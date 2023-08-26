Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи. Каждый день сталкиваемся с новыми проблемами

В настоящее время Украина не готова оказывать медицинскую помощь в таких объемах, которые требуются в силу ведения боевых действий. Об этом украинской прессе заявила командир медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко.Как отметила начальник медслужбы украинской армии, к оказанию помощи в таком масштабе не готовы ни власть, ни законодательная база.- посетовала Остащенко.Интересно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее пыталась уверять, что якобы 82% раненых не просто получают качественную медицинскую помощь, но еще и возвращаются в строй. Смертность эвакуируемых с поля боя военных, по ее словам, составила 1,35%. Однако даже сами украинские военные раскритиковали это откровенное вранье чиновницы.Тем временем, источники российских военных корреспондентов сообщают, что на Купянском направлении ВСУ испытывают острейший дефицит кадров медицинской службы. Из-за этого в одной из бригад территориальной обороны предложили уволить с военной службы получивших серьезные ранения боевиков, чьи жены работают врачами или медсестрами, а вместо них мобилизовать жен. Не исключено, что к мобилизации женщин с медицинскими специальностями украинский режим будет вынужден обратиться уже в самое ближайшее время.