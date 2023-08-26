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Украинский политолог: Никакого контрнаступления реально нет, а есть огромная угроза потери Купянска

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Украинский политолог: Никакого контрнаступления реально нет, а есть огромная угроза потери Купянска

В настоящее время украинские войска скорее не наступают, а отступают по большей части линии фронта. Об этом заявил в своем блоге бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист и политолог Олег Соскин.


По мнению аналитика, ВСУ оказались не в состоянии противостоять наступающим российским войскам. Собственные усилия украинской армии по контрнаступлению показали, что пробить российскую оборону в Запорожской области она не может.

Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска

- заявил украинский политолог.

Аналитик считает, что перед Киевом сейчас вполне реально маячит перспектива утраты не только Купянска, но и Авдеевки, Марьинки, и даже Харькова. Для украинских вооруженных сил сложилась тупиковая ситуация на фронте, так как они ничего более не могут сделать.

Соскин опять напомнил о колоссальных потерях украинской армии и заявил, что в сложившемся положении оптимальным решением станет начало переговоров с Россией о прекращении огня.

Подобную мысль, кстати, высказывают и многие западные эксперты. Но не исключено, что тем самым западную и украинскую общественность пытаются подготовить к попытке «замораживания» конфликта, по крайней мере – до тех пор, пока ВСУ вновь не наберутся сил, получив дополнительное западное оружие.
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21 комментарий
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:11
    -2
    Всем ухро клоунам(и сискуну о) надо задавать вопрос :подпольщики молодая гвардия враги ухрии или герои. Далее всех двухстульниковсидальщиков на пмж сусуман.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:15
      +4
      Переговоров не будет. Скоро укробандеровская армия сломается.

      Ставлю на октябрь 2023 года.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 18:37
        +6
        Ваш прогноз через чур оптимистичен или на чем то основан?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:44
        +1
        Я запомню Ваш пост.В октябре напомню.Моя ставка-переговоры по разграничению в следующем году
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 19:43
          +1
          Я имел в виду, говоря про октябрь, не капитуляцию Украины. А обрушение фронта и отступление бандеровцев.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 20:03
            +1
            Да и обрушения фронта не будет.С чего Вы взяли?С сообщений макгрегоров-риттпров и победных реляций от МО?
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:30
      +1
      Цитата: антивирус
      Всем ухро клоунам(и сискуну о) надо задавать вопрос :подпольщики молодая гвардия враги ухрии или герои. Далее всех двухстульниковсидальщиков на пмж сусуман.

      Какой Сусуман?! В Сусумане работать надо, и это в условиях Крайнего Севера!
      А все эти клоуны работать не хотят, им бы все на блюдечке с голубой каемочкой!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:12
    +1
    Потери у них были бы действительно колоссальные если бы наши военные активно использовали кассетные боеприпасы и напалм.
    1. Azzzwer
      Azzzwer Сегодня, 19:09
      +1
      Цитата: Бережливый
      активно использовали кассетные боеприпасы и напалм.

      Ну а если ядерное оружие то еще больше
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 18:17
    0
    А т.н "партия мира" начнет склонять руководство РФ. к (по словам В.И Ленина) к "похабному миру".
  4. leks
    leks Сегодня, 18:19
    +3
    Как только реально начнёт вырисовыватся перспективы поражения укр пов, на ряде направлении, а так же потери ряда крупных населённых пунктов. То в этом случае западные хозяева киевской хунты заставят ук ров сесть за стол переговоров, чтоб хотябы замарозить конфликт с возможностью дать укр рам снова восстановить силы.
    Надеюсь наше военно-политическое руководство не наступит снова на те же самые грабли. Но тут зависит какой пряник предложит запад. hi
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:20
    +7
    Какой мир?!!! Дайте им передохнуть и все покатится по новой! Нет уж, только капитуляция.
  6. Uno
    Uno Сегодня, 18:31
    0
    Опять соскин, вот прямо как чувствовал))) То он военный эксперт, то политолог, одним словом - молодец)
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 18:46
      0
      Ну так он минетчик! При нём , как при проститутках , все тайны разбалтывают!
  7. Roust
    Roust Сегодня, 18:39
    0
    Гейропа поманила кружевными трусиками, штаты - печеньками. Если бы на руине были бы мужики, то они бы сейчас не кормили червей.
  8. Светлан
    Светлан Сегодня, 18:39
    0
    Политологи комментируют войну. А что делают военные эксперты?
  9. Roust
    Roust Сегодня, 18:40
    +2
    украинцев поимел клоун - еврей. Позор на все времена.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 18:49
      0
      За все еврейские погромы отыгрался. Хотя нет, еще не отыгрался.
  10. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 18:41
    0
    Соскин, конечно, та еще сво?:;:%№;?чь, но в уме ему не отказать. Много где режет правду шумерам. Им не нравится.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:51
    +1
    Украинский политолог: Никакого контрнаступления реально нет, а есть огромная угроза потери Купянска
    . Вот когда оно произойдёт, тогда можно бужт говорить, что мы наступает, а противник отступает/проиграл, в конкретный момент времени, в конкретном месте.
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:28
    0
    Военное дело как и политика--искусство возможного. Хотя hohli имеют превосходство в разведке и связи, против простого окопа это не помогает.