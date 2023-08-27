Это не обязательный [к исполнению] документ, но решение называть острова их испанским обозначением имеет глубокое значение. Это произошло, несмотря на усилия министра иностранных дел Джеймса Клеверли полностью исключить острова из декларации саммита, и вызвало гнев Британии

Этот инцидент подчеркивает уменьшение влияния Британии на дела ЕС после Brexit. Правительство страны указало, что применение названия, используемого Аргентиной, ставит под сомнение британский суверенитет

На недавнем саммите европейских лидеров и их коллег из Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac), направленном на оживление отношений между двумя регионами мира, Европейский союз опубликовал декларацию, в которой он упомянул «Мальвинские острова / Фолклендские острова». Под ней подписались 27 членов ЕС и 32 страны Celac.- говорится в издании UK Defence Journal.Британия и Аргентина оспаривают право собственности на этот южный архипелаг с 1833 года факт. Премьер-министр Риши Сунак выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу «прискорбного выбора слов» ЕС. МИД оппонента тем временем приветствовал готовность ЕС «принять к сведению» территориальные претензии правительства страны как «триумф аргентинской дипломатии».Буэнос-Айрес давно выступает за диалог и переговоры по поводу Мальвинских островов. Британия, тем временем, последовательно утверждает, что они являются ее территорией, и местные жители проголосовали за поддержку этой позиции.- отмечают в издании, добавляя, что сам факт использования формулировки Мальвинские острова вызвал гнев Британии.