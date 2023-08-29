Британская разведка «зафиксировала» рост зарплат российских военных, о чём и так всем известно.

Британская разведка решила озвучить очередной «важный» доклад о проделанной работе. На этот раз сотрудники ведомства занимались подсчетом денежного довольствия российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.Так, согласно опубликованным данным, зарплаты военнослужащих ВС РФ, в том числе мобилизованных, выросли с 81 200 рублей в феврале прошлого года до 195 тысяч в октябре того же года. Что характерно, приводя вышеупомянутые данные британские разведчики ссылаются на официальные заявления президента РФ Владимира Путина.В то же время в ведомстве «выяснили», что сегодня многие даже низшие чины в российской армии получают жалование, превышающее 200 тысяч рублей, что в три-четыре раза больше средней заработной платы по стране.Итогом доклада британской разведки стало предположение, что повышением жалования российские власти мотивируют военнообязанных граждан заключать контракт и «идти воевать». В то же время в ведомстве сомневаются, что командованию ВС РФ удастся достичь установленных целей по набору контрактников.Стоит отметить, что методы работы разведки Великобритании продолжают удивлять. Все озвученные в докладе данные находятся в открытом доступе и не представляют какой-либо ценности (по крайней мере для разведсообщества).Выводы и вовсе поражают. Ведь не приведено ни одного аргумента, почему Минобороны РФ не удастся выполнить план по набору военнослужащих на контракт.