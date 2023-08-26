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Зампред Совбеза РФ: США спровоцировали грузинский кризис 2008 года для сдерживания России

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Зампред Совбеза РФ: США спровоцировали грузинский кризис 2008 года для сдерживания России

США в 2008 году спровоцировали начало конфликта между Грузией и Южной Осетией. Таким образом Вашингтон намеревался препятствовать усилению Москвы, а также решить часть своих геополитических задач. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.


В ходе интервью ТАСС и RT Медведев подчеркнул, что США в 2008 году исполнили свою обычную роль провокатора, которую продолжают играть до сих пор, особенно в случаях, когда дело касается других стран и континентов.

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что власти США стараются разжигать подобные конфликты на всех территориях, где, по их мнению, это может принести определенную пользу для них. В случае с грузинским кризисом, основной целью было ограничить развитие России и решить свои геополитические задачи в регионе.

Медведев напомнил, что тогда США методично доводили ситуацию до конфликта на границах России, "всячески окормляя" группу грузинских политиков, которые во главе с Саакашвили проводили в этой стране прозападный курс. Непосредственно перед началом конфликта к президенту Грузии приезжало несколько делегаций из США, которые, вероятнее всего, успокаивали его, указывая на то, что в России сменилось руководство и ему ничего не грозит. Непосредственно после этого Саакашвили устроил провокацию в Южной Осетии.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что, когда ему спустя несколько дней после начала конфликта позвонил тогдашний президент США Джордж Буш - младшим и предупредил, что в Грузии находятся американские военные советники, которые могут пострадать. Медведев в ответ тогда заявил Бушу, что это является сугубо американской проблемой.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:23
    0
    молчал , молчал а тут за время сво уже столько выдал на гора ,что в семью цивилизованных европейцев уже не примут
  2. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 17:03
    0
    Вывод,вывод то какой?! Фигачить сразу и на глухо,вот какой вывод ,после этого твита или где он там брякнул..
  3. ASM
    ASM Сегодня, 17:08
    0
    Птица говорун опять в своем репертуаре, т.е. "мелет языком, как помелом метет" (Ручников; Место встречи...). Почему в 8 году году наши не вошли в Тбилиси, тем более, что напали не просто на Осетию - напали на миротворцев Оон! Елки - палки, ненавижу таких граждан, которые только болтать и умеют, а завершить дело - кишка тонка.