. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
Командование ВСУ направило на российские позиции штурмовые группы 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Они атаковали наши позиции в районах Синьковки, Новоселовского, Райгородки, Новоегоровки, но получили достойный отпор.
Как сообщает военное ведомство, потери ВСУ на Купянском направлении составили за сутки до 50 боевиков, 4 бронемашины, 2 автомобиля, 1 САУ «Krab» польского производства, 2 гаубицы Д-20. В районе Кисловки в Харьковской области ударами ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Продолжаются бои и на Краснолиманском направлении. Здесь были отражены огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии 2 атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы. ВСУ потеряли на данном направлении до 60 боевиков, 2 бронемашины, 1 пикап и 2 гаубицы Д-30.
Украинские формирования пытаются продолжать контрнаступление на Запорожском направлении. В районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления ВС РФ ударами авиации и артиллерии отбили три атаки, предпринятые ранее брошенной в бой 82-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ из состава стратегического резерва.
Как сообщает Минобороны РФ, потери ВСУ на данном направлении составили до 115 боевиков, 7 бронемашин, 4 автомобиля, 1 артиллерийскую систему М777 и гаубицу М119 американского производства, орудие FH-70 британского производства, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили 2 атаки 31-й бригады украинской морской пехоты в районе Старомайорского. Под Урожайным была пресечена вылазка диверсионно-разведывательной группы противника. Всего ВСУ потеряли здесь до 200 боевиков, 1 танк, 4 бронемашины, 3 автомобиля, САУ М109 «Paladin» американского и «Krab» польского производства, 2 гаубицы Д-30.
Российские войска продолжали отражение атак и на Донецком направлении. Так, в районах Миньковки, Клещеевки и Красногоровки наши бойцы отбили 6 атак противника. ВСУ потеряли здесь до 225 боевиков, 3 бронемашины, 2 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б», 1 гаубицу Д-20 и1 гаубицу Д-30. Под населенным пунктом Нетайлово ударами ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
Наконец, на Херсонском направлении, где тоже продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы, удалось уничтожить до 40 боевиков ВСУ, 5 автомобилей, артиллерийское орудие М777 американского производства и две гаубицы – Д-30 и «Мста-Б». В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области ударами ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ.