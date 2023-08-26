Зампред Совбеза РФ: США спровоцировали грузинский кризис 2008 года для сдерживания России

США в 2008 году спровоцировали начало конфликта между Грузией и Южной Осетией. Таким образом Вашингтон намеревался препятствовать усилению Москвы, а также решить часть своих геополитических задач. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе интервью ТАСС и RT Медведев подчеркнул, что США в 2008 году исполнили свою обычную роль провокатора, которую продолжают играть до сих пор, особенно в случаях, когда дело касается других стран и континентов.
Зампред российского Совбеза подчеркнул, что власти США стараются разжигать подобные конфликты на всех территориях, где, по их мнению, это может принести определенную пользу для них. В случае с грузинским кризисом, основной целью было ограничить развитие России и решить свои геополитические задачи в регионе.
Медведев напомнил, что тогда США методично доводили ситуацию до конфликта на границах России, "всячески окормляя" группу грузинских политиков, которые во главе с Саакашвили проводили в этой стране прозападный курс. Непосредственно перед началом конфликта к президенту Грузии приезжало несколько делегаций из США, которые, вероятнее всего, успокаивали его, указывая на то, что в России сменилось руководство и ему ничего не грозит. Непосредственно после этого Саакашвили устроил провокацию в Южной Осетии.
Зампред Совбеза РФ также отметил, что, когда ему спустя несколько дней после начала конфликта позвонил тогдашний президент США Джордж Буш - младшим и предупредил, что в Грузии находятся американские военные советники, которые могут пострадать. Медведев в ответ тогда заявил Бушу, что это является сугубо американской проблемой.