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Киев не признает столкновение двух своих МиГ-29, заявляя, что разбились УБС L-39

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Киев не признает столкновение двух своих МиГ-29, заявляя, что разбились УБС L-39

Украинское ГБР подтвердило факт столкновения в небе над территорией Житомирской области двух самолетов. Однако при этом представители киевского режима заявляют, что крушение потерпели не истребители МиГ-29, а учебно-боевые самолеты L-39.


Следственные органы киевского режима заявили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним согласно соответствующей статье УК Украины.

Украинские власти, осознав невозможность скрыть инцидент, вследствие которого ВСУ потеряли два из немногих оставшихся у Киева истребителей, пытаются смягчить негатив в свой адрес, заявляя, что потеряны якобы учебные машины. При этом определенные сомнения в правдивости заявления Киева порождает хотя бы подтвержденный появлением некролога факт гибели имевшего на Украине некоторую медийную известность летчика. Весьма сомнительно, чтобы один из лучших из еще оставшихся в живых украинских летчиков зачем-то вдруг пилотировал учебную машину, предназначенную для курсантов.

Согласно официальным данным, на военном аэродроме Озерное в Житомирской области базировался один модернизированный L-39М. Не исключено, что именно он столкнулся с МиГ-29, за штурвалом которого находился украинский ас.

Таким образом, вопреки официальным заявлениям киевского режима, украинская армия потеряла как минимум один истребитель МиГ-29. При этом также не исключена вероятность потери двух боевых машин.

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25 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:05
    +2
    Ну наконец то, наконец то... стали показывать и МНОГОЧИСЛЕННЫЕ Л-29 ВВСУ. У них их, на начало конфликта было больше всего в составе, особенно в штурмовой авиации.
    Так, что многочисленные уничтоженные Су-25, после открытия архивом, частично могут "превратится" в Л-39
    А обломки явно не "МиГовские".
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:07
      -1
      Цитата: svp67
      Ну наконец то, наконец то... стали показывать и МНОГОЧИСЛЕННЫЕ Л-29 ВВСУ. У них их, на начало конфликта было больше всего в составе, особенно в штурмовой авиации. А обломки явно не "МиГовские"

      Тоже вызвало недоумение почему их не применяют для борьбы с тяжелыми БЛА.
      1. УАТ
        УАТ Сегодня, 18:14
        0
        "Тоже вызвало недоумение почему их не применяют для борьбы с тяжелыми БЛА."
        Наверное, некому их пилотировать.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 18:14
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Тоже вызвало недоумение почему их не применяют для борьбы с тяжелыми БЛА.

        Кто ж его точно знает, может и применяют ограниченно... не стоит же забывать лозунг любой системы ПВО : "Сами не летаем и другим не даем..."
      3. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 18:52
        0
        Ну , если наши "герани" уничтожают укр. миг-и, то л-39 "герани" будут эскадрильями сбивать.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:15
      +1
      spv67' Сергей,так l29 или l39???
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:52
        0
        Цитата: Бережливый
        так l29 или l39???

        В Житомирском районе столкнулись обучающие самолеты Л-39, трое пилотов погибли за шмат сала, обеспечив себе после неизбежной гибели вечный Джаханнам с 72 девственными свиньями.

    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:34
      0
      -крушение потерпели не истребители МиГ-29, а учебно-боевые самолеты L-39.
      На очереди Ф-16
      А погибший ас с позывным "Джус", как в воду глядел,когда высказывал свои претензии относительно состояния ВВС Украины, утверждая, что истребители находятся в плохом состоянии,
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:17
    0
    Не проблема,им вон хозяева подкинуть ф16 пообещали,потом ф4 Фантом возможно наскребут некое количество,так что 2 летака пустяки для всук. wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:25
      +3
      Да летаки пустяк-подгонят.А вот летуны-штучные..
  3. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 18:29
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Да летаки пустяк-подгонят.А вот летуны-штучные..

    Запад оплатит наёмных летунов, украинцев будет мало летать
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:35
      0
      Оплатит?Хм..Кстати,летунов на вна достаточно.Вопрос в другом.Они или отставники,или молодежь в основном.Одним уже может в тягость,другие опыта не набрали.Зачем платить,когда оно уже есть?
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 18:31
    0
    Главное, что двумя летчиками меньше. Машины второстепенны.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 18:33
    0
    У файтбомбера говорилось о 2х Су-27 ... но официально до сих пор не понятно
    Хотя спустя 2 дня Киев таки признал , что что то потерял ... что уже удивительно
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:34
    +2
    На украинских сайтах пишут о трех погибших, в результате столкновения, пилотах.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 18:43
      +1
      Цитата: Аркадич
      На украинских сайтах пишут о трех погибших, в результате столкновения, пилотах.

      Сообщают,что на жилой дом упал самолет(ы),видимо по этой причине и третий погибший,либо в L-39 двое были,всё-таки спарка.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:36
    0
    А небо им закрыть мы так и не можем... ¯\_(ツ)_/¯
  8. osp
    osp Сегодня, 18:51
    -2
    Вот это дело!
    Полтора года прошло как подали отчет о том что небо на Украиной полностью контролируется...
    А оказывается они себе спустя полтора года спокойно летают.

    Хотя вся эта территория может контролироваться наземными РЛС с территории Белоруссии.
    Полтора года прошло...

    А тут разные теории заговора строили что летают украинские ВВС с польских и румынских аэродромов.
    Что им со всего мира советские самолеты свозили.
    А оказывается летают они со своих аэродромов и еще во многом на своих старых самолетах.
    1. Владимирский
      Владимирский Сегодня, 19:00
      -1
      полтора года назад мы занимали пол украины. а сейчас? это не смущает?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:09
        0
        Нет. Маскимально с Крымом и ОРДЛО и на пике военных успехов 27% территории Украины.
        1. Владимирский
          Владимирский Сегодня, 19:36
          -1
          Ну конечно! точнее - 7%: к окраинам Кыуву подходили с востока и северо-запада, к окраинам Николаева подошли, Чернигов, Харьков, Сумы не брали, а области контролировали. Хотя в Сумах колонна танков проехала по центру, и дальше на Кыув, гарнизон маленький был бандеровский - не понятно, почему не брали город под контроль.
      2. osp
        osp Сегодня, 19:11
        0
        В нашем случае это не имеет никакого значения, ибо как я написал большие и средние высоты Киевской и Житомирской области просматриваются РЛС и ЗРК с территории Белоруссии.
        Ну раз они там летали свободно то значит не просматриваются - тут была статься недавно про спутники РТР и о том как они сливают Украине данные о радиолокационных полях над той или иной местностью.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 19:57
          0
          Они по спутникам РТР узнали где радары и перенесли аэродромы в другие места?
  9. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 19:04
    +1
    Земля примет всех бандеровских выкормышей досрочно.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:38
    0
    Что толку: летчик ценнее, аэроплан лишь железо...