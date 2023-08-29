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Отличия шпаги от рапиры: версия историка

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Отличия шпаги от рапиры: версия историка

Шпага и рапира – очень схожие внешне клинки, но при этом они имеют разные названия. Это нередко становится предметом споров между экспертами, которые доказывают друг другу – к какому из вышеупомянутых видов оружия отнести тот или иной клинок.


Ситуацию попытался прояснить российский историк Клим Жуков в одном из своих видеороликов.

Эксперт отметил, что внешне, как шпага, так и рапира очень схожи. Бытует мнение, что у первой немного шире клинок, но в классификации не указано насколько. С какого момента шпагу нужно считать рапирой и наоборот?

Еще одним отличием этих двух клинков является украшение рукояти. Считается, что более «богатая» — это рапира и она использовалась для дуэлей. Шпага же была чисто военным оружием.

Однако как отметил Жуков, дуэли нередко велись и боевыми клинками, а дорогие элементы присутствовали не обязательно на гражданских мечах, но и на рыцарских, которые те использовали в сражениях.

Суть же отличия, как считает эксперт, лежит в терминологии. Так, в переводе на русский, шпага означает меч. То есть, обоюдоострый длинный клинок.

Но и рапира является обоюдоострой. Следовательно, она тоже меч.

При этом со слов Жукова, если обратиться к испанской терминологии 16-17 столетий, то рапира – это «меч для костюма» или для гражданского ношения, что возвращает нас к версии о применении этого клинка в дуэлях.

Подводя итоги, российский историк отметил, что споры по поводу отличия данных мечей бессмысленны. Так как в плане оружейной классификации они практически идентичны. Разница лишь в происхождении названий.

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4 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:23
    -1
    Молодец Клим: жги их словом правды!
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 19:36
      +2
      Всегда полагал, что рапира только колет, а шпага и рубит, и режет, и колет.
      И вдруг "рапира имеет обоюдоострую заточку".
      Многочисленные реальности всё больше перемешиваются.
  2. abrakadabre
    abrakadabre Вчера, 19:43
    +3
    Автор мог ограничиться ссылкой на ролик Клима Жукова и этого хватило бы с запасом. В чем заслуга именно автора в освещении/раскрытии темы? Статье жирный минус. Как и редактору, что пропустил данную..., не поворачивается язык произнести слово "статью", к публикации.
  3. cpls22
    cpls22 Вчера, 20:33
    0
    Спортивная рапира легче , с четырёхгранным тонким клинком, в отличие от шпаги, которая и потяжелее и с более крупной гардой.
    Последнее продиктовано правилами , позволяющими поражать и руку.
    Такое разделение на чём-то ведь было основано ..
    Приходит в голову аналогия с разделением оружия на гражданское и боевое. При этом дуэли могли быть и на боевых клинках, особенно , если дуэлянты были из военной касты.