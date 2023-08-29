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Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно

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Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно

Британская разведка решила озвучить очередной «важный» доклад о проделанной работе. На этот раз сотрудники ведомства занимались подсчетом денежного довольствия российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.


Так, согласно опубликованным данным, зарплаты военнослужащих ВС РФ, в том числе мобилизованных, выросли с 81 200 рублей в феврале прошлого года до 195 тысяч в октябре того же года. Что характерно, приводя вышеупомянутые данные британские разведчики ссылаются на официальные заявления президента РФ Владимира Путина.

В то же время в ведомстве «выяснили», что сегодня многие даже низшие чины в российской армии получают жалование, превышающее 200 тысяч рублей, что в три-четыре раза больше средней заработной платы по стране.

Итогом доклада британской разведки стало предположение, что повышением жалования российские власти мотивируют военнообязанных граждан заключать контракт и «идти воевать». В то же время в ведомстве сомневаются, что командованию ВС РФ удастся достичь установленных целей по набору контрактников.

Стоит отметить, что методы работы разведки Великобритании продолжают удивлять. Все озвученные в докладе данные находятся в открытом доступе и не представляют какой-либо ценности (по крайней мере для разведсообщества).

Выводы и вовсе поражают. Ведь не приведено ни одного аргумента, почему Минобороны РФ не удастся выполнить план по набору военнослужащих на контракт.
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 16:33
    +2
    Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно


    Спец.операция проведена в Google?
    1. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 19:38
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно


      Спец.операция проведена в Google?

      Пошли следом за британскими "учёными", "Век воли не видать" !
  2. Uprun
    Uprun Вчера, 16:36
    +3
    Они удосужились посмотреть и перевести рекламу на российском ТВ, где указан размер довольствия от 204 000 руб. в месяц? Убогие какие -то разведчики, дальше на ум приходит только про Зоркий Глаз и три стены амбара.
  3. kromer
    kromer Вчера, 16:37
    +4
    превышающее 200 тысяч рублей, что в три-четыре раза больше средней заработной платы по стране.


    В три-четыре? Это где же в стране такие зарплаты кроме Москвы?
  4. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 16:40
    +1
    Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно.
    *все подмечают..за всем следят..правда эта инфа в открытом доступе..британские разведчики типа британских ученых походу.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 19:42
      +1
      Цитата: Яро Полк
      Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно.
      *все подмечают..за всем следят..правда эта инфа в открытом доступе..британские разведчики типа британских ученых походу.

      Странно что пропустили премиальные выплаты за ликвидацию всякого иностранно наёмного и технического ресурса. yes
  5. Enceladus
    Enceladus Вчера, 16:44
    +6
    А британские ученые установили, что в евро они стали получать при этом меньше good lol
  6. Arzt
    Arzt Вчера, 16:47
    +2
    200 000 на человека, это 1,5 триллиона на 600 000 в год.
    А у нас доходы бюджета 25 триллионов. wink
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Вчера, 16:59
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно

    такими темпами британская разведка скоро догонит эстонскую good
  9. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:01
    0
    На этот раз сотрудники ведомства занимались подсчетом денежного довольствия российских военных

    Это правильно. Военнослужащие - не наёмники и служат не за деньги, а выполняют долг перед Родиной. Родина их обеспечивает вещевым, продовольственным и денежным довольствием.

    Наш школьный дед военрук герой артиллерист полковник рассказывал, говорил, что лично видел.
    В те времена плащ-палатки до подполковника выдавали как вещевое довольствие, а полковники и выше должны были покупать из денежного.
    На учения приехал Жуков. Шёл ливень. У входа его встречали два генерал-майора без плащ-палаток. Жуков:
    - Выдайте плащ-палатки этим двум подполковникам!

    А дальше, что за бред написан? Какая такая зарплата?
    зарплаты военнослужащих ВС РФ, в том числе мобилизованных,
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 17:34
      +1
      У военных России не заработная плата а денежное содержание.У лётчиков год за два тем ,кто налетал определённое количество часов .А вообще содержание военных сложное сочетание.Кто то летает постоянно ,а кто то мало,но денежное содержание одинаково.
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 18:01
        +1
        Цитата: Александр 3
        У военных России не заработная плата а денежное содержание.

