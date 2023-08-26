Военное обозрение
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Начальник медслужбы ВСУ пожаловалась на проблемы с оказанием помощи большому количеству раненых

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Начальник медслужбы ВСУ пожаловалась на проблемы с оказанием помощи большому количеству раненых

В настоящее время Украина не готова оказывать медицинскую помощь в таких объемах, которые требуются в силу ведения боевых действий. Об этом украинской прессе заявила командир медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко.


Как отметила начальник медслужбы украинской армии, к оказанию помощи в таком масштабе не готовы ни власть, ни законодательная база.

Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи. Каждый день сталкиваемся с новыми проблемами

- посетовала Остащенко.

Интересно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее пыталась уверять, что якобы 82% раненых не просто получают качественную медицинскую помощь, но еще и возвращаются в строй. Смертность эвакуируемых с поля боя военных, по ее словам, составила 1,35%. Однако даже сами украинские военные раскритиковали это откровенное вранье чиновницы.

Тем временем, источники российских военных корреспондентов сообщают, что на Купянском направлении ВСУ испытывают острейший дефицит кадров медицинской службы. Из-за этого в одной из бригад территориальной обороны предложили уволить с военной службы получивших серьезные ранения боевиков, чьи жены работают врачами или медсестрами, а вместо них мобилизовать жен. Не исключено, что к мобилизации женщин с медицинскими специальностями украинский режим будет вынужден обратиться уже в самое ближайшее время.
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1 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:37
    0
    Двойную или тройную дозу морфия тяжелым,повторить два раза lol проблема решается быстро am