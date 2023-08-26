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Минобороны: ВС РФ отразили две атаки украинской морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское

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Минобороны: ВС РФ отразили две атаки украинской морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское

Российские войска в течение суток отразили пять атак противника на Купянском направлении. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.


Командование ВСУ направило на российские позиции штурмовые группы 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Они атаковали наши позиции в районах Синьковки, Новоселовского, Райгородки, Новоегоровки, но получили достойный отпор.

Как сообщает военное ведомство, потери ВСУ на Купянском направлении составили за сутки до 50 боевиков, 4 бронемашины, 2 автомобиля, 1 САУ «Krab» польского производства, 2 гаубицы Д-20. В районе Кисловки в Харьковской области ударами ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Продолжаются бои и на Краснолиманском направлении. Здесь были отражены огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии 2 атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы. ВСУ потеряли на данном направлении до 60 боевиков, 2 бронемашины, 1 пикап и 2 гаубицы Д-30.

Украинские формирования пытаются продолжать контрнаступление на Запорожском направлении. В районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления ВС РФ ударами авиации и артиллерии отбили три атаки, предпринятые ранее брошенной в бой 82-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ из состава стратегического резерва.

Как сообщает Минобороны РФ, потери ВСУ на данном направлении составили до 115 боевиков, 7 бронемашин, 4 автомобиля, 1 артиллерийскую систему М777 и гаубицу М119 американского производства, орудие FH-70 британского производства, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.


На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили 2 атаки 31-й бригады украинской морской пехоты в районе Старомайорского. Под Урожайным была пресечена вылазка диверсионно-разведывательной группы противника. Всего ВСУ потеряли здесь до 200 боевиков, 1 танк, 4 бронемашины, 3 автомобиля, САУ М109 «Paladin» американского и «Krab» польского производства, 2 гаубицы Д-30.

Российские войска продолжали отражение атак и на Донецком направлении. Так, в районах Миньковки, Клещеевки и Красногоровки наши бойцы отбили 6 атак противника. ВСУ потеряли здесь до 225 боевиков, 3 бронемашины, 2 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б», 1 гаубицу Д-20 и1 гаубицу Д-30. Под населенным пунктом Нетайлово ударами ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Наконец, на Херсонском направлении, где тоже продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы, удалось уничтожить до 40 боевиков ВСУ, 5 автомобилей, артиллерийское орудие М777 американского производства и две гаубицы – Д-30 и «Мста-Б». В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области ударами ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ.

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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:17
    +2
    Актуальная карта в районе Старомайорского.


    в ночь на 24 августа власти Днепропетровска сообщили, что в результате точного удара России был разрушен транспортный объект.


    Ваша версия с передвижным командным пунктом интересная. Как именно Украина могла его использовать?

    — Передвижные командные пункты снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи.Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает.Средства поражения у нас тоже хорошие. В сводке же сказано, что мы нанесли массированный удар. Это значит, что сначала были пущены ложные цели. Потом были подняты в воздух и выведены на боевые позиции для пуска ракет самолеты, тоже отвлекающие противника от главной цели.А в этом массовом пуске был замаскирован самый главный пуск, среагировать на который украинская система ПВО-ПРО просто не смогла. Ее подавили и заглушили средствами РЭБ и отвлечения внимания.

    Вот такая колоссальная работа кроется в этом скромном сообщении от Минобороны РФ.

    https://dzen.ru/a/ZOdhTsEJnSD4nUGg
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:17
    +2
    700 дохлых свинов за сутки... "Маловато будет! Маловато!" (с) "Падал прошлогодний снег".
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:53
      +2
      Просто говорят о тех кого смогли идентефицировать и посчитать,а точно узнать потери сложно.

      По Работино.
      Украинское командование не прекращает попыток прорвать российскую оборону на запорожском направлении, поэтому в последние дни усилило натиск на село Работино, от которого уже из-за интенсивных боев с применением артиллерии почти ничего не осталось

      В пятницу утром ВСУ бросили в бой до 100 единиц тяжелой техники - танки и БТРы, и свыше одного батальона пехоты – примерно 500 человек.

