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Без оперения и в форме летающего крыла: концепт китайского истребителя шестого поколения

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Без оперения и в форме летающего крыла: концепт китайского истребителя шестого поколения

В ноябре 2022 года на аэрокосмическом салоне в Чжухае был представлен концепт истребителя, разработанный Чэндуским институтом авиационных исследований из состава консорциума AVIC. Затем данная модель фигурировала в видеоматериалах, что говорит о продолжении проектирования нового самолета.


В обоих случаях показывался однотипный истребитель шестого поколения, создаваемый без оперения на основе концепции летающего крыла. Согласно заявлениям официальных лиц КНР, он должен нести не только обычные боевые системы, но и лазерное и гиперзвуковое оружие, и способен взаимодействовать с роями беспилотников.

Этот проект стал прорывом для авиационной промышленности Китая, которая, не считая копий советских самолетов (таких как J-15 – производный от Су-33), в основном разрабатывала истребители, повторяющие классическую архитектуру самолетов J-10 и J-20

- отмечается в издании Air & Cosmos.

В форме летающего крыла разрабатывается и перспективный стратегический бомбардировщик H-20, уже не раз появлявшийся в рекламных роликах. В целом эта концепция не нова: Lockheed Martin и Northrop Grumman ранее уже представляли соответствующие модели самолетов.

Китайский концепт истребителя может представлять собой самолет с убирающимся хвостовым оперением, учитывая предполагаемые зазоры в каждой консоли крыла.
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2 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:35
    -1
    Из фильма "Стеллс "изображение самолёта китайцы явно утянули!
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:40
    0
    Нарисовать то можно всё, а вот технический вопрос....
    Двигатели опять же