Телеканал Аль-Джазира: Ливийская национальная армия нанесла удар по повстанцам из Чада на юге страны

После свержение в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи (был казнен повстанцами), произошедшего в результате военной интервенции США и ряда стран НАТО в страну, в Ливии все эти годы не прекращается гражданская война. Так называемый третий этап вооруженного противостояния начался в мае 2014 года, когда командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции ЛНА в районе города Бенгази на востоке страны против повстанческих исламистских группировок, поддерживаемых рядом зарубежных стран.Фактически Ливия в настоящее время представляет собой конгломерат из нескольких квазигосударств. Начиная с 2019 года, под контролем Хафтара находится около 90% территории Ливии. Правительство национального собрания (ПНС), признанное Западом и ООН единственным легитимным руководящим органом страны, фактически управляет лишь столицей Триполи и окрестностями. Одновременно в Ливии продолжают действовать всевозможные военизированные группировки, в большинстве своем экстремистские исламские повстанцы.При этом лидеры этих соперничающих между собой группировок, с которыми воюет ЛНА, заключают союзы с аналогичными повстанческими исламистскими группами в соседних Чаде и Судане. Ранее на этой неделе президент Чада Махамат Идрис Деби заявил, что армия снова сражается с базирующейся в Ливии группировкой «Чадский фронт перемен и согласия» (FACT), которая на прошлой неделе вышла из режима прекращения огня.Накануне исламистские повстанцы, действующие на юге страны, совместно с боевиками из FACT захватили несколько зданий в ливийской провинции Мурзук. Однако Халифа Хафтар, который считает себя законным правителем, как впрочем, и лидеры остальных группировок, не намерен сдаваться и предпринимает решительные действия по взятию под контроль всей территории этого богатого нефтяными месторождениями североафриканского государства.Катарский телеканал Аль-Джазира (Al Jazeera) сообщает, что Ливийская национальная армия вчера нанесла авиаудар по повстанцам из Чада на юге страны. Целью воздушной атаки стал недостроенный жилой комплекс в отдаленном аванпосте Умм аль-Аранеб на окраине города Мурзук, где боевики повстанцев и их семьи захватили более 2000 строящихся домов, сообщила главный пресс-секретарь ЛНА Халифа аль-Обейди. После авиационного удара подконтрольные Хафтару военные высадили десант в этом районе и освободили строения от исламистов.Представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари заявил, что военная операция по вытеснению, либо уничтожению повстанцев будет продолжена до полного взятия под контроль всех южных территорий Ливии. Мисмари пообещал, что ЛНА «больше не позволит вооруженным группам использовать ливийскую территорию для совершения нападений на соседние страны».Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар впервые принял делегацию Минобороны России, которую возглавил заместитель министра Юнус-Бек Евкуров. Официально на встрече обсуждалась борьба с терроризмом и «другие вопросы совместных действий». При этом Москва официально признает легитимность ПНС, однако учитывает, что реально власть в Ливии уже давно находится в руках маршала Хафтара.