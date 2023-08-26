Боец ВС РФ рассказал, как стая бакланов на Кинбурнской косе стала «природной сигнализацией» для российских солдат

Сейчас на Кинбурнской косе на Херсонском направлении наблюдается относительное снижение активности украинских формирований. Российские бойцы пользуются этим и занимаются обустройством фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.
Корреспонденты агентства пообщались с военнослужащими казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Один из военнослужащих рассказал, что на Кинбурнской косе гнездится стая больших бакланов. Эти птицы стали своеобразной «природной сигнализацией» для российских солдат.
Благодаря птицам военнослужащие бригады «Дон» оперативно узнают о приближении вражеских дронов или диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Птицы, почуяв «чужие» объекты, поднимают переполох.
Бакланы – это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали дерево сухое, и около 100 голов этих бакланов сообщают о коптерах, о приближающихся группах
- рассказал ТАСС боец с позывным «Свинец».
Несмотря на относительное снижение активности, ВСУ не оставляют попыток направлять на Кинбурнскую косу свои диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки высадки на берег оперативно пресекаются российскими военнослужащими. Наши бойцы сразу открывают огонь из стрелкового оружия, артиллерии, и «сбрасывают» противника в воду. Кроме того, расположенные на косе российские артиллерийские подразделения ежедневно обстреливают противоположный берег, не давая украинским формированиям сосредоточиться в единый кулак.