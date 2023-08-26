Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-советник Офиса президента Украины перечислил плюсы передачи ВСУ истребителей F-16 и рассказал о недостатках этого самолета

6
Экс-советник Офиса президента Украины перечислил плюсы передачи ВСУ истребителей F-16 и рассказал о недостатках этого самолета

Появление на вооружении воздушных сил Украины самолетов-истребителей американского производства F-16 даст целый ряд преимуществ. Плюсы передачи ВСУ истребителей F-16 перечислил экс-советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).


По словам политика, Украина получит «предпоследнюю модернизацию» данного самолета, с противокорабельными ракетами дальностью полета до 220 километров. Эти ракеты находятся в объявленном Нидерландами пакете военной помощи, и, как отмечает бывший советник офиса Зеленского, с их помощью можно будет наносить удары по кораблям в районе Севастополя. О российских ответах на попытки подобных действий он, естественно, распространяться не стал.

Кроме того, самолеты F-16 позволят более результативно применять противорадиолокационные ракеты Harm, которые сейчас прикрепляют к самолетам советского производства. Легче можно будет применять и высокоточные бомбы GBU. Отдельно политик упомянул связь с другими системами, включая спутники.

Однако, по утверждению экс-советника офиса Зеленского, есть у F-16 и недостатки. Например, российские истребители Су-35 «стреляют и видят дальше». Кроме того, у F-16 слабоват радар. Но ВСУ, в любом случае, рассчитывают на значительное улучшение своего положения после передачи самолетов. Впрочем, такие же надежды были и на РСЗО HIMARS, и на ЗРК Patriot, и на танки Leopard.

В настоящее время уже началось обучение эксплуатации F-16 примерно 70 украинских летчиков. Западные страны также готовят обслуживающий персонал – техников и механиков, которым предстоит осуществлять подготовку самолетов к вылетам, заниматься их непосредственным техническим обслуживанием.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:19
    +1
    Ну, вот еще один звоночек тем идиотам, которые искренне считают, что время работает на нас. И летунов подготовят и ИТС, а также всё остальное, включая инфраструктуру.
    Р. S. Как там у Александра Сергеевича: ...наш царь дремал...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:34
      0
      Самолеты эти,безусловно доставят нам много неприятностей,если можно так сказать..Будут вотружены дальнобойным высокоточным вооружением.Это все "преднозначено "для Крыма,в первую очередь.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:19
    0
    "Экперт" ещё тот,разбирается во всём, в мемуарах напишит что был тайным консультантом американского впк wassat
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:20
    +2
    Ф-16 опасен не как просто самолет, а как ударная платформа, с которой могут применяться многочисленные западные средства поражения наземных целей.
    Мы с десятком Су-24, переделанными под носители "штормовых теней" справиться не можем, а тут полсотни таких самолетов
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:23
    0
    Не проверишь, не узнаешь!
    А так, разглагольствовать можно много и ещё больше.
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:26
    -1
    перечислил экс-советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович