Если российские войска выйдут к Харькову, то существует очень большая вероятность, что ВСУ не станут за него сражаться. Об этом заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, выступая в эфире U.S. Tour of Duty.
Такой вывод Риттер, судя по всему, сделал на основе анализа последних успехов ВС РФ на Купянском направлении. Российские войска продолжают здесь теснить украинские формирования, «отодвигая» их к реке Оскол.
Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. Его сдадут без боя
- заявил американский военный аналитик.
Риттер считает, что падение украинской линии обороны приведет к тому, что ВСУ отступят на другой берег реки Днепр. Превращать Харьков в «крепость» по типу Артемовска украинское командование не будет. Но, допускает Риттер, вероятно поражение ВСУ даже до того, как сражающиеся на Купянском направлении российские войска выйдут к Харькову.
Правда, прогнозы американского эксперта пока звучат слишком оптимистично для нас. Российскими войсками еще не взят Купянск, хотя исключать скорую вероятность такого развития событий все же не стоит, поскольку наши подразделения методично к нему продвигаются.
На Запорожском направлении украинские войска «забуксовали» в контрнаступлении, но говорить о полном провале наступательных действий украинских сил не приходится, хотя ВСУ несут колоссальные потери в личном составе и военной технике, в том числе и переданной странами Североатлантического альянса.
Российские Вооруженные силы продолжают решать задачи в зоне проведения специальной военной операции, постепенно уничтожая людские и военно-технические ресурсы киевского режима.