Командование НАТО провело секретное пятичасовое совещание с главкомом ВСУ о тактике контрнаступления

Неудачное контрнаступление ВСУ стало главной темой секретного совещания представителей высшего военного командования НАТО с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Переговоры прошли 11 дней назад, но стало известно о них лишь сейчас, пишет The Guardian.Как минимум пять часов продолжалась беседа главкома ВСУ генерала Залужного с командующим силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Военачальники встретились на польско-украинской границе. Как сообщает издание, Залужный взял на встречу все высшее командование ВСУ.Главной целью встречи западная пресса называет «перезагрузку» украинской военной стратегии. Западным покровителям киевского режима стало очевидно, что контрнаступление «захлебнулось». Сейчас в НАТО и Киеве думают над тем, что делать с «контрнаступом», а также как строить стратегию боевых действий на предстоящую зиму.Скорее всего, боевые действия продлятся и в 2024 году, и это тоже требует пересмотра украинской военной стратегии. В результате встречи, судя по всему, западным военачальникам удалось убедить Залужного сконцентрировать больше сил именно на Запорожском направлении. В НАТО были недовольны «распылением» украинских сил между различными направлениями, что, по мнению американских и британских военных, ослабляет общий натиск на Запорожском направлении и затормаживает контрнаступление.Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснял, что на одном направлении концентрировать силы нельзя, так как ВС РФ попытаются прорваться к Днепру. Но, судя по всему, сейчас мнение Зеленского мало влияет на реальные действия украинской армии, поскольку Залужный в большей степени вынужден прислушиваться к командованию силами Североатлантического альянса.