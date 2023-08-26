Telegram-каналы: Новым руководителем ЧВК «Вагнер» может стать Герой России Антон Елизаров

По информации ряда источников, которую приводит сразу несколько Telegram-каналов, ЧВК «Вагнер» либо может возглавить, либо уже фактически возглавил один из наиболее известных командиров «оркестра» - Герой России, Донецкой и Луганской Народных Республик Антон Елизаров. Он известен под позывным «Лотос».Как раз под командованием Елизарова был освобожден Соледар. Источники сообщают, что именно Елизаров отвечал за боевую работу и подготовку бойцов. В том, что он может возглавить или уже возглавил ЧВК, нет ничего удивительного – это один из опытнейших и героических российских командиров.Известно, что Антон Елизаров родился в 1981 году в Ростовской области, окончил Суворовское училище в Ульяновске и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 2003 года Елизаров служил в Воздушно-десантных войсках, был вынужден покинуть ряды Вооруженных сил РФ в 2014 году.После ухода из армии Елизаров вступил в ряды ЧВК «Вагнер», участвовал в боевых действиях в Сирии, был военным инструктором в Центральноафриканской республике, затем командовал отрядом в Ливии.С 2022 года участвовал в специальной военной операции, лично командовал силами ЧВК «Вагнер», штурмовавшими и освободившими город Соледар. Как сообщается, в 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин закрытым указом присвоил ему высокую государственную награду – звание Героя Российской Федерации. Также является Героем ДНР и ЛНР.