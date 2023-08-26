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Глава МИД Венгрии: США спровоцировали Европу на «состязание» по поставкам оружия Украине

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Глава МИД Венгрии: США спровоцировали Европу на «состязание» по поставкам оружия Украине

После начала вооруженного конфликта на Украине США смогли спровоцировать Европу на участие в соревновании по масштабам поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на конференции Tranzit.


Как считает Сийярто, в сложившейся ситуации Европа окажется проигравшей стороной. К сожалению, европейские страны не смогли отвергнуть американскую провокацию и поддались на нее, начав участвовать в «состязании».

Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные

- подчеркнул Сийярто.

По словам венгерского дипломата, европейские страны зря стали участвовать в этом «соревновании», так как США лидируют на мировом рынке вооружений. К тому же, конфликт происходит на территории Европы. Если произойдет дальнейшая эскалация конфликта, то пострадают не американцы, а европейцы.

Отметим, что власти Венгрии с самого начала вооруженного конфликта на Украине выступают с критикой военной поддержки Киева и считают, что надо урегулировать ситуацию мирным путем. Кроме того, Будапешт демонстрирует стремление и далее приобретать российские энергоносители, выступая против антироссийских санкций.
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11 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:50
    +7
    США спровоцировали Европу

    Не спровоцировали, а изнасиловали в извращённой форме и вынудили.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:55
      +5
      Цитата: Румaтa
      Не спровоцировали, а изнасиловали в извращённой форме и вынудили.

      Да Европа и против не была. Вся ненависть к бывшему СССР выплеснулась.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:10
        0
        Цитата: Егоза
        Не спровоцировали, а изнасиловали в извращённой форме и вынудили.

        Да Европа и против не была.

        Да Европа, всё время этого желает, то под Наполеона сама легла, потом под Гитлера, сейчас под Штаты.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    +2
    Глава МИД Венгрии: США спровоцировали Европу на «состязание» по поставкам оружия Украине
    . Всё относительно!!!
    Среди гейропейских.... политиков достаточно тех, кто размечтался поживится за счёт ограбления России. Пусть они не сами решили, но они, как и все прочие такие же, обслуживают определённые финансовые и прочие круги, которые и являются подлинными хозяевами тех стран!!!
    Хотели поживится за счёт наши природных богатств, ан нет, облом с!!!
    Старо как мир, все как по учебнику!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:14
      +1
      Цитата: rocket757
      Среди гейропейских.... политиков достаточно тех, кто размечтался поживится за счёт ограбления России.

      Рабы всегда мечтают стать рабовладельцами, потому что во все времена лучшим надсмотрщиком считался бывший раб ! Люди с рабской психологией всегда мечтают о власти и, как правило, ею упиваются, когда ее получают.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:34
        0
        Факты общеизвесны, описаны в художественной литературе и много где ещё... не поспоришь.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 15:57
    +3
    Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько.
    Кто то теряет, а кто то находит... и "находит" это США, которые просто "купаются" сейчас в золоте от продажи оружия.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:37
      0
      Так то факт, что основные преференции получают там, за океяном... но на тамошние дела, тоже, стоит посмотреть тщательнее!
      Кто именно и что получает, а на чьём хреебту это все сказывается дополнительным бременем?
      Всё как всегда, все как по учебнику.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:00
    +1
    Глава МИД Венгрии: США спровоцировали Европу на «состязание» по поставкам оружия Украине

    Так они могут спровоцировать применение Россией ТЯО в отдельно взятой стране...
    Страх совсем потеряли....
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:39
      0
      Красных линий начертили не мало, но пожалуй есть одна черта, которую пересикать все, большинство, не готовы переступить... пока, по крайне мере.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 17:24
    0
    Ну оно и понятно, как только начинается движение бюджетных денег, абсолютно любой чиновник начинает нервно потирать руки. Вывод с хранения и передача старой техники + закупка новой - это просто клондайк для любого управленца. Давно пора всю эту Ес-овскую шушеру перестать считать за порядочных. Они спят и видят, как поживиться за счет движения бюджетных средств.