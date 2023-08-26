Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Краматорске

Вечером 26 августа сильные взрывы прогремели в городе Краматорске, который находится на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов.Судя по всему, взрывы стали следствием «прилета» ракеты или беспилотного летательного аппарата. По крайней мере, украинские паблики сообщают именно о «прилете», но не пишут, чем именно ВС РФ могли ударить по объекту в Краматорске.Отметим, что, поскольку Краматорск находится недалеко от линии фронта, он играет ключевую роль в логистике украинских войск на данном направлении. Здесь сосредоточены склады с боеприпасами украинских формирований, базируются личный состав и военная техника бригад, задействованных на Донецком направлении. Поэтому удары ВС РФ могли наносить именно по местам сосредоточения техники, вооружений, боеприпасов или личного состава украинских войск.Российские военные корреспонденты сообщают, что удар был нанесен по инфраструктуре ВСУ в окрестностях местного аэродрома. Но что именно поразили, неизвестно.Украинские СМИ из-за жесткой цензуры, введенной киевским режимом, не сообщают о том, какие именно цели были поражены, есть ли пострадавшие и разрушения. Но местные жители в социальных сетях публикуют фотографии столбов дыма, поднимающихся над местом российского удара.