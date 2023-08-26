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«Лучше воспользоваться запасами других стран»: министр обороны Финляндии ответил на запрос о производстве БТР Patria на Украине

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«Лучше воспользоваться запасами других стран»: министр обороны Финляндии ответил на запрос о производстве БТР Patria на Украине

Глава финского правительства Петтери Орпо, посетивший на днях Киев, заявил, что оборонная промышленность страны оценит возможности сотрудничества с Украиной, в том числе будет рассмотрен вопрос о запуске производства в незалежной.


Оружейная промышленность должна увеличить производственные мощности. Это отвечает интересам Украины и Европы

- отметил премьер-министр.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что особенно рассчитывает на финские «ноу-хау» в производстве бронетранспортеров.

На практике речь идет о предоставлении лицензии на выпуск БТР Patria на Украине. Аналогичное соглашение финский концерн заключил с Польшей

- поясняют в издании Yle.

Глава Минобороны Антти Хаканен в свою очередь ответил на запрос киевского режима, указав, что военно-техническое сотрудничество между ВПК двух стран станет «вызовом», учитывая, что незалежная охвачена вооруженным конфликтом, поэтому лучше поискать другие пути пополнения матчасти:

Быстрее всего Украина могла бы получить финские БТР, воспользовавшись запасами других стран.


По всей видимости, Хельсинки не горит желанием способствовать созданию конкурентных мощностей в незалежной, рассчитывая на увеличение собственной торговли. Предыдущие правительства Финляндии воздерживались от экспорта вооружений в регионы, охваченные конфликтом. Однако в четверг новое правительство (приведенное к присяге в июне) решило отказаться от прежней политики и предоставило разрешение на поставку в ОАЭ (участвующих в гражданской войне в Йемене) запасных частей для самоходных минометов Nemo, построенных на шасси Patria.

Экспорт оружия мы оцениваем в долгосрочной перспективе

- отметила глава МИД Элина Валтонен.

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6 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:55
    +3
    При чем здесь создание конкурентных мощностей, автор, не пори чушь. Даже Польша не смогла полностью локализовать производство Rosomak, а для воюющей Украины даже крупноузловая сборка - фантастика. Речь идет именно оптом, о чем сказал глава МО: Быстрее всего Украина могла бы получить финские БТР, воспользовавшись запасами других стран. И не надо выдумывать скрытого контекста.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:27
    0
    Какой " бойкий" видеоклип,выстрелила один раз в миномётном режиме и " двадцатьвосемь" разрывов.Вроде " патрию" кто-то уже поставляли всу?Если поставляли ,можно снять антирекламный ролик с нашей стороны.Фины вы зачем 40 олешек убили- на мясо?А при СССР ваши стада олешек паслись на территории Кольского п- ова.Даже забойные точки у нас находились. Колбаса из олешек самая лучшая по моему мнению.Мурманск одно время был ею завален,когда небыло советской колбасы- она была по талонам,с начала восьмидесятых.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 21:44
      +2
      Машина, конечно, убедительнее чем французский колесный танк, но как-то потускнела на фоне массового применения "Ланцетов" и FPV-дронов. Дальность у неё, как и у любого миномета, маловата, что чревато уязвимостью в современных условиях и боеприпас специфический.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:40
    0
    Мужества у финнов не хватает послать хохло-идов подальше с их попрошайничеством fool
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:56
    0
    Что нам нужно с той территории, кроме прямого пути Санкт-Петербург и до колы?контрольфинский залив?
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 22:13
    0
    Пока нет Патриа берут все подряд - БТР-60 тоже готовы брать.