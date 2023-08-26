Американский военный аналитик: ВСУ сдадут Харьков без боя, не будут превращать его в крепость

Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. Его сдадут без боя

Если российские войска выйдут к Харькову, то существует очень большая вероятность, что ВСУ не станут за него сражаться. Об этом заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, выступая в эфире U.S. Tour of Duty.Такой вывод Риттер, судя по всему, сделал на основе анализа последних успехов ВС РФ на Купянском направлении. Российские войска продолжают здесь теснить украинские формирования, «отодвигая» их к реке Оскол.- заявил американский военный аналитик.Риттер считает, что падение украинской линии обороны приведет к тому, что ВСУ отступят на другой берег реки Днепр. Превращать Харьков в «крепость» по типу Артемовска украинское командование не будет. Но, допускает Риттер, вероятно поражение ВСУ даже до того, как сражающиеся на Купянском направлении российские войска выйдут к Харькову.Правда, прогнозы американского эксперта пока звучат слишком оптимистично для нас. Российскими войсками еще не взят Купянск, хотя исключать скорую вероятность такого развития событий все же не стоит, поскольку наши подразделения методично к нему продвигаются.На Запорожском направлении украинские войска «забуксовали» в контрнаступлении, но говорить о полном провале наступательных действий украинских сил не приходится, хотя ВСУ несут колоссальные потери в личном составе и военной технике, в том числе и переданной странами Североатлантического альянса.Российские Вооруженные силы продолжают решать задачи в зоне проведения специальной военной операции, постепенно уничтожая людские и военно-технические ресурсы киевского режима.