На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову

Украинские средства массовой информации пытаются раскручивать в медийном пространстве образ начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова как некого «национального героя» и «бесстрашного патриота». Но вряд ли это делается без определенной цели.В последнее время в украинских СМИ появляется все больше публикаций о том, как Буданов то лично участвовал в различных опасных заданиях, например – переплывал Сиваш в 2016 году, то руководит разными «успешными» операциями. Фамилия Буданова постоянно мелькает в медийном пространстве, и это при том, что сама должность начальника военной разведки не предполагает публичности. Часто ли мелькает в российском медийном пространстве начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ?Медийность Буданова заставляет задуматься о том, что его явно готовят к какой-то иной роли. Скорее всего, это даже не роль главкома ВСУ или министра обороны, поскольку того же Алексея Резникова, к примеру, так никто не пиарит и не пиарил.Не исключено, что из Буданова пытаются сделать потенциальную «альтернативу» действующему главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Молодой (37-летний) Кирилл Буданов, сделавший головокружительную для своего возраста карьеру, ставший генералом в 35 лет, обладающий достаточно фактурной внешностью, лучше всего подходит в качестве «сменщика» Зеленского.С другой стороны, Буданов отвечает за такое направление деятельности, которое куда сложнее оценивать по эффективности, чем армию в целом. Например, общевойсковых командиров типа генералов Валерия Залужного и Александра Сырского довольно легко оценить по результатам «контрнаступа». А Буданов вроде как отвечает за диверсии, а здесь ГУР вполне себе результативно. Правда, атакуют мирное население, в основном, но это уже вторичный вопрос.