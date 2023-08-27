«Субмаринам нужно создавать шум»: в прессе США предложили концепцию действий подводных сил против России и Китая

Подводные силы США не смогут долго почивать на лаврах как лучшие в мире. Вскоре им понадобятся новые подходы для действий в родных водах КНР и РФ

В отношении Китая и, возможно, России такой подход больше не имеет смысла. Американским подлодкам, вероятно, потребуется запускать ракеты или торпеды вблизи берегов противника

Подводным силам США необходимо будет использовать постановку помех, ложные цели, обман, чтобы проникнуть в спорные районы под водой.

Данная концепция предполагает, что вместо того, чтобы скрытно нести службу, подводным силам США нужно будет создавать шум и прятаться в возникающем хаосе