      Волонтер и донецкий общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который постоянно бывает в этом районе и держит связь с бойцами, отражающими там украинский контрнаступ, рассказал о том, чем закончилось пятничное сражение за Работино.

      "Работино практически нет. Одни развалины. Какое-то время украинцы контролировали север села и оттуда пошли сегодня в наступление. Утром их натиск был настолько сильным, что нашим пришлось оставить это село и занять оборону в Новопрокоповке, селе, которое находится в нескольких километрах южнее Работино.

      Но потом наша авиация и артиллерия начали так долбить укропов, что к вечеру половина их техники уже сгорела: были подбиты остатки "Леопардов" - вроде как на этом участке фронта их уже не осталось. Также наши подбили американские "Страйкеры" и немецкие "Мардеры".

      Я сегодня видел съемки, которые в том районе сделали наши с квадрокоптера. Они мне напомнили кадры из киноэпопеи Озерова "Освобождение": всё на многие километры горит – украинская техника, поля, кругом обгоревшие трупы украинских солдат", - делится своими впечатлениями Матюшин.

      К вечеру российские десантники и уже достаточно обстрелянные мобилизованные из Москвы и Ставрополья снова выбили понесшие тяжелые потери украинские подразделения с южных окраин Работино и вели бои за центр и север того, что осталось от села.

      Также тяжелые и ожесточенные бои шли в пятницу в 10 км западнее Работино – за населенные пункты Нестеровку и Копани.

      "ВСУ подошли очень близко к нашим позициям, которые находились в посадке. Причем бои велись не только с помощью тяжелой техники, но и с помощью стрелкового оружия, настолько близко они подошли. Но наши стоят на позициях. Если противник их прорвет, то до следующих наших позиций будет примерно 10 км чистого поля.

      Замысел врага понятен: у него есть еще три недели до первых дождей, чтоб прорвать нашу оборону и выйти сначала к Токмаку, а потом оттуда двинуть на Мелитополь и Бердянск. Дальше начнутся дожди и почву развезет. Подмерзнет она только либо в ноябре, либо в декабре и интенсивные боевые действия снова возобновятся", - говорит Матюшин.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +1
    С одной стороны, перечень того, что вроде как уничтожает я, не мал, но, если с личным составом, в общем то, понятно, то с техникой не все так однозначно...
    Полное уничтожение, это одно... выведены из строя, это другое! Какая то часть техники, выведенной из строя, восстанавливается и будет использована в дальнейшем...
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:46
    +1
    Сравните! Подача сегодня и как это было раньше:

    От Советского ИНФОРМБЮРО
    Сообщение 26 августа 1943 года.
    Западнее Харькова наши войска продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов. В боях за один населённый пункт части Н-ского соединения разгромили два батальона пехоты противника. Захвачено 17 орудий, 69 пулеметов, 45 автомашин и склад боеприпасов. Взяты пленные.
    Южнее Харькова бойцы Н-ской части в ожесточённом бою уничтожили 600 гитлеровцев, сожгли 9 танков и 2 самоходных орудия противника.
    В Донбассе, юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели бои по улучшению своих позиций. Противник предпринял ряд последовательных контратак, но не добился успеха. Н-ское соединение в ожесточённых боях уничтожило 1200 немецких солдат и офицеров и взяло 120 пленных. Уничтожено 32 немецких танка, 43 орудия, в том числе 12 самоходных. Захвачено у противника 7 исправных танков, 2 железнодорожных эшелона с боеприпасами и другим военным имуществом.
    Южнее Изюма наши войска, отражая контратаки противника, уничтожили до батальона немецкой пехоты, подбили и сожгли 16 вражеских танков, 3 самоходных орудия и 40 автомашин. На одном участке двенадцать красноармейцев под командованием лейтенанта Веселова вступили в бой с десятью немецкими танками. Наши бойцы гранатами вывели из строя четыре танка противника. Остальные немецкие танки отошли на исходные позиции.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 15:51
      0
      такие сводки повторять и сравнивать надо ежедневно sad