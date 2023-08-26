Украинский политолог: Никакого контрнаступления реально нет, а есть огромная угроза потери Купянска

В настоящее время украинские войска скорее не наступают, а отступают по большей части линии фронта. Об этом заявил в своем блоге бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист и политолог Олег Соскин.
По мнению аналитика, ВСУ оказались не в состоянии противостоять наступающим российским войскам. Собственные усилия украинской армии по контрнаступлению показали, что пробить российскую оборону в Запорожской области она не может.
Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска
- заявил украинский политолог.
Аналитик считает, что перед Киевом сейчас вполне реально маячит перспектива утраты не только Купянска, но и Авдеевки, Марьинки, и даже Харькова. Для украинских вооруженных сил сложилась тупиковая ситуация на фронте, так как они ничего более не могут сделать.
Соскин опять напомнил о колоссальных потерях украинской армии и заявил, что в сложившемся положении оптимальным решением станет начало переговоров с Россией о прекращении огня.
Подобную мысль, кстати, высказывают и многие западные эксперты. Но не исключено, что тем самым западную и украинскую общественность пытаются подготовить к попытке «замораживания» конфликта, по крайней мере – до тех пор, пока ВСУ вновь не наберутся сил, получив дополнительное западное оружие.