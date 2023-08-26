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Бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал скорое обострение конфликта между главой киевского режима Зеленским и командованием ВСУ

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Бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал скорое обострение конфликта между главой киевского режима Зеленским и командованием ВСУ

Из-за явных неудач на фронте в Киеве может обостриться вялотекущий конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и командованием украинской армии. Такое развитие событий прогнозирует бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире канала Dialogue works.


Аналитик считает, что в рядах ВСУ и так уже назрело недовольство действиями политического руководства страны. Однако у военных, в отличие от политических лидеров, есть оружие и есть человеческие ресурсы.

В качестве причины конфликта Джонсон называет взаимные обвинения властей и командования ВСУ в провале контрнаступления. Военные винят власти в том, что они не смогли должным образом обеспечить контрнаступление, а президент считает, что военные не смогли добиться должных результатов, хотя Киев все для этого сделал.

В то же время, отмечает аналитик, пока Зеленский находится у власти в Киеве, конфликт между Россией и Украиной не удастся урегулировать мирным путем. Действующий глава киевского режима уже слишком сильно «завязан» на этом конфликте, чтобы его прекращать. Тем самым, Джонсон, как и многие другие западные эксперты, намекает на необходимость отстранения Зеленского от власти, если мир реально хочет прекратить боевые действия на Украине. И едва ли не единственным выходом из ситуации в этом случае становится свержение Зеленского, не исключено, что и с его физической ликвидацией недовольными украинскими военными.

Появление подобных публикаций в западных СМИ можно рассматривать как постепенное внедрение в массовое сознание мысли о том, что Зеленского «пора убирать».
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6 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:40
    +2
    Появление подобных публикаций в западных СМИ можно рассматривать как постепенное внедрение в массовое сознание мысли о том, что Зеленского «пора убирать».

    Да уже и сами дошли до такого.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:47
      +2
      Все правильно, западу нужно замораживание конфликта и передышка. Хоть Зеленский и пытается обезопасить свою жизнь принимая законы о запрете переговоров с ВВП и переговоров до возвращения территорий Украине на 91 год, запад протолкнет переговоры убрав Зеленского руками нациков.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    +1
    может обостриться вялотекущий конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и командованием украинской армии.

    Милые бранятся - только тешатся. Решают кураторы из Запроливья.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:43
    0
    Да пен досы уже давно бы замочили зелЬцера , но им пока не удалось отыскать и уничтожить архивы по МН-17. Их этой инфой за яйца держат!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:57
    0
    Бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал скорое обострение конфликта между главой киевского режима Зеленским и командованием ВСУ
    . Да пофиг, какие у них там внутри тёрки, заморочки! Над ними всеми есть один хозяин, который расставит, всех, так как ему нужно.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 16:01
    0
    Бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал скорое обострение конфликта между главой киевского режима Зеленским и командованием ВСУ
    Ну как "обострится", так и "купируется"... Там все так "повязаны", что "мама не горюй", а кончики тех "завязок" в посольстве США