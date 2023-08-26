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В 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание про специальную военную операцию

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В 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание про специальную военную операцию

В программе единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2024 году может появиться задание на тему специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Это следует из размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проекта ЕГЭ по истории.


В одном из заданий проекта ЕГЭ по истории от экзаменуемого потребуют установить соответствие между событием и его участником. В числе событий есть не только Ледовое побоище и Полтавская битва, но и специальная военная операция. Среди участников спецоперации, о которых должен быть осведомлен экзаменуемый, значится Ольга Качура.

Напомним, что полковник Ольга Качура, известная под позывным «Корса», командовала дивизионом реактивной артиллерии. 3 августа 2022 года она погибла под обстрелом ВСУ. Качура посмертно стала Героем Российской Федерации.

Во втором задании ЕГЭ по истории нужно расположить события в хронологическом порядке. Среди событий значатся подписание договоров о принятии Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Ранее стало известно, что специальную военную операцию включили в школьную программу по отечественной истории. Теперь учащиеся будут изучать причины начала спецоперации, ее ход, знакомиться с ключевыми фигурами – героями специальной военной операции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:10
    +3
    Неужели специально к ЕГЭ смогут наконец сформулировать цели, задачи и ожидаемые итоги СВО?
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 17:13
    +2
    Назовите цели СВО. Выберите один правильный ответ.
    а) Демилитаризация, денафикация Украины.
    б) защита русского населения Донбасса
    в) Заставить НАТО вернуться на границы 1991 года.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 17:37
      0
      Такого рода примитивных тестов с выбором одного ответа из нескольких возможных вариантов на ЕГЭ по истории давно нет.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:21
    0
    Вообще то ЕГЭ это удар по образованию населения и во-вторых такими темпами война ещё лет пять точно будет продолжаться.
  4. sanych
    sanych Сегодня, 17:23
    0
    ЕГЭ надо отменять, а не пытаться адаптировать изначально ущербную систему в образовании под текущий момент! Хотя, и это уже является сигналом о позитиве в нынешнем Министерстве образования!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    0
    В 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание про специальную военную операцию
    Всё равно, тестовая система проверки знаний, аесьма убогая, усреднение во всем.
    Каков результат???
    Да в общем то известно какой, отсудствие системных знаний вообще, да в часностях, все весьма убого.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 17:39
      0
      Вы посмотрите сначала КИМы по истории. Значительная часть заданий не носит тестовый характер. А оставшиеся тесты в основном сложные.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:27
    0
    Запад крайне возмущён ,что у нас появились сотни военно - патриотических детских лагерей ,им не по себе что мы не идём по их пути - выращивания аморфного стада. ЛГБТшники в их понятии это хорошо ,а ещё лучше если ребёнок сам выбирает кто он .У нас с этим делом пока просто - унитаз определяет гендерность.Есть только два варианта.Как их это бесит.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:31
    0
    Сложно понять где Запорожье на карте учебника истории 2023г. (Уже поступил в регионы)
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:38
    0
    Современность должна быть прошлым,и тогда будет историей.Да и тогда посмотрим нужно его включать его в вопросы по истории.Давайте подождем хотя бы лет 15-20 и отношение общества к этому событию.Записывать свои "заслуги" сразу в Историю это чрезмерно.Как бы потом не выкинули! hi