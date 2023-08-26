В районе к востоку от Угледара российские войска заметили небольшую колонну украинской бронированной техники. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
Артиллерия ВС РФ открыла по группе вражеских танков огонь, заставив ее отступить. По сообщению военкора Евгения Лисицына, в группе было примерно три танка. Один из танков в итоге был выведен из строя ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В районе Приютного и к юго-западу от Старомайорского противник активен пешими группами. Однако перемещения вражеской пехоты оперативно фиксируются российскими военными, после чего по отрядам украинских боевиков наносятся удары из артиллерийских орудий.
Кроме того, стало известно о переброске противником в район Великой Новоселки батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины, который усилен шестью танками.
На Ореховском участке фронта, на Запорожском направлении, как сообщают российские военкоры, ВС РФ были введены в бой резервы. В настоящее время продолжается мощная контратака российских войск на украинские формирования. По позициям ВСУ работают самолеты штурмовой авиации ВКС РФ.
Военкоры сообщают о продвижении российских войск на Купянском направлении, где наши бойцы уверенно теснят ВСУ. Ситуацией на Купянском направлении уже озабочено украинское командование, однако оно не знает, что в сложившейся ситуации делать. Не зря в Харьковской области принято решение усилить мобилизационные мероприятия.
Вероятно, наступающие российские войска ВСУ попытаются сдержать наспех мобилизованными гражданскими. Но это лишь увеличит количество потерь личного состава украинских формирований.