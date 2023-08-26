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На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову

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На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову

Украинские средства массовой информации пытаются раскручивать в медийном пространстве образ начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова как некого «национального героя» и «бесстрашного патриота». Но вряд ли это делается без определенной цели.


В последнее время в украинских СМИ появляется все больше публикаций о том, как Буданов то лично участвовал в различных опасных заданиях, например – переплывал Сиваш в 2016 году, то руководит разными «успешными» операциями. Фамилия Буданова постоянно мелькает в медийном пространстве, и это при том, что сама должность начальника военной разведки не предполагает публичности. Часто ли мелькает в российском медийном пространстве начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ?

Медийность Буданова заставляет задуматься о том, что его явно готовят к какой-то иной роли. Скорее всего, это даже не роль главкома ВСУ или министра обороны, поскольку того же Алексея Резникова, к примеру, так никто не пиарит и не пиарил.

Не исключено, что из Буданова пытаются сделать потенциальную «альтернативу» действующему главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Молодой (37-летний) Кирилл Буданов, сделавший головокружительную для своего возраста карьеру, ставший генералом в 35 лет, обладающий достаточно фактурной внешностью, лучше всего подходит в качестве «сменщика» Зеленского.

С другой стороны, Буданов отвечает за такое направление деятельности, которое куда сложнее оценивать по эффективности, чем армию в целом. Например, общевойсковых командиров типа генералов Валерия Залужного и Александра Сырского довольно легко оценить по результатам «контрнаступа». А Буданов вроде как отвечает за диверсии, а здесь ГУР вполне себе результативно. Правда, атакуют мирное население, в основном, но это уже вторичный вопрос.
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:15
    0
    Часто ли мелькает в российском медийном пространстве начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ?
    В отличии от него Буданов, молодой и очень амбициозный, потому и операции ГУР столь демонстративные, ему приятен пиар. А значит, это "молодой и дерзкий", вполне и на должность Президента замахнуться может...
    Но любовь к "пиару" может с ним сыграть и плохую роль...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:25
      0
      К слову скажем,этот упырь выполняет все свои угрозы,которые озвучивает.Пусть они больше работают не на поражение ВС РФ,а больше на разведение шумихи,убийства знаковыз людей,всевозможные уколы..Но Буданову и ГУРу это удается.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:25
      +1
      Буданов в Президенты Украины метит? laughing Это же надо до такого додуматься. Это же надо так нажраться,чтобы начать хрюкать на соловьином про Буданова. Хотя чему тут удивляться?Если завтра англосаксы приведут сивого мерина и сделают ему пиар,то он тоже вполне сгодится на роль Президента Украины.Хотя англосаксов понимаю.Им нужен послушный мальчонка в лице Буданова,а то капризный Зеленский уже достал своими истериками,не слушается,так что уверен,что Зе сольют уже на следующих выборах на проведении которых те же англосаксы не с проста настаивают.А вот для Зе похоже начинается самое "весёлое" время.За свои выкрутасы будет отвечать по полной.
  2. Maluck
    Maluck Сегодня, 16:22
    +2
    Пока он начальник разведки, он вполне себе законная цель для нас. Если уйдет в политику, то ликвидировать его будет сложнее. Наверное стоит поторопиться с этим....
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 16:27
      +1
      Буданов и Зеленский, это всего лишь куклы, сейчас их кланы грызуться между собой, для нас это хорошо, в последний момент можно стерелизовать их всех.
    2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:26
    +1
    На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову
    . Одно к другому, какая страна, такие и герои... или наоборот, один фиг.
    Признали какого то нелюдя хероем... бывает.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:28
    0
    Что у хо хлов творится за кулисами театра ( юмористического, т. к. главное действующее лицо клоун) , одному Богу известно!
    А так то они в своем театре, как пауки в банке. Готовы друг друга побыстрее сожрать! Нахапать то на фоне войны всем хочется! И побольше... А потом как Яйценюк в сша laughing
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:41
      -1
      Наша грызня МО с Пригожиным это совершенно другое.?
  5. gmss
    gmss Сегодня, 17:05
    +1
    стать генералом в 35 лет, Кирюше помогли неплохие связи и путь, похожий как у наших генеральш в мо, не даром у него кличка "вафля". обычная говорящая голова, за которого работают другие дяди, ничего из себя не представляет - был бы профессионалом, о нем бы мало кто знал.
    зы. про обещает и выполняет - повторю - обычный болванчик, который говорит то , что ему скажут.
    неплохой кандидат в президенты 404 )))
    1. Msi
      Msi Сегодня, 17:43
      0
      не даром у него кличка "вафля".

      Какое население такие и герои...
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:11
    +1
    Медийность Буданова заставляет задуматься о том, что его явно готовят к какой-то иной роли.
    Ну, тут уже все роли заняты
    , хотя если снимать украинскую версию то вполне

    даже на гриме можно сэкономить laughing laughing
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:31
    0
    На кладбище он с 16 года в прогулах находится,черти по нему изрыдались.