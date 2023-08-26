Военное обозрение
Войти Регистрация

Telegram-каналы: Новым руководителем ЧВК «Вагнер» может стать Герой России Антон Елизаров

30
Telegram-каналы: Новым руководителем ЧВК «Вагнер» может стать Герой России Антон Елизаров

По информации ряда источников, которую приводит сразу несколько Telegram-каналов, ЧВК «Вагнер» либо может возглавить, либо уже фактически возглавил один из наиболее известных командиров «оркестра» - Герой России, Донецкой и Луганской Народных Республик Антон Елизаров. Он известен под позывным «Лотос».


Как раз под командованием Елизарова был освобожден Соледар. Источники сообщают, что именно Елизаров отвечал за боевую работу и подготовку бойцов. В том, что он может возглавить или уже возглавил ЧВК, нет ничего удивительного – это один из опытнейших и героических российских командиров.

Известно, что Антон Елизаров родился в 1981 году в Ростовской области, окончил Суворовское училище в Ульяновске и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 2003 года Елизаров служил в Воздушно-десантных войсках, был вынужден покинуть ряды Вооруженных сил РФ в 2014 году.

После ухода из армии Елизаров вступил в ряды ЧВК «Вагнер», участвовал в боевых действиях в Сирии, был военным инструктором в Центральноафриканской республике, затем командовал отрядом в Ливии.

С 2022 года участвовал в специальной военной операции, лично командовал силами ЧВК «Вагнер», штурмовавшими и освободившими город Соледар. Как сообщается, в 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин закрытым указом присвоил ему высокую государственную награду – звание Героя Российской Федерации. Также является Героем ДНР и ЛНР.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:30
    +6
    "Вагнер"безусловно не закончится с гибелью кьючевых фигур.Думаб и с финансированием будет все нормально.Удачи "Лотосу"
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:25
      -2
      Там и ему сразу нужен дублёр а то вдруг кремль решит что он слишком много на себя берет!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:30
    +9
    Ну судя по списку заслуг, он способен стать заменой Уткину, но Пригожину??????? Большие сомнения, особенно после истории с квартирой... На место Пригожина нужен "отпетый бизнесмен", такой, который готов и в огонь и в воду... ради "выполнения контракта с Родиной..." и с огромной харизмой
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 16:50
      -2
      Цитата: svp67
      и с огромной харизмой
      политические вопросы Лукашенко решать будет, скорее всего.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 17:14
      +3
      hi
      Будет спрос на военную работу, такую, куда нельзя послать регулярную армию, будет и организация и руководители.
      Но... Необходимо, для начала придать юридический статус. Ведь ЧВК как организации не существует. По факту есть, а как юрлица нету request
      И главную роль в ней играли вовсе не личности, действительно, незаурядных людей, а то, что, как сказал один африканский президент, по- моему ЦАР, за ЧВК стояло российское правительство. Именно это обстоятельство краеугольное. Правда, контроль со стороны правительства был утрачен, что и привело к известным событиям. Да и, весьма вероятно, и к гибели руководства, несколько " потерявшего берега".
      Кто из правительства отвечал конкретно за контроль за Вагнером и не сумел держать все в руках? Велика тайна сия....
      Но фирма востребована и работать будет.
  3. azkolt
    azkolt Сегодня, 16:30
    -1
    М-да. Очень надеюсь , что Вагнер сохранится как боевая единица!!! Надеюсь, что теперь когда Пригожина нет, разрешат также набирать из мест заключения.Хотя это будет сделать уже труднее без него.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:48
      -5
      Цитата: azkolt
      разрешат также набирать из мест заключения.

      Нужно ли это сегодня? Уже готовится огромный резерв из контрактников, хотя желающим из ЗК с лёгкими статьями можно разрешить идти на защиту Родины.
      Высоцкий "Все срока уже закончены.....".
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 16:57
        +2
        Цитата: Румaтa
        Уже готовится огромный резерв из контрактников, хотя желающим из ЗК с лёгкими статьями можно разрешить идти на защиту Родины.

        ЧВК создавалось для действий в Африке, а не на Украине.
      2. Mike77
        Mike77 Сегодня, 17:06
        0
        У начальника Берёзкина ох и гонор , ох и понт ...
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:18
        +2
        Уже готовится огромный резерв из контрактников

        Ага все военкоматы переполнены, нет отбоя от желающих .
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: azkolt
      Надеюсь, что теперь когда Пригожина нет, разрешат также набирать из мест заключения.

      Пройдут , через службу в "Шторм-Z" и пусть дальше делают, что хотят, в том числе и идут на контракт в ЧВК
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:31
    +1
    Новость???
    Скорее всего не для всех и сразу.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:32
    +4
    Руководство частной компанией и боевые действия разные вещи.
    Оставил ли Пригожин Елизарову наработанные связи, различную информацию для управления ЧВК?
    Вообщем время покажет, а так пожелаю успехов Герою России на благо нашей страны.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:35
    +4
    С 2003 года Елизаров служил в Воздушно-десантных войсках, был вынужден покинуть ряды Вооруженных сил РФ в 2014 году.

