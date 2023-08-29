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Глава Минобороны Казахстана прокомментировал ситуацию по поводу нахождения военных республики в Белоруссии

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Глава Минобороны Казахстана прокомментировал ситуацию по поводу нахождения военных республики в Белоруссии

Нахождение казахстанских военных на территории Белоруссии не несёт какой-либо угрозы, поскольку Республика Казахстан (РК) таким образом выполняет все взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ. Об этом журналистам рассказал министр обороны республики Руслан Жаксылыков в ответ на их просьбу прокомментировать присутствие военнослужащих ВС страны в Республике Беларусь (РБ) в рамках предстоящих учений ОДКБ.


Вся техника в настоящее время находится в пунктах постоянной дислокации, туда направлена оперативная группа из 11 человек

– отметил глава казахстанского оборонного ведомства.

В то же время, подчеркнул министр, и Беларусь – мирное государство.

Жаксылыков:

При чём тут локация с Украиной? Беларусь является мирной страной, состоящей в ОДКБ, а значит, решения [о месте проведения учений] принимаются заранее и сообща. Никаких угроз о которых вы спрашиваете, не существует. Учения проводятся в строгом соответствии с нашими планами, но мы направили туда оперативную группу в количестве 11 человек. Кстати говоря, запланированы были они [учения] у нас ещё в 2022 году. Для этого у нас есть совместный штаб ОДКБ. Так что могу с уверенностью сказать о выполнении нашим государством всех международных обязательств

Напомним, что учения Астаны и Минска в рамках Организации Договора о коллективной безопасности под названием «Боевое братство-2023» будут проходить в период с 1 по 6 сентября на полигонах «Брестский», «Гожский», «Домановский», «Обуз-Лесновский», «Чепелево» и «Лесище» на территории РБ. Помимо вышеупомянутых стран в них также примут участие воинские контингенты России, Кыргызстана и Таджикистана.
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5 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Вчера, 19:32
    +8
    министр обороны республики Руслан Жаксылыков в ответ на их просьбу прокомментировать присутствие военнослужащих ВС страны в Республике Беларусь (РБ) в рамках предстоящих учений ОДКБ.

    Ну а почему никого не интересует вот это сообщение, которое проходит рядом с границей Белоруссии:

    "29-30 августа на полигоне Кайрю (Клайпедский район) пройдут учения боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированной в Литве, в ходе которых принадлежащая боевой группе артиллерийская часть будет вести огонь в акватории Балтийского моря".

    Или у Запада как всегда один задолбанные ответ - "Это совсем другое".
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 19:39
    +1
    Учения Астаны и Минска в рамках Организации Договора о коллективной безопасности под названием «Боевое братство-2023» будут проходить в период с 1 по 6 сентября на полигонах «Брестский», «Гожский», «Домановский», «Обуз-Лесновский», «Чепелево» и «Лесище» на территории РБ.

    аж шесть полигонов в маленькой Белоруссии good
  3. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:09
    +1
    Визг с Украины или из Прибалтики раздался?
    Как в Трибалтийских привечать "защитников" из НАТО, так это внутреннее дело. А чуть в Беларуси появились кто - так сразу "готовятся напасть на свободолюбивых".
  4. bambr731
    bambr731 Вчера, 20:23
    +5
    Нахождение казахстанских военных на территории Белоруссии не несёт какой-либо угрозы, поскольку Республика Казахстан (РК) таким образом выполняет все взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ.

    Выбешивает привычка всё время перед Западом оправдываться am Если находятся казахстанские военные на территории Белоруссии значит это нужно Белоруссии и нечего ничего никому объяснять!!! Это поляки пусть перед Лукашенко объясняются, для чего свои войска у границы собрали
  5. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Вчера, 21:27
    +1
    Мы собираемся вторгнуться в Лихтенштейн с 11 казахами!!!

    Кто-нибудь заметил эту деталь? Те, кто спрашивал, глупы?


    Vamos a invadir Liechtenstein con los 11 Kazajos!!!

    Alguien se dió cuenta de ese detalle? Los que preguntaron, son estúpidos?