Бакланы – это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали дерево сухое, и около 100 голов этих бакланов сообщают о коптерах, о приближающихся группах

Сейчас на Кинбурнской косе на Херсонском направлении наблюдается относительное снижение активности украинских формирований. Российские бойцы пользуются этим и занимаются обустройством фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.Корреспонденты агентства пообщались с военнослужащими казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Один из военнослужащих рассказал, что на Кинбурнской косе гнездится стая больших бакланов. Эти птицы стали своеобразной «природной сигнализацией» для российских солдат.Благодаря птицам военнослужащие бригады «Дон» оперативно узнают о приближении вражеских дронов или диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Птицы, почуяв «чужие» объекты, поднимают переполох.- рассказал ТАСС боец с позывным «Свинец».Несмотря на относительное снижение активности, ВСУ не оставляют попыток направлять на Кинбурнскую косу свои диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки высадки на берег оперативно пресекаются российскими военнослужащими. Наши бойцы сразу открывают огонь из стрелкового оружия , артиллерии, и «сбрасывают» противника в воду. Кроме того, расположенные на косе российские артиллерийские подразделения ежедневно обстреливают противоположный берег, не давая украинским формированиям сосредоточиться в единый кулак.