    Лучшие и вынуждены покинуть ВС РФ?
    Вот прямо в голове не укладывается! А впрочем чему удивляться?!
    Так было всегда! Ну может за единичными исключениями!
    Примеров тому очень много! Взять хотя бы СВО. Кому нужны выдающиеся командиры? Они ведь могут и затмить кое-кого!
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 16:40
      +2
      Насколько я помню, у него была не очень хорошая история . Проблемы с законом. А не просто так вынужден был покинуть армию.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:50
        -4
        Цитата: Скобаристан
        Насколько я помню, у него была не очень хорошая история . Проблемы с законом.

        Можно подробнее, а может у тупого закона были проблемы с "Лотосом"?
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 16:55
          +1
          Ниже написали. На память какая то махинация с квартирой
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 16:45
      +2
      Лучшие и вынуждены покинуть ВС РФ?


      Тут такое дело, он не совсем сам ушел.
      Елизаров в 2014 году был уволен из армии после вынесения приговора Краснодарского гарнизонного военного суда за преступление по статье 159 УК РФ (мошенничество). Получил три года условно и штраф в размере ста тысяч рублей.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:36
    0
    Можно только предположить, что Антон Елизаров - человек достойный.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:37
    +2
    достойный воин России ,как выясняется в вагнере очень много из лднр,это результат негодной политики руководства рф и мо рф
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:40
    +2
    Офицер боевой и заслуженный. Надеюсь, что он и станет командиром Оркестра - так сказать плоть от плоти данного ЧВК. Не факт что организация примет кого-то со стороны. Конечно в части пиара ЧВК не будет хватать амбициозности и харизмы Пригожина, но с другой стороны из-за этой амбициозности все и закончилось так трагически. А что в итоге получится из ЧВК покажет только время.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:45
    +1
    Цитата: ваш вср 66-67
    Кому нужны выдающиеся командиры? Они ведь могут и затмить кое-кого!

    Комсостав как раз и делится на три категории...те кто умеет воевать, те кто не умеет воевать и годен только для штабной работы, те кто годен только для парадов и показательные выступлений.
    Типичный боевой генерал Рохлин, якобы застреленный женой.
    Трошев погибший в авиакатастрофе.
    Типичный штабник Грачев... хе хе обещавший взять Грозный двумя полками ВДВ...
    Шойгу думаю не способен воевать...танковый биатлон ещё может организовать, а по остальному мы видим все в СВО.
    Нынешняя война покажет кто из современных генералов способен реально воевать с ВСУ и НАТО.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:20
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      те кто не умеет воевать и годен только для штабной работы,

      Штабная работа весьма специфична и не каждый хороший боевой командир способен стать хорошим штабистом.
      Как и не каждый хороший штабист способен стать хорошим командиром.
      Для примера. В Вермахте изрядное число штабных офицеров и генералов никогда не были на командных должностях. Даже взводом не командовали. Но штабы работали хорошо. А без хорошей работы штаба стабильных успехов не жди.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 17:25
      0
      Типичный штабник Грачев... хе хе обещавший взять Грозный двумя полками ВДВ...
      почему "хе хе" что Вас развеселило?
  11. ASM
    ASM Сегодня, 16:47
    +2
    Похоже, что Елизаров человек войны. Теперь пшекам и фофлам есть чего бояться. Ведь оркестр состоит не только из штурмовиков, там еще и профессиональные военные разведчики и диверсанты имеются. Вот не удивлюсь, если в Польше что-нибудь военное взорвется, тем паче, что они затеяли движуху.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 16:57
    +2
    https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/06/27/982556-putin-chvk-vagner
    Содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военными.


    И обычного майора Елизарова теперь посадят на весь этот громадный денежный поток?
    Как-то сомнительно.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:59
    +2
    Кому-то очень хочется поддерживать в медийном поле, чтобы ЧВК Вагнер было на первых ролях.Хотя чётко прослеживается что само ЧВК Вагнер хочет уйти в " тень" как было ранее.Они вроде и есть,но одновременно их и нет,золотое для них время в обоих вариантах.Сама структура Вагнер создавалась для работы вне медийного поля.Им надо сейчас уйти в " тишину" и будет у них всё хорошо.
    1. Серьга
      Серьга Сегодня, 17:17
      0
      Людям очень хочется слышать о героях, о живых легендах! Телевизионные и медийные свищи уже вызывают рвоту. Вагнер сюда подходит как никто лучше. Молодежь нуждается в "Человеке с большой буквы". Да и не только молодежь.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: tralflot1832
      чётко прослеживается что само ЧВК Вагнер хочет уйти в " тень" как было ранее.

      Один Вагнеровец на вопрос репортера ответил: "Вообще, мы давно служим. Просто были не на слуху."
      К слову, много ли звенели, что Волноваху Вагнер брал?
      Или что при Харьковской "перегруппировке" Вагнер закрыл более чем 130 километровую дыру фронта?
      Более ранние эпизоды типа Пальмиры в Сирии и Северного ветра на Донбассе тоже без лишнего шума и звона прошли.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:24
    +2
    Вообще очень странное поведение для ЧВК. Эти структуры, стараются нигде не светиться. Вы про какую нибудь ЧВК на Украине слышали, кроме тех попугаев, которые сами решили в медиа сделать вброс? Все шифруются. Для героев существует армия и другие официальные структуры, а задача таких товарищей, делать работу за деньги и не отсвечивать, как у спец.служб. Сами такую профессию выбрали. Людям знать о них не надо. request