В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых можно увидеть уничтожение при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинской САУ CAESAR, поставленной ВСУ из Франции.
На кадрах видно, как "иксоводы" спецназа группировки "V" российской армии, воюющей на южнодонецком направлении фронта, направили беспилотник точно в цель, поразив скрытую в лесополосе среди бескрайних полей юга России французскую самоходную гаубицу.
Также сообщается, что на Времевском участке линии боевого соприкосновения на протяжении прошедших суток отмечалось снижение интенсивности обстрелов со стороны артиллерии противника. Боевики киевского режима сконцентрировали свои усилия на эвакуации своих раненых, а также на мерах, направленных на восстановление боеспособности штурмовых подразделений, которые понесли значительные потери в ходе наступлений на российские позиции.
Одновременно с этим командование ВСУ продолжает перебрасывать на передовую подразделения бригад морской пехоты, которые ранее пришлось вывести в тыл после понесенных в боях за населенные пункты Старомайорское и Урожайное потерь. Переброска противником бронетехники максимально усложняется непрерывными ударами российской артиллерии и беспилотников.
Также сообщается, что на южнодонецком направлении бойцам российской армии удалось отразить две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское. Противник потерял до 200 военнослужащих, один танк, американское самоходное орудие М109 Paladin, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.