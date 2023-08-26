Бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал скорое обострение конфликта между главой киевского режима Зеленским и командованием ВСУ

Из-за явных неудач на фронте в Киеве может обостриться вялотекущий конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и командованием украинской армии. Такое развитие событий прогнозирует бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире канала Dialogue works.
Аналитик считает, что в рядах ВСУ и так уже назрело недовольство действиями политического руководства страны. Однако у военных, в отличие от политических лидеров, есть оружие и есть человеческие ресурсы.
В качестве причины конфликта Джонсон называет взаимные обвинения властей и командования ВСУ в провале контрнаступления. Военные винят власти в том, что они не смогли должным образом обеспечить контрнаступление, а президент считает, что военные не смогли добиться должных результатов, хотя Киев все для этого сделал.
В то же время, отмечает аналитик, пока Зеленский находится у власти в Киеве, конфликт между Россией и Украиной не удастся урегулировать мирным путем. Действующий глава киевского режима уже слишком сильно «завязан» на этом конфликте, чтобы его прекращать. Тем самым, Джонсон, как и многие другие западные эксперты, намекает на необходимость отстранения Зеленского от власти, если мир реально хочет прекратить боевые действия на Украине. И едва ли не единственным выходом из ситуации в этом случае становится свержение Зеленского, не исключено, что и с его физической ликвидацией недовольными украинскими военными.
Появление подобных публикаций в западных СМИ можно рассматривать как постепенное внедрение в массовое сознание мысли о том, что Зеленского «пора убирать».