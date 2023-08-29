Глава Минобороны Казахстана прокомментировал ситуацию по поводу нахождения военных республики в Белоруссии

Вся техника в настоящее время находится в пунктах постоянной дислокации, туда направлена оперативная группа из 11 человек

При чём тут локация с Украиной? Беларусь является мирной страной, состоящей в ОДКБ, а значит, решения [о месте проведения учений] принимаются заранее и сообща. Никаких угроз о которых вы спрашиваете, не существует. Учения проводятся в строгом соответствии с нашими планами, но мы направили туда оперативную группу в количестве 11 человек. Кстати говоря, запланированы были они [учения] у нас ещё в 2022 году. Для этого у нас есть совместный штаб ОДКБ. Так что могу с уверенностью сказать о выполнении нашим государством всех международных обязательств

Нахождение казахстанских военных на территории Белоруссии не несёт какой-либо угрозы, поскольку Республика Казахстан (РК) таким образом выполняет все взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ. Об этом журналистам рассказал министр обороны республики Руслан Жаксылыков в ответ на их просьбу прокомментировать присутствие военнослужащих ВС страны в Республике Беларусь (РБ) в рамках предстоящих учений ОДКБ.– отметил глава казахстанского оборонного ведомства.В то же время, подчеркнул министр, и Беларусь – мирное государство.Жаксылыков:Напомним, что учения Астаны и Минска в рамках Организации Договора о коллективной безопасности под названием «Боевое братство-2023» будут проходить в период с 1 по 6 сентября на полигонах «Брестский», «Гожский», «Домановский», «Обуз-Лесновский», «Чепелево» и «Лесище» на территории РБ. Помимо вышеупомянутых стран в них также примут участие воинские контингенты России, Кыргызстана и Таджикистана.