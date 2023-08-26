Глава МИД Венгрии: США спровоцировали Европу на «состязание» по поставкам оружия Украине

Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные

После начала вооруженного конфликта на Украине США смогли спровоцировать Европу на участие в соревновании по масштабам поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на конференции Tranzit.Как считает Сийярто, в сложившейся ситуации Европа окажется проигравшей стороной. К сожалению, европейские страны не смогли отвергнуть американскую провокацию и поддались на нее, начав участвовать в «состязании».- подчеркнул Сийярто.По словам венгерского дипломата, европейские страны зря стали участвовать в этом «соревновании», так как США лидируют на мировом рынке вооружений. К тому же, конфликт происходит на территории Европы. Если произойдет дальнейшая эскалация конфликта, то пострадают не американцы, а европейцы.Отметим, что власти Венгрии с самого начала вооруженного конфликта на Украине выступают с критикой военной поддержки Киева и считают, что надо урегулировать ситуацию мирным путем. Кроме того, Будапешт демонстрирует стремление и далее приобретать российские энергоносители, выступая против антироссийских санкций.