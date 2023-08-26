«Лучше воспользоваться запасами других стран»: министр обороны Финляндии ответил на запрос о производстве БТР Patria на Украине

Оружейная промышленность должна увеличить производственные мощности. Это отвечает интересам Украины и Европы

На практике речь идет о предоставлении лицензии на выпуск БТР Patria на Украине. Аналогичное соглашение финский концерн заключил с Польшей

Быстрее всего Украина могла бы получить финские БТР, воспользовавшись запасами других стран.

Экспорт оружия мы оцениваем в долгосрочной перспективе

Глава финского правительства Петтери Орпо, посетивший на днях Киев, заявил, что оборонная промышленность страны оценит возможности сотрудничества с Украиной, в том числе будет рассмотрен вопрос о запуске производства в незалежной.- отметил премьер-министр.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что особенно рассчитывает на финские «ноу-хау» в производстве бронетранспортеров.- поясняют в издании Yle.Глава Минобороны Антти Хаканен в свою очередь ответил на запрос киевского режима, указав, что военно-техническое сотрудничество между ВПК двух стран станет «вызовом», учитывая, что незалежная охвачена вооруженным конфликтом, поэтому лучше поискать другие пути пополнения матчасти:По всей видимости, Хельсинки не горит желанием способствовать созданию конкурентных мощностей в незалежной, рассчитывая на увеличение собственной торговли. Предыдущие правительства Финляндии воздерживались от экспорта вооружений в регионы, охваченные конфликтом. Однако в четверг новое правительство (приведенное к присяге в июне) решило отказаться от прежней политики и предоставило разрешение на поставку в ОАЭ (участвующих в гражданской войне в Йемене) запасных частей для самоходных минометов Nemo, построенных на шасси Patria.- отметила глава МИД Элина Валтонен.