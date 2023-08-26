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Турция произвела первые стрельбы зенитной ракетой SIPER 2

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Турция произвела первые стрельбы зенитной ракетой SIPER 2

Турецкая оборонная промышленность продолжает работу над системой противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия: были успешно произведены первые стрельбы зенитной ракетой SIPER 2 с дальностью действия более 150 км. Ее предшественник SIPER 1, имеющий дистанцию полета свыше 100 км, планируется принять на вооружение в конце текущего года.


Первые огневые испытания SIPER 2 были успешно проведены в Синопском испытательном центре. Я поздравляю наши компании, которые работали в рамках проекта

- заявили в SSB [примерный аналог «Ростеха»].

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, SIPER 2 имеет те же наземные системы, что и SIPER 1 (радары, система управления, пусковые установки, системы связи), отличаясь только большей дальностью и высотой полета. В состав комплекса входит 8 ПУ, каждая из которых снаряжена 6 ЗУР.



Среди характеристик этого семейства зенитных ракет называются распознавание дружественных и вражеских целей, возможность ручного, полуавтоматического и автоматического управления. Это позволяет координировать работу ЗУР из наземного центра, оснащенного средствами разведки и общего командования, или перевести ракету на автоматический полет, особенно в условиях сильных радиоэлектронных помех.

Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
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6 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 21:18
    +1
    картинка красивая, а скорость у ракеты какая?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:39
    0
    А ведь совсем недавно Эрдоган хотел купить китайский аналог С300 ! Партнёры не дали!Но С 400 он всётаки продавил,в экспортом варианте .С 400 для России ,это совсем не то что экспортный С400.Турецкие ЗРК это нож в спину американскому ВПК.Но американцы этот вопрос решат в свою сторону,как бы Эрдогаша не упирался.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:43
    0
    Кто по-турецки шарит? Странная батарея. Всего 2 пусковых на 7 машин?
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:45
    -3
    Интересно сколько в турецком оружии собственно турецких узлов и деталей?Процентов 30 будет?У них там или локализованное производство или прямые поставки других производителей оружия!:Турецкая ракета " это почти как румынские авианосцы...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 22:01
      0
      А румыны разве не имеют своих разработок ав?
      Римляне, они все могут.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 22:23
      0
      Цитата: Бережливый
      Интересно сколько в турецком оружии собственно турецких узлов и деталей?Процентов 30 будет?У них там или локализованное производство или прямые поставки других производителей оружия!:Турецкая ракета " это почти как румынские авианосцы...

      В турецком ВПК главное это немецкая инженерная школа.