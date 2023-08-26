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Командование НАТО провело секретное пятичасовое совещание с главкомом ВСУ о тактике контрнаступления

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Командование НАТО провело секретное пятичасовое совещание с главкомом ВСУ о тактике контрнаступления

Неудачное контрнаступление ВСУ стало главной темой секретного совещания представителей высшего военного командования НАТО с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Переговоры прошли 11 дней назад, но стало известно о них лишь сейчас, пишет The Guardian.


Как минимум пять часов продолжалась беседа главкома ВСУ генерала Залужного с командующим силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Военачальники встретились на польско-украинской границе. Как сообщает издание, Залужный взял на встречу все высшее командование ВСУ.

Главной целью встречи западная пресса называет «перезагрузку» украинской военной стратегии. Западным покровителям киевского режима стало очевидно, что контрнаступление «захлебнулось». Сейчас в НАТО и Киеве думают над тем, что делать с «контрнаступом», а также как строить стратегию боевых действий на предстоящую зиму.

Скорее всего, боевые действия продлятся и в 2024 году, и это тоже требует пересмотра украинской военной стратегии. В результате встречи, судя по всему, западным военачальникам удалось убедить Залужного сконцентрировать больше сил именно на Запорожском направлении. В НАТО были недовольны «распылением» украинских сил между различными направлениями, что, по мнению американских и британских военных, ослабляет общий натиск на Запорожском направлении и затормаживает контрнаступление.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснял, что на одном направлении концентрировать силы нельзя, так как ВС РФ попытаются прорваться к Днепру. Но, судя по всему, сейчас мнение Зеленского мало влияет на реальные действия украинской армии, поскольку Залужный в большей степени вынужден прислушиваться к командованию силами Североатлантического альянса.
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10 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:50
    +2
    Настолько секретное, что сразу сами же и раструбили :). Лепят "горбатого", "нету у пана атамана золотогу запасу!"
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:21
      +2
      Такое впечатление, что США хотят скоро заморозить конфликт. Для этого нужно выйти на Токмак и плевать им на Харьков.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:23
      0
      Жаль что туда ненароком бродячий Калибр не залетел!!!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:57
    +1
    как строить стратегию боевых действий на предстоящую зиму.

    Что касается ВС РФ, то стратегию нужно менять - громить стратегические тылы ВФУ. Всё подряд!
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 17:00
      +2
      стратегический тыл у них в странах нато, предлагаете с америки начать?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:14
    +2
    Самое болезненное для нас если ВСУ уйдёт сейчас в " глухую" оборону,а они могут .Линия ЛБС практически не изменилась у Донецка,ВСУ зарылось в землю и ни чего за 1,5 года мы с этим делом сделать не можем.
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:20
    0
    Как минимум пять часов продолжалась беседа главкома ВСУ генерала Залужного с командующим силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Военачальники встретились на польско-украинской границе.
    Где Каволи 5 часов объяснял украинскому генералу простую фразу из трёх слов - Залужный вы неумный человек,
    Залужный взял на встречу все высшее командование ВСУ.
    А адмиралу Энтони Радакин, пришлось об этом говорить отдельно каждому прибывшему с Залужным. Каволи-то, Залужному это индивидуально объяснял...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:27
    0
    Командование НАТО провело секретное пятичасовое совещание с главкомом ВСУ о тактике контрнаступления
    . Вопрос... и чего нового они могли там на решать???
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 17:37
    0
    Кого назначили козлом отпущения?
    Опять Залужного? Так то он сейчас лучший в НАТО, а не эти высокомерные Каваля и Райкин.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 17:39
    0
    Получается, что у ВСУ нет единого командования. НАТО, Зеленский, Залужный… и каждый гнёт свою линию. Для армии худшего не придумаешь. Лично я не верю, что Зеленский там что-то решает особенно в военной стратегии.