Украинское ГБР подтвердило факт столкновения в небе над территорией Житомирской области двух самолетов. Однако при этом представители киевского режима заявляют, что крушение потерпели не истребители МиГ-29, а учебно-боевые самолеты L-39.Следственные органы киевского режима заявили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним согласно соответствующей статье УК Украины.Украинские власти, осознав невозможность скрыть инцидент, вследствие которого ВСУ потеряли два из немногих оставшихся у Киева истребителей, пытаются смягчить негатив в свой адрес, заявляя, что потеряны якобы учебные машины. При этом определенные сомнения в правдивости заявления Киева порождает хотя бы подтвержденный появлением некролога факт гибели имевшего на Украине некоторую медийную известность летчика. Весьма сомнительно, чтобы один из лучших из еще оставшихся в живых украинских летчиков зачем-то вдруг пилотировал учебную машину, предназначенную для курсантов.Согласно официальным данным, на военном аэродроме Озерное в Житомирской области базировался один модернизированный L-39М. Не исключено, что именно он столкнулся с МиГ-29, за штурвалом которого находился украинский ас.Таким образом, вопреки официальным заявлениям киевского режима, украинская армия потеряла как минимум один истребитель МиГ-29. При этом также не исключена вероятность потери двух боевых машин.