В 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание про специальную военную операцию

В программе единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2024 году может появиться задание на тему специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Это следует из размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проекта ЕГЭ по истории.
В одном из заданий проекта ЕГЭ по истории от экзаменуемого потребуют установить соответствие между событием и его участником. В числе событий есть не только Ледовое побоище и Полтавская битва, но и специальная военная операция. Среди участников спецоперации, о которых должен быть осведомлен экзаменуемый, значится Ольга Качура.
Напомним, что полковник Ольга Качура, известная под позывным «Корса», командовала дивизионом реактивной артиллерии. 3 августа 2022 года она погибла под обстрелом ВСУ. Качура посмертно стала Героем Российской Федерации.
Во втором задании ЕГЭ по истории нужно расположить события в хронологическом порядке. Среди событий значатся подписание договоров о принятии Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Ранее стало известно, что специальную военную операцию включили в школьную программу по отечественной истории. Теперь учащиеся будут изучать причины начала спецоперации, ее ход, знакомиться с ключевыми фигурами – героями специальной военной операции.