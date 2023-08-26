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Боец ВС РФ рассказал, как стая бакланов на Кинбурнской косе стала «природной сигнализацией» для российских солдат

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Боец ВС РФ рассказал, как стая бакланов на Кинбурнской косе стала «природной сигнализацией» для российских солдат

Сейчас на Кинбурнской косе на Херсонском направлении наблюдается относительное снижение активности украинских формирований. Российские бойцы пользуются этим и занимаются обустройством фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.


Корреспонденты агентства пообщались с военнослужащими казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Один из военнослужащих рассказал, что на Кинбурнской косе гнездится стая больших бакланов. Эти птицы стали своеобразной «природной сигнализацией» для российских солдат.

Благодаря птицам военнослужащие бригады «Дон» оперативно узнают о приближении вражеских дронов или диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Птицы, почуяв «чужие» объекты, поднимают переполох.

Бакланы – это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали дерево сухое, и около 100 голов этих бакланов сообщают о коптерах, о приближающихся группах

- рассказал ТАСС боец с позывным «Свинец».

Несмотря на относительное снижение активности, ВСУ не оставляют попыток направлять на Кинбурнскую косу свои диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки высадки на берег оперативно пресекаются российскими военнослужащими. Наши бойцы сразу открывают огонь из стрелкового оружия, артиллерии, и «сбрасывают» противника в воду. Кроме того, расположенные на косе российские артиллерийские подразделения ежедневно обстреливают противоположный берег, не давая украинским формированиям сосредоточиться в единый кулак.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:41
    +5
    Так и гуси спасли Рим...Пересматривал еще раз мультик "Босоногий Ген",там муравьи перед самой бомбардировкой были показателем надвигающейся катастрофы
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:17
      +3
      Сначала кусты, теперь - бакланы...И, несомненно - грязь, ветер, дождь и снег.

      Что будет в следующий раз мешать бандеровцам?

      Мешает, на самом деле, героизм и упорство русского солдата.
      1. Flashpoint
        Flashpoint Сегодня, 19:44
        +3
        Цитата: Ilya-spb
        Сначала кусты, теперь - бакланы...И, несомненно - грязь, ветер, дождь и снег.

        Что будет в следующий раз мешать бандеровцам?

        Мешает, на самом деле, героизм и упорство русского солдата.


        Их собственные трупы пусть им мешают - это самое эффективное и действенное. Мёртвые не кусаются.
        Так что - работайте, Братья!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    +1
    Бакланы – это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали дерево сухое, и около 100 голов этих бакланов сообщают о коптерах, о приближающихся группах
    . Говорят, что гуси спасли Рим!
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 18:56
      +2
      Слух у них хороший! Природа приучила выживать и совместными усилиями отгонять врагау
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: rocket757
      Говорят, что гуси спасли Рим!

      Так то оно так, только бедные бакланы! И гнездиться нормально не получается. Стреляют, понимаешь! )))
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:56
      0
      Цитата: rocket757
      Говорят, что гуси спасли Рим!

      вполне возможно, они хуже собак
      у меня один гусь взрослого козла гонял, а тот в страхе от него бегал
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 20:19
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        у меня один гусь взрослого козла гонял, а тот в страхе от него бегал

        Прочлось почему-то как "в восторге", очень порадовало good laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:10
    +5
    Море ,чистое небо.На горизонте ни одного пароходика.Идём с тралом.Только стоит ваерам( стальные тросы соединяющие ,трал(авоську)c траловой лебёдкой) "затрещать" на подъёме трала ,как сразу появляются тучи бакланов ,поесть рыбки на " шару".Что интересно на спуске трала бакланов нет
    .Как они это определяли не знаю,ваера на спуске трала и на подъёме "трещат" одинаково по моему мнению.Но они как то это дело различали.
  4. boriz
    boriz Сегодня, 19:11
    +3
    Перебьют украинцы бакланов, не пожалеют птичек ...
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:21
    +3
    Логичное объяснение, почему ГШ РФ не спешит с маневренной войной, а предпочитает окопы..... Потому, что украинский офицер видит происходящее на обратной стороне пригорка на дисплее, а российского предупреждают бакланы. Старый добрый окоп не выдаст.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 19:21
    +5
    Даже сама Природа против всук. Скоро бобры будут копать им могилы.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:32
    -3
    А не было бы там гнездилища бакланов,вынесли бы наши позиции?Где контроль за воздухом?
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:08
    +2
    Бакланы за нас бакланят. Да, короткий текст, но емкий.