        Правильно. О чём и писал.
  10. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 17:05
    -1
    Прикольная новость laughing
    Жду с нетерпением.А четыре месяца без зарплаты в прошлом году. Это как? Это кто добровольно заключивших контракт , так ненавидел?что госдеп виноват?
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 17:28
    -3
    Возьмём 195.000 по курсу на март 2023, округлим до 80р, это 2.437 долларов. Теперь возьмём будущий сентябрь, думаю курс не сильно будет колебаться, те же 195.000 уже при 95р, это 2.052 доллара. В каком месте, у военнослужащих рост? Учитывая рост цен внутри страны. Приедет такой после СВО, захочет себе квартиру, может машину или домик, а тут вот такие приколы с курсом. Не учитывая то, что большинство, тратит свои выплаты на приобретение более лучших вещей, для улучшения выживаемости и эффективности. what
    Всегда древний Рим вспоминаю. В одном промежутке времени, солдаты за свой счёт приобретали оружие, доспехи, щит и.т.д. Потом солдаты уже обеспечивались государством, но за это из их жалования высчитывалась энная сумма.
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 18:04
      +1
      Цитата: МятныйПряник
      Возьмём 195.000 по курсу на март 2023, округлим до 80р, это 2.437 долларов. Теперь возьмём будущий сентябрь, думаю курс не сильно будет колебаться, те же 195.000 уже при 95р, это 2.052 доллара.

      Нужно сразу брать нал и переводить в ваалюту. Уже 25 лет этим занимаюсь. Ни разу не прогадал.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Вчера, 20:53
        -1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: МятныйПряник
        Возьмём 195.000 по курсу на март 2023, округлим до 80р, это 2.437 долларов. Теперь возьмём будущий сентябрь, думаю курс не сильно будет колебаться, те же 195.000 уже при 95р, это 2.052 доллара.

        Нужно сразу брать нал и переводить в ваалюту. Уже 25 лет этим занимаюсь. Ни разу не прогадал.

        поддерживаешь вероятного "партнёра"?
        am
        1. seamen2
          seamen2 Вчера, 21:34
          -3
          *поддерживаешь вероятного "партнёра"?
          не хочет быть *второй нефтью*.
          и он прав. как сохранить заработанное, имея дело с наперсточниками из кремля?
  12. RED_ICE
    RED_ICE Вчера, 17:30
    0
    «повышением жалования российские власти мотивируют военнообязанных граждан заключать контракт и «идти воевать». В то же время в ведомстве сомневаются, что командованию ВС РФ удастся достичь установленных целей по набору контрактников»

    Так оно и есть. Ничего нового они не открыли.
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 22:11
    -2
    Цитата: nepunamemuk
    Цитата: Румaтa
    Цитата: МятныйПряник
    Возьмём 195.000 по курсу на март 2023, округлим до 80р, это 2.437 долларов. Теперь возьмём будущий сентябрь, думаю курс не сильно будет колебаться, те же 195.000 уже при 95р, это 2.052 доллара.

    Нужно сразу брать нал и переводить в ваалюту. Уже 25 лет этим занимаюсь. Ни разу не прогадал.

    поддерживаешь вероятного "партнёра"?
    am

    В реальном мире, курс рубля пока что зависим от курса доллара. В мире ура-патриотов наверное такого нет. Так вот рассуждения идут из реального мира. И те кто причастен к сильному ослаблению рубля, тем самым так же уронили зарплаты военных. Если бы балом правил юань, по курсу юаня судили бы. Сейчас они должны составлять как минимум от 230 тысяч, для рядового состава, в зависимости от курса.
  14. IlgizL
    IlgizL Вчера, 22:32
    +1
    А если учитывать уровень инфляции с 2000-года то прямо картина маслом...учитывая росто доллара(причем за последние полгода)...
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 01:33
    0
    Британская разведка решила озвучить очередной «важный» доклад о проделанной работе. На этот раз сотрудники ведомства занимались подсчетом денежного довольствия российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.
    Странно что не британские учёные... wassat