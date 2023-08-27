«Нам нужен Leclerc 2»: во французской прессе призывают создать новый танк

До недавнего времени танк воспринимался как морально устаревший анахронизм. Однако война в Нагорном Карабахе и украинский конфликт показали центральную роль танков в наземных маневрах, наступательных или оборонительных: они сохранили уникальную способность прорывать фронт, а также отражать атаки неприятеля

Сроки ее выполнения [2035 год] находятся под угрозой срыва. Это открывает путь к альтернативному проекту, то есть к созданию прямого преемника Leclerc – Leclerc 2 – подобно [британской] программе Challenger 2

Нам нужно повысить эффективность ОБТ на основе доступных сейчас технологий. Это позволило бы быстро наладить производство и ввести его в эксплуатацию до конца десятилетия

Исходя из потерь, зафиксированных с обеих сторон на Украине с начала этой войны, такой запас не позволит удовлетворить долгосрочные требования поля боя, даже с учетом совместной с альянсом интервенции