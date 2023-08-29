Отличия шпаги от рапиры: версия историка

Шпага и рапира – очень схожие внешне клинки, но при этом они имеют разные названия. Это нередко становится предметом споров между экспертами, которые доказывают друг другу – к какому из вышеупомянутых видов оружия отнести тот или иной клинок.
Ситуацию попытался прояснить российский историк Клим Жуков в одном из своих видеороликов.
Эксперт отметил, что внешне, как шпага, так и рапира очень схожи. Бытует мнение, что у первой немного шире клинок, но в классификации не указано насколько. С какого момента шпагу нужно считать рапирой и наоборот?
Еще одним отличием этих двух клинков является украшение рукояти. Считается, что более «богатая» — это рапира и она использовалась для дуэлей. Шпага же была чисто военным оружием.
Однако как отметил Жуков, дуэли нередко велись и боевыми клинками, а дорогие элементы присутствовали не обязательно на гражданских мечах, но и на рыцарских, которые те использовали в сражениях.
Суть же отличия, как считает эксперт, лежит в терминологии. Так, в переводе на русский, шпага означает меч. То есть, обоюдоострый длинный клинок.
Но и рапира является обоюдоострой. Следовательно, она тоже меч.
При этом со слов Жукова, если обратиться к испанской терминологии 16-17 столетий, то рапира – это «меч для костюма» или для гражданского ношения, что возвращает нас к версии о применении этого клинка в дуэлях.
Подводя итоги, российский историк отметил, что споры по поводу отличия данных мечей бессмысленны. Так как в плане оружейной классификации они практически идентичны. Разница лишь в происхождении названий.