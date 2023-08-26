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Американский сенатор: Траты на поддержку Украины являются лучшим вложением в оборону США

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Американский сенатор: Траты на поддержку Украины являются лучшим вложением в оборону США

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что сумма, которую тратят США на финансирование киевского режима, не превышает 5% всего оборонного бюджета страны. По мнению Ромни, эти траты являются лучшим вложением в оборону США за всю их историю.


Сенатор отметил, что при этом армия США не несет потери в живой силе, а вместо них против России, ядерное оружие которой нацелено на США, сражаются украинцы. Таким образом, США "сокращают и разрушают" российскую армию, при этом теряя довольно незначительные вложения, по сравнению с тратами на другие оборонные статьи.

По мнению американского сенатора, ослабление России является лучшим из того, что можно сделать для Америки, потому что страна с нацеленным на США ядерным оружием в результате этого "становится все слабее".

Стоит отметить, что американский сенатор ошибается, когда утверждает, что США не несут потерь кадрового состава своей армии. Вряд ли является совпадением появление в США некрологов на смерть высокопоставленных американских генералов непосредственно после российских ракетных ударов по расположенным на территории Украины центрам принятия решений.

Кроме того, ввязавшись в украинскую авантюру и устроив в этой стране госпереворот, а после этого опосредованно ведя боевые действия против России украинской живой силой, США могут уже в ближайшем будущем столкнуться с серьезными трудностями при попытке военного вторжения в страны с неугодными им режимами - ведь Россия неизбежно окажет военную поддержку очередным жертвам американской агрессии.
Использованы фотографии:
сайт Пентагона
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:33
    +1
    Ромни давно уже пора бы и на тот свет,слишком уж много на себя взвалил,типичный ястреб-недобиток...
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:37
    0
    По мнению Ромни, эти траты являются лучшим вложением

    Рановато итоги подводит Ромни. У нас говорят: "Цыплят по осени считают."
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:39
    0
    Лучшее вложение потому что траты взвалили на ЕС?
  4. штурм
    штурм Сегодня, 17:39
    0
    Американский сенатор Митт Ромни заявил, что сумма, которую тратят США на финансирование киевского режима, не превышает 5% всего оборонного бюджета страны. По мнению Ромни, эти траты являются лучшим вложением в оборону США за всю их историю.
    Сенатор отметил, что при этом армия США не несет потери в живой силе, а вместо них против России, ядерное оружие которой нацелено на США, сражаются украинцы. Таким образом, США "сокращают и разрушают" российскую армию, при этом теряя довольно незначительные вложения, по сравнению с тратами на другие оборонные статьи.


    Умные люди всегда воюют чужими руками и за чужой счёт!