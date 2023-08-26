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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Краматорске

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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Краматорске

Вечером 26 августа сильные взрывы прогремели в городе Краматорске, который находится на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов.


Судя по всему, взрывы стали следствием «прилета» ракеты или беспилотного летательного аппарата. По крайней мере, украинские паблики сообщают именно о «прилете», но не пишут, чем именно ВС РФ могли ударить по объекту в Краматорске.

Отметим, что, поскольку Краматорск находится недалеко от линии фронта, он играет ключевую роль в логистике украинских войск на данном направлении. Здесь сосредоточены склады с боеприпасами украинских формирований, базируются личный состав и военная техника бригад, задействованных на Донецком направлении. Поэтому удары ВС РФ могли наносить именно по местам сосредоточения техники, вооружений, боеприпасов или личного состава украинских войск.


Российские военные корреспонденты сообщают, что удар был нанесен по инфраструктуре ВСУ в окрестностях местного аэродрома. Но что именно поразили, неизвестно.

Украинские СМИ из-за жесткой цензуры, введенной киевским режимом, не сообщают о том, какие именно цели были поражены, есть ли пострадавшие и разрушения. Но местные жители в социальных сетях публикуют фотографии столбов дыма, поднимающихся над местом российского удара.
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:24
    +3
    Если мы построили завод где дроны ударные делаем,так нужно чтобы не по пятку штук,а чтобы были постоянные массовые атаки с их применением. Минимум по три десятка на один налёт по одному городу. Тогда и результат будет совсем другой,урон будет много выше.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:31
      +1
      Цитата: Бережливый
      массовые атаки с их применением.

      Согласный я есть. Лучше бить кулаком, чем пальцАми врастопырку. Но нужно правильно выбирать цели и к-во ср-в поражения в одном ударе. Непростая задача.
      Вот был прилёт по луцкому заводу подшипников. Как работала там дочка знакомого, так и дальше работает. Ничто не изменилось.
  2. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 20:00
    -1
    Вот что мне непонятно. Каждый день я читаю много разного и из разных источников о том, что там--то и там-то ВС РФ нанесли удары по важным объектам Украины, а удары ВСУ не только не слабеют, но всё более усиливаются - контрнаступление ВСУ хоть медленно, но идёт. Я читаю, что каждый день ВСУ несут большие потери, но на место трех убитых встают пять новых. Наше же наступление на Купянск затормозилось. Мне умные люди внушают, что как только уничтожим ВСУ так и ухнем и победим. Но никаких признаков ослабления ВСУ из доступных мне источников не видно. Наоборот. Так миссия выполнима или нет?
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 20:07
      -1
      Просто вы не "видите суслика" ввиду "слабого зрения". Надеюсь вы хоть напалиона и хитлера знаете?