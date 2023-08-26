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Американский военный аналитик: ВСУ сдадут Харьков без боя, не будут превращать его в крепость

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Американский военный аналитик: ВСУ сдадут Харьков без боя, не будут превращать его в крепость

Если российские войска выйдут к Харькову, то существует очень большая вероятность, что ВСУ не станут за него сражаться. Об этом заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, выступая в эфире U.S. Tour of Duty.


Такой вывод Риттер, судя по всему, сделал на основе анализа последних успехов ВС РФ на Купянском направлении. Российские войска продолжают здесь теснить украинские формирования, «отодвигая» их к реке Оскол.

Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. Его сдадут без боя

- заявил американский военный аналитик.

Риттер считает, что падение украинской линии обороны приведет к тому, что ВСУ отступят на другой берег реки Днепр. Превращать Харьков в «крепость» по типу Артемовска украинское командование не будет. Но, допускает Риттер, вероятно поражение ВСУ даже до того, как сражающиеся на Купянском направлении российские войска выйдут к Харькову.

Правда, прогнозы американского эксперта пока звучат слишком оптимистично для нас. Российскими войсками еще не взят Купянск, хотя исключать скорую вероятность такого развития событий все же не стоит, поскольку наши подразделения методично к нему продвигаются.

На Запорожском направлении украинские войска «забуксовали» в контрнаступлении, но говорить о полном провале наступательных действий украинских сил не приходится, хотя ВСУ несут колоссальные потери в личном составе и военной технике, в том числе и переданной странами Североатлантического альянса.

Российские Вооруженные силы продолжают решать задачи в зоне проведения специальной военной операции, постепенно уничтожая людские и военно-технические ресурсы киевского режима.
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13 комментариев
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  1. Кронос
    Кронос Сегодня, 19:50
    +10
    Может хоть когда этот прогноз не оправдается этого завиральникка перестанут постить ?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:53
      +4
      Цитата: Кронос
      Может хоть когда этот прогноз не оправдается этого завиральникка перестанут постить ?

      Онднако забавно ведь это читать. Вы не находите?
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: Кронос
      Может хоть когда этот прогноз не оправдается этого завиральникка перестанут постить ?

      Молитесь, держите кулаками всё в штанах крепко, чтобы этот прогноз сбылся. А вдруг?
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:54
    +1
    "или ишак сдохнет, или султан"
  3. Escariot
    Escariot Сегодня, 19:58
    +6
    Может в заголовке сразу писать Скот Риттер, а не "американский аналитик", чтобы добрым людям сразу все было ясно?
    1. guest
      guest Сегодня, 20:14
      +2
      Цитата: Escariot
      Может в заголовке сразу писать Скот Риттер, а не "американский аналитик", чтобы добрым людям сразу все было ясно?

      А то шансы 50 на 50 либо Риттер либо Макгрегор.
  4. Uno
    Uno Сегодня, 20:01
    +1
    это не соскин комментировал? ну мало ли, может он уже американский военный эксперт)
  5. Karabin
    Karabin Сегодня, 20:01
    -1
    американский военный аналитик, бывший офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер,

    Зарабатывать на хлеб с маслом можно разными способами. Старина Скотт умудряется это делать, давая прогнозы, ни один из которых не сбылся.
  6. Тагиров
    Тагиров Сегодня, 20:02
    +7
    «У России есть только два союзника — Риттер и Макгрегор»
    @Александр 3
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 20:10
      +2
      А еще есть Рогов и Марочко ))
      ————————————————
  7. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:04
    +1
    Так и знал, что это он! ))) специально зашел проверить. Он или или работает на ВСУ, а наши уши развесили, из колонок новостей не вылезает!)))
  8. Комментарий был удален.
  9. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 20:09
    0
    Не надоело постить американских псевдоэкспердов?
  10. Roust
    Roust Сегодня, 20:13
    +1
    Они сдохнут, но не сдадутся без боя. В их жилах наша, русская кровь. Отравленная. К сожалению... И дети их нас ненавидят...