Без оперения и в форме летающего крыла: концепт китайского истребителя шестого поколения

Этот проект стал прорывом для авиационной промышленности Китая, которая, не считая копий советских самолетов (таких как J-15 – производный от Су-33), в основном разрабатывала истребители, повторяющие классическую архитектуру самолетов J-10 и J-20

В ноябре 2022 года на аэрокосмическом салоне в Чжухае был представлен концепт истребителя, разработанный Чэндуским институтом авиационных исследований из состава консорциума AVIC. Затем данная модель фигурировала в видеоматериалах, что говорит о продолжении проектирования нового самолета.В обоих случаях показывался однотипный истребитель шестого поколения, создаваемый без оперения на основе концепции летающего крыла. Согласно заявлениям официальных лиц КНР, он должен нести не только обычные боевые системы, но и лазерное и гиперзвуковое оружие , и способен взаимодействовать с роями беспилотников - отмечается в издании Air & Cosmos.В форме летающего крыла разрабатывается и перспективный стратегический бомбардировщик H-20, уже не раз появлявшийся в рекламных роликах. В целом эта концепция не нова: Lockheed Martin и Northrop Grumman ранее уже представляли соответствующие модели самолетов.Китайский концепт истребителя может представлять собой самолет с убирающимся хвостовым оперением, учитывая предполагаемые зазоры в каждой консоли крыла.