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Военкоры: Артиллерия ВС РФ заставила отступить небольшую колонну танков ВСУ на Угледарском участке фронта

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Военкоры: Артиллерия ВС РФ заставила отступить небольшую колонну танков ВСУ на Угледарском участке фронта

В районе к востоку от Угледара российские войска заметили небольшую колонну украинской бронированной техники. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Артиллерия ВС РФ открыла по группе вражеских танков огонь, заставив ее отступить. По сообщению военкора Евгения Лисицына, в группе было примерно три танка. Один из танков в итоге был выведен из строя ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В районе Приютного и к юго-западу от Старомайорского противник активен пешими группами. Однако перемещения вражеской пехоты оперативно фиксируются российскими военными, после чего по отрядам украинских боевиков наносятся удары из артиллерийских орудий.


Кроме того, стало известно о переброске противником в район Великой Новоселки батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины, который усилен шестью танками.

На Ореховском участке фронта, на Запорожском направлении, как сообщают российские военкоры, ВС РФ были введены в бой резервы. В настоящее время продолжается мощная контратака российских войск на украинские формирования. По позициям ВСУ работают самолеты штурмовой авиации ВКС РФ.

Военкоры сообщают о продвижении российских войск на Купянском направлении, где наши бойцы уверенно теснят ВСУ. Ситуацией на Купянском направлении уже озабочено украинское командование, однако оно не знает, что в сложившейся ситуации делать. Не зря в Харьковской области принято решение усилить мобилизационные мероприятия.

Вероятно, наступающие российские войска ВСУ попытаются сдержать наспех мобилизованными гражданскими. Но это лишь увеличит количество потерь личного состава украинских формирований.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:55
    -9
    Артиллерия ВС РФ открыла по группе вражеских танков огонь, заставив ее отступить. По сообщению военкора Евгения Лисицына, в группе было примерно три танка. Один из танков в итоге был выведен из строя ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Вооооот!!!! Артиллерия - отстой. Даёшь Лацеты!!!!!
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 19:04
      -2
      артиллерию нельзя сбить. Скоро дроны будут бесполезны, когда мобильные дронобойки доведут до ума.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:07
        0
        Мне этот бред уже много-много лет пишут. Про защищённые каналы связи, в частности оптоэлектронные, ничего не слышали?
        З.Ы. Артиллерию можно сбить. Пока что дорого, но прогресс не стоит не месте.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:55
    +2
    Трезубец ухры будут выкладвать камнями на склонах горах колымы.
    А украинцы мало-и- новороссии волыни и подолии жить на своей родине
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:00
      +5
      Странно.Зачем трезубец в Магаданской области?Не лучше ли задействовать на восстановлении,в том же Артемовске,Рубежном,Донецке.И без трезубца.Руками
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:03
    0
    Украина на исходе своей военной мощи?
    Наступательная или оборонительная?
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 19:05
    +3
    — Василий Иванович, танк лезет!!
    — Возьми вон гранату на печке и действуй!
    Через полчаса Петька возвращается. Василий Иванович спрашивает:
    — Ну как, готов танк?
    — Готов!
    — Молодец! А гранату на место положи....
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:29
    +1
    Вот когда нужно спросить где дальнобойная артиллерия?Где Коалиция СВ?Даже три танка сжечь нечем выходит!Эти танки нанесут удар в другом месте,а ведь их могла и авиации наша сжечь. Только вот почему-то авиация не появлялась и не сожгла эти танки....
    1. Комментарий был удален.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:09
      0
      Цитата: Бережливый
      Вот когда нужно спросить где дальнобойная артиллерия?Где Коалиция СВ?Даже три танка сжечь нечем выходит!Эти танки нанесут удар в другом месте,а ведь их могла и авиации наша сжечь. Только вот почему-то авиация не появлялась и не сожгла эти танки....

      Если спрашивать то много о чём. СВО создала очень много вопросов на которые нет ответов. Но стоит признать, что некоторые моменты, всё таки, решаются - например с наличием БПЛА вопрос сдвинулся с мёртвой точки ( хотя и сейчас не всё гладко).
  6. Uno
    Uno Сегодня, 19:47
    0
    Ну прогресс есть, раньше писали что уничтожена колонна, сейчас уже пишут что небольшая колонна)